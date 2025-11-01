“Cây hài huyền thoại Hong Kong” qua đời ở tuổi 81

Theo một số nguồn tin, trong vài tháng gần đây, sức khỏe của ngôi sao 81 tuổi yếu dần. Ông thường xuyên phải nhập viện, sử dụng ống thông dạ dày và máy thở oxy để duy trì sự sống. Nam diễn viên từng thừa nhận mắc bệnh nan y và cơ thể ngày càng suy kiệt.

Nam diễn viên Phùng Thụy Phàm từng là "cây hài nổi tiếng của Hong Kong" (Ảnh: Weibo).

Phùng Thụy Phàm là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á, hoạt động mạnh mẽ trong giai đoạn 1970-1990. Ông từng là nam chính của nhiều dự án truyền hình của đài TVB trong những năm đầu sự nghiệp.

Lối diễn xuất duyên dáng, tự nhiên và hài hước giúp ông trở thành một trong những cây hài được yêu thích nhất Hong Kong (Trung Quốc). Các bộ phim nổi bật gắn liền với tên tuổi ông gồm: Ngôi sao may mắn, Kẻ thua cuộc, Hoa hồng đen...

Những năm cuối đời, Phùng Thụy Phàm sống một mình tại Đài Loan (Trung Quốc). Ông không lập gia đình, không có con cái, cuộc sống dựa vào sự giúp đỡ và tình cảm của bạn bè, đồng nghiệp.

Trước đây, ông từng rút khỏi làng giải trí để chuyển sang kinh doanh, song không thành công. Từ năm 60 tuổi, nam diễn viên phải sống trong cảnh nghèo khó và bệnh tật.

Cái chết của Phùng Thụy Phàm khiến người hâm mộ bàng hoàng. Trước đó không lâu, ngày 28/10, nam diễn viên kỳ cựu Hứa Thiệu Hùng qua đời do suy đa tạng sau thời gian điều trị ung thư, hưởng thọ 77 tuổi.

Chỉ 3 ngày sau, ngày 31/10, gia đình xác nhận nam diễn viên Chân Chí Cường - “Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh” - cũng ra đi sau cơn đau tim đột ngột khi chơi thể thao.