Mai Phương "thoát mác" hoa hậu, gây bất ngờ với hình ảnh ca sĩ cá tính

Tối 31/10, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương tổ chức buổi ra mắt album âm nhạc đầu tay - A beautiful mess, đánh dấu cột mốc chính thức ra mắt với vai trò ca sĩ.

Sau khi rời công ty quản lý cũ và đầu quân về đơn vị mới, cùng nhà với ca sĩ Phương Mỹ Chi, Mai Phương gần như "im hơi lặng tiếng" suốt 15 tháng qua. Ngoài việc học, người đẹp sinh năm 1999 dành toàn bộ thời gian để sáng tác và làm nhạc, chuẩn bị cho hướng đi mới.

Mai Phương trở lại sau 15 tháng "im hơi lặng tiếng" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Trong 15 tháng qua, tôi đã ấp ủ cho sự trở lại. May mắn là tôi gặp được những cộng sự yêu âm nhạc, cùng chí hướng và hỗ trợ rất nhiều. Giờ đây, tôi bình tĩnh hơn để diễn giải những điều mình mong muốn bằng âm nhạc", Mai Phương chia sẻ tại sự kiện.

Trong hơn một năm, cô không ngừng trau dồi kỹ năng thanh nhạc, sáng tác và tự thu âm để đảm bảo chất lượng tối ưu cho sản phẩm. Quá trình chuẩn bị được thực hiện bài bản, trải qua 4 lần thay đổi kế hoạch ra mắt nhằm hoàn thiện album chỉn chu nhất.

Nhà sản xuất DTAP chia sẻ: "Từ khi biết Mai Phương quyết định đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp, chúng tôi thật sự bất ngờ và ấn tượng. Từng gặp bạn tại Miss World Vietnam 2022, nhưng việc tạm gác lại những thành công sẵn có để bắt đầu hành trình mới là điều đáng trân trọng".

Ca sĩ Phương Mỹ Chi cũng có mặt để ủng hộ đàn chị. Cô chia sẻ, trong suốt một năm qua, Mai Phương dành nhiều thời gian tập luyện thanh nhạc, vũ đạo và kỹ năng sáng tác.

"Tôi thật sự xúc động khi thấy chị Mai Phương đứng trên sân khấu hôm nay, sau rất nhiều nỗ lực và kiên trì", nữ ca sĩ chia sẻ.

Mai Phương cá tính trên sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại sự kiện, Mai Phương trình diễn liên tiếp 4 ca khúc: Mỹ Miều, Đầu xù ướt gối, Corset và IMperfect, thể hiện sự đa dạng trong phong cách âm nhạc lẫn trình diễn.

Khác hẳn hình ảnh hoa hậu dịu dàng trước đây, cô xuất hiện năng lượng, gợi cảm và cá tính trong phong thái lẫn thời trang. Nhiều khán giả nhận xét: "Không còn nhận ra Hoa hậu Mai Phương nữa".

Điểm nhấn trong chương trình là phần trình diễn Corset của cô cùng SYA - rapper người Malaysia, khiến sân khấu bùng nổ với năng lượng mạnh mẽ và bất ngờ dành tặng khán giả.

A beautiful mess là sản phẩm đầu tay của Mai Phương trong vai trò ca sĩ kiêm sáng tác, được cố vấn bởi DTAP và sản xuất bởi nhóm INUS. Album gồm 11 ca khúc: First Face, QUEENERGY, Gown And Sneakers, Mỹ Miều, IMperfect, Corset, 99.MP3, Đầu xù ướt Gối, Moonwalk, Siêu mẫu nội tâm và Vedette.

Album A beautiful mess quy tụ 4 nghệ sĩ quốc tế: Awrii (sáng tác đến từ đảo Curacao), SYA (rapper Malaysia), Danilla (ca sĩ, nhạc sĩ Indonesia); F.Hero (rapper, nhà sản xuất Thái Lan).