Á hậu Linh Đan lên tiếng về việc "đổi đời" nhờ có danh xưng

Mới đây, tại sự kiện Star Award 2025 - Ngôi sao ấn tượng 2025 tại TPHCM, Á hậu Phan Trần Linh Đan được vinh danh với giải thưởng Best Dress - Người mặc đẹp và có phong cách thời trang tại chương trình.

Á hậu Linh Đan cho biết, sau khi giành các danh hiệu tại cuộc thi sắc đẹp, cô vẫn giữ cuộc sống bình dị như trước kia (Ảnh: Ban tổ chức).

Linh Đan cho biết, cô thích những thiết kế giản dị nhưng nhiều cá tính, có điểm nhấn riêng nên thường xuyên chọn trang phục của NTK Cường Đàm. Những trang phục này giúp cô tự tin, trẻ trung hơn tại nhiều sự kiện lớn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, người đẹp sinh năm 2004 cho biết, sau khi giành danh hiệu Người đẹp Hoa Ban 2025 và Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025, cuộc sống của cô không thay đổi nhiều. Cô vẫn giữ lối sống bình dị, tính cách thoải mái, vui vẻ như trước kia.

"Điều thay đổi lớn nhất là tôi dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động cộng đồng. Với tôi, danh hiệu không chỉ là niềm vinh dự mà còn là cơ hội để lan toả những giá trị tốt hơn", Linh Đan nói.

Á hậu Linh Đan chia sẻ thêm rằng, sau các cuộc thi sắc đẹp, cô có cơ hội được tham dự sự kiện, làm khách mời hoặc hợp tác trong một số dự án quảng cáo nhỏ.

"Tuy nhiên, những việc này giúp tôi có thể duy trì hoạt động nghệ thuật và theo đuổi đam mê, chứ chưa thể nói là kiếm được nhiều tiền hay "đổi đời" như nhiều người nghĩ. Với tôi, giá trị lớn nhất sau cuộc thi vẫn là những cơ hội được học hỏi, được trải nghiệm và được cống hiến", người đẹp quê Điện Biên nói.

Khi được hỏi về tiêu chí chọn bạn đời, Linh Đan bộc bạch: "Tôi không đặt ra tiêu chuẩn hay hình mẫu lý tưởng nào cho bạn trai cả. Với tôi, chữ duyên luôn quan trọng nhất. Chỉ cần người đó mang đến cảm giác bình yên và thật lòng, mọi thứ khác đều có thể tự nhiên mà đến".

Á hậu Linh Đan sinh năm 2004, giành danh hiệu Á hậu 2 tại Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 và vương miện Người đẹp Hoa Ban 2025. Cô từng là học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên Phủ).

Linh Đan hiện sống tại Hà Nội, đang theo học năm thứ 3 Khoa Luật tại Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam.