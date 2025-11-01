Người phụ nữ quyến rũ và phù phiếm trong tranh của Bùi Tiến Tuấn

Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn vừa ra mắt triển lãm cá nhân thứ 12 mang tên Lụa là tại TPHCM. Anh cho biết, lần này không đặt nặng thông điệp hay chủ đề cụ thể, mà mong khán giả cảm nhận sự đa dạng, phong phú của đời sống qua nhiều góc nhìn khác nhau.

"Đầu năm 2025, sau khi hoàn thành triển lãm cá nhân lần thứ 11, tôi dự định sẽ chỉ tham gia thêm vài sự kiện nhóm rồi tạm khép lại một năm sáng tác. Nhưng lời mời chân tình và thuyết phục của nhà thiết kế Quách Thái Công đã khiến tôi không thể từ chối, cuối cùng Lụa là được ra đời", Bùi Tiến Tuấn chia sẻ.

Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn tại triển lãm "Lụa là" (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Sau nhiều tháng chuẩn bị, Lụa là được giới thiệu đến công chúng như một cuộc trình diễn của những tiết tấu vừa quen vừa lạ, nơi người xem bắt gặp hình ảnh quen thuộc trong tranh Bùi Tiến Tuấn như những cô gái thị thành, phù phiếm mà quyến rũ, lạnh lùng mà nóng bỏng.

Ở Lụa là, lụa không chỉ là chất liệu, mà còn là cảm xúc mềm mại ẩn trong từng lớp màu, gợi nên vẻ đẹp gợi cảm, vừa mang tinh thần truyền thống vừa hòa cùng hơi thở đương đại.

Nếu các loạt tranh trước giống như nhiều chương trong một tiểu thuyết về người phụ nữ, thì triển lãm lần này lại gợi cảm giác như một tuyển tập truyện ngắn của Bùi Tiến Tuấn. Ở đó, họa sĩ mang đến nhiều mảnh ghép của hình tượng nữ tính hiện đại và giàu nội tâm.

Bùi Tiến Tuấn mượn hội họa kể chuyện về những cô gái thị thành (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Theo nhà phê bình Quách Cường, các tác phẩm trong triển lãm sử dụng gam màu phấn nhẹ, hồng phai, lam tím, xám bạc, tạo nên thứ ánh sáng không chói lòa mà lan tỏa. Bố cục mềm mại, đường nét kéo dài như vệt khói. Chi tiết ánh mắt, bờ vai, ngón tay đều được tiết chế để cảm xúc tự nhiên thấm ra ngoài khung tranh.

"Sự gợi cảm trong tranh Bùi Tiến Tuấn không đến từ phô diễn mà từ ẩn dụ. Chiếc cổ dài, cánh tay thon, đôi môi khẽ cong… tất cả như đang trôi giữa làn khói mơ phai, vừa xa vừa gần. Người phụ nữ của Bùi Tiến Tuấn hấp dẫn bằng sự ẩn mình, giống như lụa, càng mềm càng mượt, càng mờ lại càng sáng", ông chia sẻ.

Những gam màu hồng phấn, lam tím được Bùi Tiến Tuấn đưa vào tranh một cách tinh tế, hài hòa (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn sinh năm 1971 tại Hội An (Quảng Nam cũ), tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TPHCM năm 1998. Anh từng tổ chức hơn 10 triển lãm cá nhân và tham gia nhiều triển lãm nhóm tại Việt Nam, Anh, Pháp, Hàn Quốc…

Một số dấu mốc đáng chú ý gồm: Những hình nhân trên đường phố (2007), Lụa (2009), Hơi thở nhẹ (2018), Nguyệt sáng gương trong (2021)… Năm 2010, anh đoạt Huy chương Bạc tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc và ra mắt sách tranh Hơi thở nhẹ (NXB Mỹ thuật).