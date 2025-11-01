Sao gặp sự cố trang phục: Bảo Anh "xuề xòa", Minh Hằng tuột thắt lưng

Bảo Anh

Mới đây, ca sĩ Bảo Anh biểu diễn tại Hạ Long Concert 2025 - chương trình kỷ niệm 62 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh với quy mô 30.000 khán giả. Trên sân khấu, cô xuất hiện trong trang phục gồm áo ba lỗ ngắn, quần jeans đen.

Phong cách thời trang của Bảo Anh vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích từ khán giả. Nhiều người nhận xét nữ ca sĩ trông xuề xòa, chọn trang phục không phù hợp với chương trình lớn.

Bộ trang phục gồm áo ba lỗ, quần jeans khiến Bảo Anh vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau đó, Bảo Anh giải thích, cô gặp sự cố phát sinh với bộ trang phục dự định mặc ở đêm nhạc ngay sát giờ bắt đầu chương trình, nên buộc phải chọn bộ đồ cá nhân bước lên sân khấu. Một số khán giả thông cảm với Bảo Anh, cho rằng không cần quá ăn diện cầu kỳ mà quan trọng là giọng hát, phong cách trình diễn.

Tuy nhiên, một số khán giả cũng góp ý nữ ca sĩ cần chỉn chu, chuyên nghiệp và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về trang phục dự phòng.

Đông Nhi

Tại buổi ra mắt album hồi tháng 4, ca sĩ Đông Nhi mặc bộ trang phục gồm áo và váy ngắn màu xanh, trình diễn những ca khúc mới gửi tặng khán giả. Trong lúc thực hiện vũ đạo, chiếc áo liên tục bị bung khóa phía sau, khiến Đông Nhi nhiều lần đưa tay chỉnh sửa.

Cuối cùng, nhiều khách mời có mặt ở sự kiện như Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến... đã nhiệt tình hỗ trợ, giúp Đông Nhi xử lý sự cố.

Diệu Nhi hỗ trợ Đông Nhi chỉnh sửa chiếc khóa áo bị bung (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, Đông Nhi cũng nhiều lần gặp tình huống bất ngờ vì trang phục biểu diễn. Năm 2017, tại một đêm nhạc, nữ ca sĩ mặc chiếc váy lưới mỏng khoe vóc dáng gợi cảm. Vì loạt động tác vũ đạo mạnh, chiếc váy lưới của Đông Nhi đã thủng một lỗ khá to dưới cánh tay.

Năm 2016, trong chương trình Đêm hội chân dài 10, Đông Nhi xuất hiện với diện mạo quyến rũ trong bộ jumpsuit dạng yếm lấp lánh cùng đôi giày cao gót Louboutin. Giữa tiết mục, đôi cao gót lỏng lẻo, suýt rơi đế, khiến Đông Nhi đành chấp nhận tháo giày, biểu diễn bằng chân trần.

Đông Nhi tuột giày, đi chân trần trong một buổi diễn năm 2016 (Ảnh: Chụp màn hình).

Hòa Minzy

Hồi tháng 3/2023, ca sĩ Hòa Minzy mặc bộ đầm voan biểu diễn trong một chương trình âm nhạc. Ngay sau buổi diễn, cô lên tiếng kêu gọi khán giả ngừng chia sẻ clip, hình ảnh về tiết mục.

Chiếc váy với chất liệu mỏng manh trở nên nhạy cảm dưới ánh đèn sân khấu (Ảnh: Chụp màn hình).

Nữ ca sĩ giải thích, chiếc váy mang chất liệu voan mỏng manh, bị ánh đèn chiếu vào nên trở nên khá nhạy cảm. Hòa Minzy lo lắng cô lộ hình ảnh hớ hênh nhờ MC Nguyên Khang nói giúp ngay tại sự kiện. Nhưng sau đó, clip vẫn xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội khiến Hòa Minzy phải một lần nữa lên tiếng "cầu cứu".

Minh Hằng

Trong một sự kiện âm nhạc hồi tháng 8/2020, ca sĩ Minh Hằng biểu diễn ca khúc Em xin anh, khuấy động không khí với những điệu nhảy bắt mắt và giai điệu sôi động.

Minh Hằng chỉnh sửa thắt lưng sau màn trình diễn (Ảnh: Chụp màn hình).

Vì nhảy quá "sung", Minh Hằng không để ý chiếc thắt lưng bị tuột chốt khóa. Sau đó, khi giao lưu cùng MC, nữ ca sĩ mới nhận ra sự cố trang phục. Minh Hằng thể hiện sự ứng biến nhanh nhạy khi vừa cầm mic chia sẻ, vừa lấy tay chỉnh lại phụ kiện.

Hoàng Thùy Linh

Năm 2017, Hoàng Thùy Linh từng gặp tình huống bị rách khóa quần khi biểu diễn trong đêm nhạc Đồng hành - Going together concert. Đến phần giao lưu, cô được nhắc nhở khéo léo về sự cố trang phục.

Trước hàng nghìn khán giả, Hoàng Thùy Linh nói lời xin lỗi và quay lưng vào trong để chỉnh sửa lại quần áo. Cô cởi chiếc áo khoác để quấn quanh eo, che chiếc quần bị rách khóa. Màn xử lý sự cố này nhận nhiều lời khen từ khán giả.

MC Phí Thùy Linh hỗ trợ Hoàng Thùy Linh xử lý sự cố (Ảnh: Chụp màn hình).

Hoàng Thùy Linh cũng chia sẻ với người hâm mộ có mặt trực tiếp ở buổi diễn, kêu gọi fan không đăng hình ảnh lên mạng xã hội. Khán giả đồng loạt vỗ tay để hưởng ứng lời nhắn nhủ từ nữ ca sĩ.