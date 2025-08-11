“Tổ quốc trong tim”: 50.000 người hòa chung nhịp đập yêu nước

Tối 10/8, sân vận động quốc gia Mỹ Đình tại Hà Nội đã biến thành một “biển đỏ” rực rỡ với sắc cờ sao vàng, nơi 50.000 khán giả cùng hòa chung nhịp đập trong chương trình Tổ quốc trong tim.

Tổ quốc trong tim là chương trình nghệ thuật chính luận quy mô quốc gia, được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - hai mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường giành độc lập, tự do.

Sự kiện do Báo Nhân Dân phối hợp với UBND thành phố Hà Nội thực hiện, mang ý nghĩa văn hóa - chính trị sâu sắc, kết nối hào khí của những trang sử vàng với khát vọng phát triển, hội nhập của Việt Nam hôm nay.

Không đơn thuần là một đêm ca nhạc, chương trình được dàn dựng như một “bản trường ca chính luận” kết hợp nhuần nhuyễn âm nhạc, sân khấu và nghệ thuật trình diễn, tái hiện chặng đường 80 năm dựng nước, giữ nước.

Từ những ca khúc cách mạng bất hủ đến sáng tác mới mang hơi thở đương đại, mỗi tiết mục đều được đầu tư công phu, hòa cùng hiệu ứng hình ảnh, ánh sáng và công nghệ sân khấu hiện đại, tạo nên trải nghiệm trọn vẹn cho người xem.

Một hành trình nghệ thuật kể chuyện dân tộc

Chương trình được chia thành 3 chương, mỗi chương là một lát cắt cảm xúc, từ ký ức lịch sử đến khát vọng tương lai. Chương 1: Dáng hình đất nước mở ra với tổ khúc Mười chín tháng tám - Đoàn vệ quốc quân - Đường chúng ta đi do ba giọng ca hàng đầu của làng nhạc cách mạng NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương và Võ Hạ Trâm thể hiện, gợi nhớ những năm tháng kháng chiến hào hùng.

Giọng ca trong trẻo, đầy nội lực của Võ Hạ Trâm hòa quyện cùng sự mãnh liệt của hai giọng nam tạo nên phần trình diễn bùng nổ, khiến khán giả không ngừng reo hò.

Từ trái sang: Ba giọng ca Tùng Dương, Võ Hạ Trâm và Đăng Dương mở màn đêm nhạc bằng liên khúc “Mười chín tháng Tám - Đoàn vệ quốc quân - Đường chúng ta đi” mang đến không khí hào hùng và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Tiết mục Làng tôi - Ngày mùa của Văn Cao qua giọng Phạm Thu Hà vẽ nên bức tranh làng quê bình yên giữa chiến tranh, nơi người dân sản xuất để nuôi tiền tuyến.

Lên đàng phiên bản rock của Lưu Hữu Phước do Đông Hùng trình bày khơi dậy tinh thần xung trận, trong khi liên khúc Hò kéo pháo - Đường lên phía trước của Hoàng Vân và Tiến Minh sử dụng nhịp trống và đạo cụ lớn, khiến khán giả hòa mình vào không khí chiến đấu. Những bản hùng ca quen thuộc nhưng luôn tràn đầy sức sống trong lòng người nghe. Giai điệu rộn ràng, mạnh mẽ như thắp sáng ngọn lửa quyết tâm trong hàng chục nghìn trái tim.

Đông Hùng cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc dành cho các thế hệ cha anh đã không quản gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Con đường mà chúng ta đang đi, hay con đường ông cha ta đã từng bước qua, không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Đó là hành trình đầy thử thách, nhiều sỏi đá, mưa gió. Thế nhưng, chính ông cha ta kiên cường bước đi vì biết rằng phía cuối là độc lập, là tự do cho Tổ quốc. Và mong muốn đó vẫn vang vọng đến hôm nay”, ca sĩ Đông Hùng chia sẻ.

Đông Hùng thể hiện ca khúc “Hò dô ta kéo pháo” với hình ảnh những chiến sĩ kéo pháo ra mặt trận, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc được tái hiện sống động.

Những khoảnh khắc lắng đọng đến khi Võ Hạ Trâm cất giọng trong Mẹ yêu con của Nguyễn Văn Tý, kết hợp piano và dàn hợp xướng, gợi hình ảnh những người mẹ tiễn con ra trận.

MC Hồng Nhung dẫn nối đầy cảm xúc: “Đã có những người con ra đi mà mãi chẳng trở về…” tri ân các anh hùng liệt sĩ và cựu chiến binh. Chương 1 khép lại với Huế - Sài Gòn - Hà Nội của Trịnh Công Sơn qua giọng ca Hà Lê, và Năm anh em trên một chiếc xe tăng - Tiến về Sài Gòn acapella bởi Nhóm Oplus và NSƯT Đăng Dương, dẫn đến Đất nước trọn niềm vui của Hoàng Hà qua tiếng hát Đăng Dương, khẳng định niềm hạnh phúc thống nhất.

Sang phần Giai điệu tự hào, âm nhạc hướng đến diện mạo Việt Nam hôm nay - một Đất nước hội nhập, năng động, khát vọng vươn lên. Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Nguyễn Văn Chung), Giai điệu tự hào, hay các ca khúc trẻ trung như Quê hương Việt Nam, Xinh tươi Việt Nam, Người Việt… tạo nên bức tranh rực rỡ, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện.

Trong đó, phần thể hiện bản hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình (sáng tác Nguyễn Văn Chung) qua giọng hát đầy nội lực của Tùng Dương là phiên bản mới được hòa âm tinh tế, kết hợp với kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao của nam ca sĩ, mang đến cho khán giả một trải nghiệm vừa mới mẻ vừa đong đầy cảm xúc, khiến ai cũng không ngừng hòa giọng theo từng câu hát.

Tùng Dương xúc động chia sẻ: “Khi đứng trên sân khấu này, tôi luôn cảm nhận rõ trách nhiệm và sứ mệnh của một người con Việt Nam. Sức mạnh lớn nhất của chúng ta chính là đại đoàn kết dân tộc, là tinh thần đồng lòng vì một quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Tôi mong mỗi chúng ta hãy cùng nhau góp sức, giữ vững niềm tin và hướng về tương lai tươi sáng. Và ngay lúc này, tôi muốn kêu gọi tất cả quý khán giả hãy đồng thanh hô vang “Tôi yêu Việt Nam”.

Ca sĩ Tùng Dương mang đến những phần trình diễn đầy nội lực, chạm tới hàng nghìn trái tim khán giả.

Chương 3 Tổ quốc trong tim là bản hòa ca của tuổi trẻ và khát vọng, mở đầu bằng Tôi yêu Việt Nam của Giáp Văn Thịnh do Noo Phước Thịnh trình bày, tiếp nối Kiếp sau vẫn là người Việt Nam của Tuấn Cry bởi NSND Thu Huyền, Thanh Duy và nhóm Xtreme Power.

MC Nguyên Khang dẫn dắt chương trình bằng phong cách linh hoạt, tương tác sôi nổi cùng khán giả trẻ, tạo nên bầu không khí vừa hào hứng vừa gắn kết.

Noo Phước Thịnh gây “sốt” với vẻ điển trai cuốn hút và phong cách trình diễn đầy năng lượng.

Một trong những điểm nhấn của phần cuối là liên khúc Bèo dạt mây trôi - Bài ca Đất phương Nam - Em trong mắt tôi - Một vòng Việt Nam, quy tụ màu sắc âm nhạc đa dạng: Từ dân ca Bắc bộ đến sáng tác của Lư Nhất Vũ, Lê Giang, Nguyễn Đức Cường và Đông Thiên Đức. Tóc Tiên, Tùng Dương cùng nhóm Xtreme Power đã mang đến một bức tranh sinh động về sự phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Lần đầu tiên, sân khấu chứng kiến sự kết hợp của hai cá tính âm nhạc tưởng như đối lập - Tùng Dương và Tóc Tiên - trong Một vòng Việt Nam. Giọng hát dày, giàu cảm xúc của Tùng Dương hòa quyện bất ngờ với sự trẻ trung, năng động của Tóc Tiên, tạo nên hiệu ứng bùng nổ và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ hàng chục nghìn khán giả.

Tóc Tiên duyên dáng trong tà áo dài, tái hiện sân khấu trong chương trình “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” với liên khúc 3 miền “Bèo dạt mây trôi - Bài ca Đất phương Nam - Em trong mắt tôi”.

Không khí ấy tiếp tục được đẩy lên với Khát vọng tuổi trẻ (Vũ Hoàng) - ca khúc như lời gửi gắm của thế hệ hôm nay về khát vọng cống hiến. Cao trào của đêm nhạc đến khi giai điệu Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng (Phạm Tuyên) vang lên, hòa cùng màn pháo hoa tầm thấp rực rỡ, chiếu sáng cả sân vận động.

Giai điệu thiêng liêng hòa cùng pháo hoa rực rỡ đã thắp sáng bầu không khí, khơi dậy niềm tự hào sâu sắc trong lòng mỗi người Việt.

Chương trình khép lại trong lời chào của MC Nguyên Khang và Hồng Nhung: “Tổ quốc chẳng ở đâu xa, Tổ quốc nằm ở tim ta - muôn người”. Lời nhắn gửi giản dị nhưng sâu sắc ấy như một thông điệp đọng lại: yêu nước là sống có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng và đất nước.

Suboi (ở giữa) gây bất ngờ khi xuất hiện cùng nhóm Oplus trong liên khúc “Quê hương Việt Nam - Xinh tươi Việt Nam”.

Những dấu ấn đặc biệt khắc ghi niềm tự hào dân tộc

Tổ quốc trong tim không chỉ đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, mà còn là lời tuyên ngôn văn hóa mạnh mẽ, khắc họa tinh thần Việt Nam qua những dấu ấn độc đáo và giàu ý nghĩa.

Bên cạnh quy mô hoành tráng và chất lượng nghệ thuật được trau chuốt, chương trình còn để lại dư âm sâu đậm trong lòng khán giả nhờ hàng loạt khoảnh khắc đặc biệt, vừa thiêng liêng, vừa truyền cảm hứng.

Điểm nổi bật đầu tiên là quy mô hoành tráng của chương trình, với sân khấu đạt chuẩn quốc tế được thiết kế hình chữ “V” - biểu tượng của Việt Nam - Chiến thắng - cao 26m, chia thành bốn khu vực mang thông điệp Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Cờ đỏ sao vàng. Công nghệ âm thanh, ánh sáng và hệ thống màn hình LED khổng lồ không chỉ làm nền cho các tiết mục, mà còn trở thành “người kể chuyện” bằng hình ảnh, dẫn dắt khán giả qua những lát cắt lịch sử - từ mùa Thu năm 1945 đến khát vọng dựng xây đất nước hôm nay.

Sân khấu đêm nhạc “Tổ quốc trong tim” được dàn dựng hoành tráng, kết hợp âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Đằng sau sự bề thế ấy là tâm huyết của ê-kíp thực hiện: Giám đốc dự án Phạm Thị Hằng, Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng… đã kiến tạo nên một không gian nghệ thuật sống động, kể câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại, vừa giữ được chất chính luận, vừa giàu tính thẩm mỹ.

Tổng đạo diễn chương trình - Đặng Lê Minh Trí chia sẻ: “Chúng tôi không làm một sân khấu để biểu diễn đơn thuần. Chúng tôi dựng một không gian sống nơi người dân có thể cảm, hiểu và tự hào về lịch sử dân tộc bằng chính cảm xúc của mình”.

Ông bày tỏ mong muốn khán giả nhìn thấy rõ hơn về những con người đang âm thầm cống hiến, để rồi càng thêm yêu quý và tin tưởng vào những giá trị đang được gìn giữ mỗi ngày.

“Chúng tôi mong mỗi người xem chương trình sẽ tự hỏi: Mình đang làm gì để xứng đáng với hai tiếng Tổ quốc? Khi câu hỏi đó xuất hiện trong lòng mỗi người, thì nghệ thuật đã làm được điều cần làm nhất”, ông Trí nói.

Màn trình diễn Tiến Quân ca mở đầu là khoảnh khắc khó quên, khi hơn 50.000 khán giả hòa giọng với dàn hợp xướng, được khuếch đại qua hệ thống micro tại các Fanzone. Sắc đỏ áo cờ Tổ quốc hòa quyện với ánh sáng từ đèn flash tạo nên hình ảnh hùng tráng, gợi niềm tự hào dân tộc mãnh liệt.

Cả sân vận đồng đồng loạt đứng lên, hòa giọng hát vang ca khúc “Tiến quân ca”.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, trong bài phát biểu khai mạc, nhấn mạnh: “Âm nhạc là ngôn ngữ của tâm hồn, kết nối các thế hệ, kể lại câu chuyện đất nước một cách dung dị, chân phương mà sâu sắc".

Một trong những khoảnh khắc gây xúc động nhất của chương trình là là phần tái hiện Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) với 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 - những người đại diện Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự sự kiện quốc tế - tiến bước trang nghiêm trên sân khấu Mỹ Đình.

Trong tiếng nhạc Tiến dưới bước Quân kỳ, từng nhịp chân, ánh mắt kiêu hãnh gợi nhớ khí phách bội đội Cụ Hồ, sống lại hình ảnh hào hùng trong lòng khán giả.

Chương trình cũng dành những khoảnh khắc trang trọng để tôn vinh các vận động viên tiêu biểu đã làm rạng danh thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Vận động viên Lê Văn Công - người khuyết tật đầu tiên giành huy chương tại Paralympic Paris 2024 - xuất hiện như minh chứng cho nghị lực phi thường.

Đêm nhạc tái hiện không khí hào hùng của dân tộc qua hình ảnh Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) với 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 - đại diện Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các gương mặt thể thao nổi bật như “Tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên, cầu thủ Nguyễn Quang Hải, vận động viên karate Nguyễn Ngọc Trâm, xạ thủ Phạm Quang Huy lần lượt được giới thiệu và nhận tràng pháo tay không ngớt từ khán giả. Họ đại diện cho bản lĩnh Việt Nam, lan tỏa tinh thần đoàn kết.

Các vận động viên cũng bày tỏ niềm tự hào khi mang lá cờ Việt Nam vươn xa trên đấu trường thế giới. Họ bày tỏ niềm xúc động, biết ơn sự ủng hộ của đồng bào, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, cống hiến cho quê hương.

Sức mạnh đại đoàn kết được thể hiện rõ nét khi hàng vạn người cùng hô vang “Việt Nam vô địch”, hòa chung một niềm tin yêu và khát vọng lớn lao.

Vận động viên Lê Văn Công cho biết: “Tôi luôn tự hào mang trong mình dòng máu Việt, tổ quốc luôn trong trái tim tôi. Tôi mong muốn tất cả mọi người sẽ là người chiến thắng trong tương lai, cùng đất nước phát triển bền vững trên mọi phương diện”.

Các vận động viên đạt thành tích cao trong các cuộc thi trong nước và quốc tế cũng được tôn vinh trong đêm nhạc đặc biệt.

Tinh thần ấy như ngọn lửa thiêng, dẫn dắt con người Việt Nam vượt qua mọi thử thách bằng sức mạnh nội sinh, sự đoàn kết và lòng yêu nước nồng nàn.

Nhiều vận động viên như Ánh Viên còn trở thành người truyền lửa, tiếp sức cho thế hệ trẻ vươn tới đỉnh cao mới, góp phần làm rạng danh thể thao nước nhà.

Kéo dài 8 phút, màn pháo hoa nghệ thuật tại khu vực đường đua F1 đã đưa khán giả qua “điệp khúc ánh sáng” đầy màu sắc. 300 quả pháo tầm cao, 60 giàn pháo tầm thấp đồng loạt nở rộ trên bầu trời, hòa cùng âm nhạc, khép lại chương trình bằng sự thăng hoa và niềm tự hào lan tỏa.

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời, nhiều người vẫn nán lại, như muốn níu giữ khoảnh khắc hiếm có khi âm nhạc, tinh thần dân tộc và niềm tự hào hòa quyện làm một.

Hình ảnh gây xúc động trong chương trình.

Đêm nhạc Tổ quốc trong tim khép lại, nhưng dư âm và thông điệp về tình yêu đất nước vẫn sẽ vang vọng mãi trong lòng mỗi người con Việt: “Tổ quốc chẳng ở đâu xa - Tổ quốc ở trong tim mỗi người.”

Ngọc Linh, một khán giả tham gia chương trình bồi hồi chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi được sống trong một không gian âm nhạc xúc động, hào hùng đến vậy.

Qua đêm nhạc, tôi càng thêm tự hào và biết ơn sâu sắc những người lính, những người đã hy sinh vì độc lập, tự do, để đổi lấy hòa bình cho hôm nay”.

Màn pháo hoa rực rỡ khép lại đêm nhạc, hòa cùng giai điệu bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày đại thắng”.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam