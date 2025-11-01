Nhóm BTOB gặp lại fan Việt sau 7 năm, hát loạt hit gây chú ý

Tối 31/10, chương trình âm nhạc Korea spotlight 2025 diễn ra tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Sự kiện do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (MCST) chủ trì, Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) triển khai thực hiện. Việt Nam là điểm dừng chân sau khi chương trình tổ chức tại Mexico, Nhật Bản, Đức và Tây Ban Nha.

Nhóm BTOB trình diễn trong đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Suốt 4 tiếng diễn ra, đêm nhạc mang đến 30 tiết mục đặc sắc do nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc thể hiện. Trong đó, nhóm BTOB với 4 thành viên Seo Eun Kwang, Lee Min Hyuk, Im Hyun Sik và Peniel Shin là tâm điểm chú ý của người hâm mộ.

BTOB thuộc thế hệ nhóm nhạc cùng thời với BTS, EXO, được yêu thích bởi những bản hit bắt tai và phong cách trình diễn ấn tượng. Korea spotlight 2025 đánh dấu sự trở lại Việt Nam của BTOB sau 7 năm.

Các thành viên giao lưu cùng khán giả (Ảnh: Ban tổ chức).

Gặp lại khán giả Việt Nam, 4 thành viên BTOB bày tỏ niềm vui, gửi lời cảm ơn fan luôn đồng hành ủng hộ: "Nhờ các bạn, chúng tôi như được tiếp thêm 200% năng lượng". Nhóm cũng tạo bất ngờ khi nói nhiều câu tiếng Việt để giao lưu cùng khán giả.

Tại chương trình, BTOB diễn loạt hit như: Only one for me, Beautiful pain, Say yes... Mặc dù đã qua thời đỉnh cao, BTOB vẫn được khen về chất giọng nội lực, phong độ ngoại hình trẻ trung.

Nhóm ARrC trình diễn vũ đạo (Ảnh: Bích Phương).

Bên cạnh BTOB, chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của Dragon Pony, ARrC, DPR CREAM & DPR ARTIC. Nhóm Dragon Pony chinh phục khán giả bởi kỹ năng thanh nhạc và phần biểu diễn nhạc cụ, còn DPR CREAM & DPR ARTIC cũng khiến không khí bùng nổ bởi những ca khúc sôi động.

Nhóm ARrC - nhóm nhạc nam đa quốc tịch - biểu diễn loạt ca khúc bắt tai. Thành viên người Việt của nhóm KIEN khiến fan thích thú khi dẫn dắt các thành viên trong nhóm giao lưu bằng tiếng Việt. Đặc biệt, ARrC cũng thể hiện một đoạn ca khúc Có chắc yêu là đây của Sơn Tùng M-TP làm món quà gửi tặng khán giả.

Người hâm mộ cổ vũ cho các màn trình diễn (Ảnh: Bích Phương).

Ông Sung Im Kyoung - Giám đốc KOCCA Việt Nam - cho biết, sự kiện khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trên bản đồ giao lưu âm nhạc toàn cầu, là hoạt động thúc đẩy giao lưu Việt - Hàn, mở ra tương lai hợp tác, nơi âm nhạc tiếp tục là cầu nối văn hóa và nguồn cảm hứng sáng tạo.