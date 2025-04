Hàng ngàn khán giả hòa nhịp cùng Quân A.P, B Ray tại đêm nhạc ở Hải Dương

Tối 26/4, The East Live Concert diễn ra tại Quảng trường Thống Nhất (Hải Dương) đã thu hút hàng nghìn khán giả trẻ với sự góp mặt của Quân A.P, B Ray, Captain Boy, Minh Vương M4U…

Đêm nhạc nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) của thành phố Hải Dương.

Từ sáng sớm, hàng trăm bạn trẻ xếp hàng để được gặp thần tượng (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngay từ những tiết mục mở màn, không khí tại Quảng trường Thống Nhất đã nhanh chóng bùng nổ với sự xuất hiện của các nghệ sĩ.

Quân A.P gây ấn tượng với loạt bản hit đậm chất tự sự như Bông hoa đẹp nhất và You are my crush, khiến khán giả đồng thanh hát theo. Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục chiêu đãi người nghe với ca khúc Có ai hẹn hò cùng em chưa, làm sống dậy không khí cuồng nhiệt của đêm nhạc.

Quân A.P giao lưu với khán giả tại đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Tiếp theo, Minh Vương M4U mang đến một không gian hoài niệm nhưng không kém phần sôi động, khiến khán giả như trở lại thời thanh xuân qua loạt ca khúc: Vệt nắng cuối trời, Nỗi đau xót xa và mashup Em sẽ là cô dâu - Em ơi lên phố.

Tại đêm nhạc, B Ray cũng "đốt cháy" sân khấu với phong cách rap cá tính và nguồn năng lượng bùng nổ. Các ca khúc như: Ex's hate me, Xin đừng nhấc máy và Feel at home mang đến một làn sóng mới mẻ, cuốn hút giới trẻ. Khán giả trẻ không ngừng phấn khích cùng từng lời rap.

Captain Boy thì tạo nên một điểm nhấn riêng biệt, với chất nhạc phóng khoáng, mới lạ, kết hợp giữa rap và tinh thần trẻ trung, hiện đại. Anh mang đến các ca khúc: Mong em sẽ cố quên, Chân thành và Kim tự tháp...

Captain Boy khuấy động sân khấu với phong cách âm nhạc phóng khoáng, mang đến những ca khúc đầy năng lượng (Ảnh: Ban tổ chức).

Cũng trong đêm nhạc, Xuân Đức đã gây ấn tượng mạnh mẽ với các ca khúc: Tái sinh, Viết về cha và Viết cho con, thể hiện tình cảm gia đình sâu sắc và chạm đến trái tim khán giả.

Kuun Đức Nam đem tới một làn gió mới, gần gũi với thế hệ Gen Z khi thể hiện các ca khúc: Yêu nhau xong rồi, Tình cờ yêu em, Năm tháng bên em. Phong cách pop và R&B nhẹ nhàng, hiện đại của nam ca sĩ nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả trẻ.

Kuun Đức Nam mang đến làn gió mới với phong cách âm nhạc tươi trẻ (Ảnh: Ban tổ chức).

Không chỉ gây ấn tượng với dàn nghệ sĩ, The East Live Concert còn để lại dấu ấn với ý tưởng sân khấu độc đáo.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa hướng dương, loài hoa tượng trưng cho sự sống mạnh mẽ, trí tuệ và khát vọng vươn lên, chương trình mang thông điệp "Hướng về phía Đông", gợi nhắc tới tinh thần lạc quan, kiên định, luôn hướng tới tương lai tươi sáng.

Sân khấu được thiết kế nổi bật với đại cảnh hoa hướng dương đặt ở trung tâm, hòa quyện cùng hệ thống ánh sáng hiện đại, tạo nên một không gian thị giác giàu cảm xúc, kết nối hàng nghìn khán giả trong một không khí tràn đầy năng lượng.

B Ray bùng nổ trên sân khấu giữa đại cảnh hoa hướng dương rực rỡ và ánh sáng hiện đại (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Trần Văn Dũng, Tổng đạo diễn chương trình, chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn thông qua sự kiện, tạo ra một sân chơi âm nhạc lành mạnh, hấp dẫn cho giới trẻ, đồng thời quảng bá hình ảnh con người và vùng đất Hải Dương đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế".