Concert "Anh trai": 5 tiếng bùng nổ, vạn khán giả hò hét dưới mưa nhân tạo

Dưới cơn mưa nhân tạo, hàng chục nghìn khán giả mặc áo mưa, vẫy khăn, hò reo và hát cùng 33 nghệ sĩ. Một đêm nhạc mà khán giả lẫn người làm nghề đều nói: “Khó có lần thứ hai”.

Loạt hit "đốt cháy" sân khấu, hàng vạn khán giả hát không ngừng nghỉ

Không như những concert thông thường chỉ tôn vinh một vài ngôi sao, Anh trai vượt ngàn chông gai là cuộc chơi tập thể của 33 nghệ sĩ - mỗi người một thế mạnh, một phong cách, một mảng màu, nhưng khi xếp thành một bức tranh tổng thể lại vô cùng rực rỡ.

Đêm nhạc bùng nổ với hiệu ứng từ ánh sáng chất lượng, âm thanh đỉnh cao, sân khấu được dàn dựng hoành tráng và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả. Mở màn là ca khúc chủ đề Hỏa ca với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi bật như: Soobin, Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Quốc Thiên, Rhymastic, NSND Tự Long, Jun Phạm, Kay Trần…

Không chỉ đơn thuần biểu diễn ca khúc, nhiều nghệ sĩ còn trực tiếp chơi nhạc cụ ngay trên sân khấu, kết hợp cùng loạt hiệu ứng pháo hoa rực rỡ, hệ thống ánh sáng đồng bộ và nền nhạc điện tử sôi động. Tất cả hòa quyện, tạo nên một sân khấu hiện đại, mãn nhãn và đầy năng lượng, đẩy không khí dưới khán đài lên đến cao trào.

Chương trình mở màn với tiết mục "Hỏa ca".

Hàng vạn khán giả cầm lightstick (gậy phát sáng) đỏ "cháy" hết mình, biến quảng trường thành một biển người cuồng nhiệt. Nếu nói Bắc Bộ đang trải qua những ngày hè oi ả, thì đêm diễn thứ 5 của concert Anh trai vượt ngàn chông gai còn nóng bỏng hơn thế nhiều lần - một "chảo lửa" đúng nghĩa.

MC Anh Tuấn khuấy động sân khấu bằng màn tương tác máu lửa: "Gai con (cách gọi fan của chương trình - PV) ơi! Các bạn thấy nóng chưa? Sốt chưa? Bất ngờ chưa?".

Hơn 30.000 khán giả đồng thanh đáp lời, khiến sân khấu như vỡ òa. Anh Tuấn ví von: “Miền Bắc tháng 6 có thể nóng 40 độ C, nhưng concert của chúng ta phải nóng tới 100 độ C!”.

Danh hài Tự Long cũng góp phần khuấy động không khí bằng câu đùa dí dỏm: “Hôm nay sẽ có mưa đấy, nhưng là mưa lúc 2h sáng!”. Khán giả được phen cười ngả nghiêng khi anh tiếp lời: “Nóng thế mà Soobin vẫn... kín cổng cao tường!”.

Nhóm “Anh tài” bật mí rằng, họ đã chuẩn bị tới 80 bộ trang phục với 80 kiểu tóc khác nhau để “cháy” hết mình cùng khán giả trong suốt hành trình.

Khán giả đứng ngồi không yên trong đêm nhạc với những ca khúc sôi động.

Tiếp nối bầu không khí "rực lửa" ngay từ phút đầu tiên, đêm nhạc bước vào chặng Chất chơi và Trào phúng với loạt tiết mục sôi động: Nét, Đỏ quên đi, Superstar, mashup Một lần dang dở - Đi qua cầu vồng, Vợ người ta - Chuyện ba người, Chợt nghe bước em về, Đường xa ướt mưa...

Tất cả đều được làm mới với phong cách phối khí điện tử hiện đại, điểm nhấn là những đoạn dồn dập kết hợp vũ đạo mạnh mẽ khiến sân khấu như bùng nổ trong từng tiết tấu.

Không chỉ dừng lại ở đó, concert còn dành riêng một phần biểu diễn EDM kéo dài 15 phút với những bản hit “đốt cháy” sân khấu như: Giàu sang, Gót hồng, Cao gót, Chuyện nhỏ, Lột xác, Bống bống bang bang và Anh còn nhớ em không...

Đêm nhạc "Anh trai vượt ngàn chông gai": Sôi động và đậm đà bản sắc văn hóa (Video: Phương Anh).

Không khí như vỡ òa khi Binz, Rhymastic, Đinh Tiến Đạt và Hà Lê cùng các nghệ sĩ khách mời tung ra hai bản rap cực chất Khiến nó ngầu và Quá là trôi, phối hợp cùng 27 "anh tài" và đội hình “Nhà thiếu nhi” tạo nên một trường đoạn âm nhạc căng tràn năng lượng.

Điều đáng nói, trong hàng chục tiết mục ấy, không ai giành vị trí trung tâm, không ai “phô” kỹ thuật, không ai cố để “chiếm trọn sân khấu”. Họ nâng nhau lên, hỗ trợ nhau về vị trí, ánh nhìn, phối giọng.

Một concert mà nghệ sĩ không chỉ biểu diễn cho khán giả, mà còn biểu diễn cùng nhau - như cách mà Rhymastic từng chia sẻ: “Tôi không nghĩ là đang đi hát. Tôi đang cùng anh em kể lại một hành trình”.

Các nghệ sĩ mang đến loạt ca khúc sôi động, khuấy động không khí đêm nhạc.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của đêm nhạc là chặng Quẩy dưới mưa, nơi hiệu ứng “Gai nước” được kích hoạt. Với Sóng tình, Let me feel your love tonight, Bay, sân khấu như biến thành một lễ hội âm nhạc ngoài trời thực thụ.

Dàn nghệ sĩ đình đám gồm S.T Sơn Thạch, BB Trần, Bùi Công Nam, Liên Bỉnh Phát, Thiên Minh... khiến hàng vạn khán giả “cháy” hết mình trong “cơn mưa” lớn. Dù ướt sũng, không ai rời đi, tất cả cùng hòa vào âm nhạc và ánh sáng.

Hiệu ứng "gai nước" với hệ thống vòi phun nước, mưa nhân tạo kết hợp ánh sáng lập thể, mang đến trải nghiệm thị giác mãn nhãn và cảm xúc trọn vẹn cho người xem. Ban tổ chức cũng đặc biệt chu đáo khi chuẩn bị sẵn áo mưa, nước uống và túi zip chống nước, giúp khán giả yên tâm “quẩy” xuyên suốt chương trình.

NSND Tự Long hào hứng chia sẻ: “Mưa thì đã có “gai nước”, còn khán giả thì khiến chúng tôi nóng bừng cả người! Cảm ơn vì đã ở lại, hết mình cùng chúng tôi đến phút cuối!”.

Đáng chú ý, đêm diễn còn ghi dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của nhiều ca khúc mới như Anh sẽ nhớ mãi, Phai... Đặc biệt, con trai ca sĩ Bằng Kiều gây bất ngờ khi lần đầu tiên góp mặt trong sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai, nhận được nhiều sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Ca khúc "Hè muộn" có sự xuất hiện của bé Benly, con trai Bằng Kiều, mang đến một màu sắc tươi mới cho đêm nhạc.

Khi nghệ thuật và văn hóa dân tộc hòa làm một

Đêm diễn thứ 5 trong chuỗi Anh trai vượt ngàn chông gai không đơn thuần là một concert âm nhạc, mà là một bữa tiệc nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp nhuần nhuyễn giữa công nghệ trình diễn hiện đại và chiều sâu văn hóa Việt.

Hơn cả một sự kiện giải trí, chương trình mang dáng dấp của một hành trình giàu cảm xúc - nơi âm nhạc trở thành nhịp cầu tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, tình cảm gia đình thiêng liêng và lan tỏa hàng nghìn nghĩa cử tử tế trong cộng đồng.

Từ thiết kế sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng pháo hoa, mưa nhân tạo cho tới từng chuyển động nhỏ trên sàn diễn, tất cả đều phục vụ một sứ mệnh lớn hơn: Kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của thời đại, truyền cảm hứng sống đẹp và gìn giữ bản sắc qua từng tiết mục.

NSND Tự Long, một trong những nghệ sĩ tham gia biểu diễn, nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi từng đứng trên nhiều sân khấu văn hóa lớn nhỏ, nhưng chỉ khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi mới thấy văn hóa dân gian Việt Nam được đón nhận nồng nhiệt và sống động đến vậy. Những áng thơ, làn điệu, ca khúc đậm chất dân tộc không chỉ xuất hiện mà còn sống cùng khán giả, đặc biệt là giới trẻ”.

NSND Tự Long (ở giữa) cùng các nghệ sĩ trong màu áo lính, mang “Chiếc khăn Piêu” trở thành khúc tráng ca về tình đất, tình người.

NSND Tự Long cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến khán giả, ông bà, bố mẹ và thế hệ trẻ, những người đang tiếp tục giữ gìn và lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt.

Anh bày tỏ: “Tôi chưa bao giờ thấy văn hóa dân gian được yêu thương như hôm nay, hy vọng tinh thần ấy sẽ tiếp tục lan tỏa trong từng mái nhà Việt”.

Không chỉ giới hạn ở những nhịp điệu sôi động, đêm nhạc còn mở ra một hành trình văn hóa đậm đà bản sắc, dẫn dắt khán giả trở về với cội nguồn dân tộc qua những tiết mục mang âm hưởng truyền thống.

Các ca khúc như Chiếc khăn Piêu, Dạ cổ hoài lang, Người mẹ đan áo, Mưa trên phố Huế, Một vòng Việt Nam... được làm mới bằng bản phối trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ vẹn nguyên tinh thần nguyên bản - đằm thắm, sâu lắng và đầy tự hào.

Một trong những điểm sáng nổi bật là tiết mục Đào Liễu, gây ấn tượng mạnh với sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc đương đại và chất liệu chèo cổ truyền. NSND Thu Huyền góp mặt trong phần trình diễn này, mang theo sắc đỏ rực rỡ của không gian hội làng cùng giọng hát chèo ngọt ngào, sâu lắng, khiến cả sân khấu như sống dậy không khí dân gian giữa một đại tiệc âm thanh hiện đại.

NSND Thu Huyền (ở giữa) duyên dáng trong tiết mục “Đào liễu”, mang làn điệu quan họ đến gần hơn với khán giả trẻ.

Trong khi đó, tiết mục Dạ cổ hoài lang do nhóm Nhà Mứt Gừng gồm Trương Thế Vinh, Phan Đinh Tùng và Bùi Công Nam thể hiện đã tái hiện không khí hào hùng và da diết của vùng đất Nam Bộ.

Với sự góp mặt của NSND Hữu Quốc - người gắn bó lâu năm với sân khấu cải lương - phần trình diễn được nâng tầm cả về chiều sâu cảm xúc lẫn giá trị văn hóa. Từng giai điệu, từng ánh mắt, từng động tác đều như gợi lại hình ảnh người lính xa quê, gợi nhớ về những năm tháng nghĩa tình trong lịch sử dân tộc.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là tiết mục Trống cơm, được dàn dựng quy mô với sự tham gia của 40 vũ công trên nền sân khấu rộng lớn. Sự kết hợp hài hòa giữa ánh sáng, chuyển động sân khấu và kỹ thuật biểu diễn được tính toán đồng bộ đã tạo nên một không gian đậm chất hội hè dân gian, vừa sống động, vừa gần gũi, khơi gợi niềm tự hào về văn hóa truyền thống Việt Nam trong lòng người xem.

Tiết mục “Trống cơm” được dàn dựng hoành tráng, quy tụ gần 40 vũ công.

Không chỉ là bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn, đêm diễn còn là nơi nghệ sĩ và khán giả cùng nhau sẻ chia những câu chuyện về tình cảm gia đình, tình yêu và ký ức cá nhân.

Một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất là phần mash-up gồm Ba kể con nghe, Dưới ánh đèn sân khấu và Tỉnh giấc sau giấc ngủ đông, được thể hiện bởi Tuấn Hưng, (S)TRONG, Liên Bỉnh Phát, Duy Nhất, ST Sơn Thạch, Bằng Kiều, Hồng Sơn, Binz…

Ngay sau tiết mục, Bằng Kiều đại diện các nghệ sĩ trải lòng: “Trong những người đang đứng ở đây, chỉ có anh Hồng Sơn là còn bố. Còn lại tôi, ST Sơn Thạch, (S)TRONG đều đã mất cha từ lâu.

Ca khúc Tỉnh giấc sau giấc ngủ đông là lời tri ân chúng tôi muốn gửi đến người cha thân yêu của mình, dù ở nơi rất xa, mong rằng bố vẫn có thể cảm nhận được tình yêu thương của con cái và khán giả”.

Không khí sân khấu lắng xuống khi (S)TRONG nghẹn ngào chia sẻ: “Chúng ta không bao giờ biết còn bao nhiêu thời gian bên bố mẹ. Nếu bạn còn bố mẹ, xin hãy gọi điện hỏi thăm họ hôm nay. Một câu hỏi đơn giản cũng đủ khiến họ ấm lòng”.

Đặc biệt, ST Sơn Thạch - người thường xuất hiện với hình ảnh sôi nổi, hài hước - đã bất ngờ bật khóc khi chia sẻ về cha mình. Anh nói trong xúc động: “Em từng ôm rất nhiều người trong đời, nhưng chưa bao giờ được ôm ba mình”.

Sau đó, chương trình tiếp tục dẫn dắt khán giả vào chuỗi tiết mục xúc động về tình cảm gia đình. Trong tiết mục Mẹ yêu con, dàn nghệ sĩ gồm: Tự Long, BB Trần, ST Sơn Thạch, Bằng Kiều, Soobin, Trọng Hiếu (Strong), Kay Trần, Jun Phạm, Cường Seven, Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng, Kiên Ứng… cùng hòa giọng như một lời hát dành tặng cha mẹ.

NSND Tự Long mở đầu ca khúc Mẹ yêu con bằng câu thơ quen thuộc: “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Lời dẫn mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm, như một lời gợi nhắc đầy trân quý về công ơn sinh thành.

Sau đó, dàn nghệ sĩ tiếp tục mang đến hai bản ballad Chuyện nhà bé thôi con đừng về và Ba kể con nghe - những ca khúc nhẹ nhàng, đong đầy cảm xúc về mái ấm gia đình.

Đêm nhạc không khép lại chỉ bằng những tràng pháo tay vang dội, ánh đèn rực rỡ hay dư âm những giai điệu cuốn hút, mà còn bằng những cảm xúc lặng sâu trong lòng mỗi khán giả.

Đó là niềm tự hào khi bản sắc văn hóa Việt được tái hiện một cách sống động và sáng tạo, là giọt nước mắt xúc động dành cho những câu chuyện chan chứa tình thân.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam