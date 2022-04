Tiết lộ về cô con gái xinh đẹp, giàu có của danh họa Picasso

Pablo Picasso, sinh năm 1881, mất năm 1973 là họa sĩ, nhà điêu khắc và nhà thiết kế sân khấu nổi tiếng người Tây Ban Nha. Ông được coi là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20 khi cùng với Georges Braque là hai người sáng lập trường phái lập thể trong hội họa và điêu khắc. Pablo Picasso từng được bình chọn là một trong 10 họa sĩ vĩ đại nhất và một trong 100 người có tầm ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20.

Picasso đã thể hiện tài năng nghệ thuật phi thường từ trẻ và các tác phẩm nghệ thuật của ông đã giúp ông nổi tiếng toàn cầu. Họa sĩ Pablo Picasso sở hữu khối tài sản khổng lồ và ông trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong nghệ thuật.

Cùng với danh tiếng, Picasso còn là người đàn ông đào hoa. Picasso đã kết hôn hai lần và có bốn người con với ba người phụ nữ. Những người phụ nữ từng đi qua cuộc đời Picasso đóng một vai trò quan trọng trong các khía cạnh tình cảm và cách thể hiện sự sáng tạo của ông. Nhiều người trở thành nàng thơ của họa sĩ và nổi tiếng trong lịch sử nghệ thuật. Bản chất hỗn loạn của những mối quan hệ này được Pablo Picasso coi là quan trọng đối với quá trình phát triển nghệ thuật của ông.

Một số người phụ nữ để lại nhiều dấu ấn trong cuộc đời Pablo Picasso gồm có hai người tình nhân của danh họa là Marie-Thèrése Walter và Francoise Gilot. Ngoài ra còn có Jacqueline Roque, người vợ thứ hai của ông (đã chết do tự sát).

Francoise Gilot, một trong những bạn gái nổi tiếng nhất của Pablo Picasso mới 21 tuổi khi gặp Picasso (người lúc đó đã 61 tuổi) tại một quán cà phê ở Paris, Pháp. Thời điểm đó, Pablo Picasso ngồi ở một bàn khác cùng với người yêu Dora Maar. Vì Francoise Gilot quá đẹp, Picasso ngay lập tức bị cô thu hút. Danh họa đã bước tới bàn của cô với một bát quả anh đào và tự giới thiệu bản thân.

Trong buổi tối mà họ gặp gỡ, Gilot nói với Picasso rằng bà là một họa sĩ và Picasso nhận xét rằng bà quá đẹp để trở thành một họa sĩ. Sau một vài năm, Gilot chuyển đến sống với Picasso ở vùng nông thôn nước Pháp và họ có với nhau hai người con dù chưa bao giờ kết hôn. Francoise Gilot là người phụ nữ duy nhất từng chủ động rời bỏ Picasso. Bà cho rằng cuộc tình của họ "như một thảm họa mà tôi không muốn tránh".

Francoise Gilot từng kể lại rằng: "Tình yêu của chúng tôi là một cuộc đối thoại trí tuệ. Tôi không thể nói rằng đó là một tình yêu ủy mị. Đó có thể là một tình yêu trí tuệ hoặc một tình yêu thể xác nhưng chắc chắn không phải là một tình yêu cảm tính. Tôi gọi đó là tình yêu bởi vì mỗi chúng tôi đều có lý do chính đáng để ngưỡng mộ đối phương. Tôi thích đàn ông cao to nhưng Picasso còn thấp hơn cả tôi dù bản thân tôi cũng rất thấp. Anh ấy không phải là mẫu đàn ông lý tưởng của tôi về mặt hình thể. Chính vì chúng tôi có quá nhiều việc để cùng làm nên chúng tôi hợp nhau còn nếu xét về tuổi tác và theo nhiều khía cạnh khác, chúng tôi không hợp nhau".

Paloma Picasso, sinh năm 1949 là con thứ hai của Francoise Gilot và Pablo Picasso. Bà là một nhà thiết kế thời trang và nữ doanh nhân nổi tiếng người Pháp - Tây Ban Nha. Paloma là nhà thiết kế trang sức cho thương hiệu kim hoàn có tiếng Tiffany & Co và bà cũng là doanh nhân kinh doanh nước hoa, thời trang, mỹ phẩm rất thành công. Paloma Picasso từng xuất hiện trong nhiều bức tranh của người cha nổi tiếng như bức Paloma with a Orange và Paloma in Blue.

Là con gái của một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20, Paloma Picasso khá do dự khi bước vào thế giới thiết kế bởi bà không muốn bị so sánh với cha mình, cũng như không thích danh tiếng và cả những tai tiếng khó tránh khỏi. Tuy nhiên, khi bà bắt đầu trưng bày những món đồ trang sức mà bà tạo ra cho thương hiệu Zolotas của Hy Lạp vào năm 1971, các nhà phê bình đã thực sự ấn tượng.

Sự thành công của các thiết kế trang sức mà Paloma Picasso tạo ra cho thương hiệu Tiffany & Co đã khuyến khích bà thiết kế và kinh doanh các mặt hàng khác nhau, từ phụ kiện thời trang đến kính mắt, mỹ phẩm và đồ da. Các sản phẩm của bà được bày bán và đánh giá cao trên khắp thế giới. Paloma Picasso sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo và khi bà xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo nước hoa của mình, bà chính là người mẫu tuyệt vời nhất để quảng cáo cho các sản phẩm do bà thiết kế, sản xuất. Trong khi Pablo Picasso thay đổi các tiêu chuẩn thẩm mỹ trong lĩnh vực mỹ thuật thì cô con gái của ông cũng thiết lập xu hướng và đưa ra những quan điểm mới mẻ trong thiết kế thời trang.

Từ khi còn bé, Paloma Picasso đã luôn được bao quanh bởi nghệ thuật và các nghệ sĩ nhưng khi còn là một cô bé đang tuổi tìm tòi về cuộc sống để phát triển sở thích và phong cách của riêng mình, Paloma Picasso đã khá miễn cưỡng khi theo đuổi các mục tiêu nghệ thuật. Paloma Picasso nói: "Ban đầu, tôi cố gắng không nghĩ rằng mình sẽ phải làm bất cứ điều gì mang tính nghệ thuật. Từ khi tôi 14 tuổi, tôi đã ngừng vẽ hoàn toàn vì tôi không muốn trở thành một họa sĩ như cha tôi nhưng thật lòng, tôi không biết mình muốn trở thành ai khác". Sau đó Paloma Picasso đã vượt qua sự do dự của bà và bắt đầu học thiết kế và chế tạo đồ trang sức khi còn ở tuổi thiếu niên.

Sau khi cha qua đời vào năm 1973, Paloma Picasso từng không còn hứng thú với việc thiết kế. Bà kể lại: "Tôi đã từ bỏ công việc thiết kế khi cha tôi qua đời năm 1973. Tôi không còn cảm thấy muốn làm gì cả. Tôi chỉ nhìn vào tất cả các bức tranh và có cảm giác bị choáng ngợp". Danh họa Picasso qua đời không để lại di chúc và những đứa con ngoài giá thú của ông - trong đó có Paloma đã theo kiện để được chia một phần trong khối tài sản trị giá 250 triệu USD của cha. Khi Paloma Picasso cuối cùng cũng giành được phần thừa kế của mình, ước tính gần 90 triệu USD, bà đã chọn một số tác phẩm của cha mình. Paloma Picasso sau đó đã đồng ý hỗ trợ chính phủ Pháp trong việc thành lập bảo tàng Picasso ở Paris.

Khi Paloma Picasso tạm thời từ bỏ công việc thiết kế, bà đã bắt đầu một nỗ lực nghệ thuật khác. Bà đóng vai chính trong một bộ phim điện ảnh có tên Immoral Tales. Bộ phim do Walerian Borowczyk làm đạo diễn được các nhà phê bình nghệ thuật dành nhiều lời khen ngợi và Paloma Picasso cũng được khen hết lời. Tờ New York Times từng viết: "Paloma Picasso, con gái của cố họa sĩ Pablo có vóc dáng tuyệt đẹp và một khuôn mặt đẹp như những bức vẽ của cha cô ấy". Mặc dù sau bộ phim đầu tay và duy nhất, Picasso không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất nữa nhưng bà thường bày tỏ hy vọng được đóng vai nhà thiết kế Coco Chanel trên phim.

Paloma Picasso kết hôn với nhà viết kịch và đạo diễn người Argentina Rafael Lopez-Cambil vào năm 1978. Đám cưới của cặp đôi là một sự kiện lớn. Paloma Picasso diện trang phục Yves St. Laurent và Karl Lagerfeld trong ngày cưới và vẻ đẹp của bà làm nức lòng thế giới thời trang. New York Times nhận định rằng Paloma Picasso đã trở thành nàng thơ đối với những người thợ may ở Paris và đặc biệt là đối với các nhà thiết kế áo cưới cho bà.

Năm 1980, John Loring, phó chủ tịch cấp cao của thương hiệu Tiffany & Co đã đề nghị Picasso thiết kế trang sức cho công ty. Paloma Picasso kể: "Khi Tiffany đề nghị công việc này, tôi đã rất vui mừng. Tôi luôn muốn thiết kế cho một thương hiệu ở Mỹ. Tôi đã vào tất cả các cửa hàng trang sức lớn ở Paris. Chúng rất hoành tráng nhưng nhân viên bán hàng có vẻ coi thường bạn. Là khách hàng nhưng bạn lại cảm thấy bị đe dọa. Tiffany lại là một nơi tuyệt vời vì tất cả mọi người đều có thể đến".

Trong nhiều năm, Paloma Picasso gặt hái những thành công to lớn khi đảm nhiệm vai trò nhà thiết kế cho Tiffany & Co. Những sáng tạo của bà thể hiện một thẩm mỹ mới cho đồ trang sức và Paloma Picasso từng nói: "Đồ trang sức thì nên đúng nghĩa là đồ trang sức, để mọi người đeo và sử dụng nó, thay vì treo lên tường hoặc bày lên bàn".

Bạn có thể giỏi hơn chính mình. Vì thế đừng bao giờ dễ dãi với bản thân. Paloma Picasso

Năm 1984, kế hoạch củng cố hình ảnh và thương hiệu Paloma Picasso bắt đầu với sản phẩm nước hoa mang tên bà. Với sự hỗ trợ của chồng, hình ảnh quảng cáo nước hoa Paloma Picasso trở thành một trong những quảng cáo nổi tiếng nhất trên thế giới. Paloma từng tuyên bố trên tạp chí Vogue rằng loại nước hoa này giống với tính cách và con người bà, là nước hoa dành cho một người phụ nữ mạnh mẽ.

Thành công trong kinh doanh đã khuyến khích vợ chồng Paloma Picasso mở rộng thương hiệu. Năm 1987, họ thành lập một công ty có trụ sở tại thành phố New York, Mỹ để sản xuất và phân phối các phụ kiện của Paloma Picasso gồm túi xách, thắt lưng và đồ da nhập khẩu từ Italy. Bộ sưu tập phụ kiện thời trang cao cấp này đã trở nên nổi tiếng quốc tế nhờ chất lượng tuyệt mỹ và thiết kế hoàn hảo. Sau đó, cặp đôi tiếp tục ra mắt dòng sản phẩm bình dân để tiếp cận lượng khách hàng có thu nhập trung bình và các sản phẩm này cũng bán rất chạy.

Rafael López-Cambil và Paloma Picasso ly hôn vào năm 1998 và một năm sau đó, Paloma Picasso kết hôn với tiến sĩ y khoa Eric Thévenet. Mối quan tâm của Thévenet đối với nghệ thuật và thiết kế đã giúp Paloma Picasso tiếp tục gặt hái thành công trong việc thiết kế trang sức và kinh doanh thời trang. Paloma Picasso hiện có cửa hàng ở Nhật Bản, Hồng Kông, Mỹ, nhiều nước Châu Âu.… Bà còn lấn sân sang lĩnh vực thiết kế hàng dệt kim, quần áo ngủ, khăn tắm, đồ sứ, pha lê, bạc, gạch ốp lát, giấy dán tường….

Là một nhà thiết kế, doanh nhân thành đạt sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD, Paloma Picasso từng chia sẻ: "Cha mẹ tôi đã dạy tôi rằng chúng ta luôn có thể giỏi hơn bản thân và tôi phải tự mình phấn đấu. Vì thế đừng bao giờ quá dễ dãi với chính mình. Ngoài ra, bạn phải sống khiêm tốn và nhận ra khi nào bạn đã phạm sai lầm. Những khó khăn trong cuộc sống giúp chúng ta trưởng thành hơn. Đau khổ có thể khiến bạn gục ngã hoặc sẽ giúp bạn học được cách tồn tại".

Paloma Picasso, hiện ở tuổi 73 vẫn tiếp tục là một nhân vật biểu tượng trong thời trang thế giới và người ta nhắc tới bà không phải vì bà là con gái của một nghệ sĩ nổi tiếng. Paloma như một đại diện sáng giá của sự phóng túng, sáng tạo, một bậc thầy về trang sức với cách tiếp cận đồ trang sức đặc biệt, cũng như một biểu tượng phong cách với cái nhìn đầy nghệ thuật về váy áo. Paloma từng nói "Tôi không thích kiểu thời trang thay đổi sáu tháng một lần. Nó giống như lớp kem trên một chiếc bánh mà thôi, dù thế nào bạn vẫn phải nướng một chiếc bánh thật ngon trước đã".

03/04/2022