Sau 30 năm hoạt động, hãng xe này đã nội địa hóa hơn 1.000 linh kiện ô tô

Trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 30 năm hoạt động diễn ra ở nhà máy Vĩnh Phúc, Toyota Việt Nam đã công bố các số liệu về hoạt động sản xuất và nội địa hóa.

Theo báo cáo từ hãng xe Nhật, sau 30 năm, mạng lưới của Toyota hiện có 61 nhà cung cấp, trong đó có 13 doanh nghiệp Việt Nam. Hãng đã nội địa hóa thành công hơn 1.000 chi tiết linh kiện. Đáng chú ý, các linh kiện sản xuất tại Việt Nam đã được xuất khẩu tới hơn 10 quốc gia, mang về tổng doanh thu xấp xỉ 1 tỷ USD.

Ông Nakano Keita, Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam, cho biết việc thúc đẩy sản xuất trong nước là một trong những định hướng chiến lược của công ty.

Thách thức từ mục tiêu của Chính phủ

Mặc dù ghi nhận những kết quả trên, đại diện từ cơ quan quản lý nhà nước đã nêu lên những thách thức mà hãng xe cần đối mặt.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), chỉ ra rằng tỷ lệ nội địa hóa của Toyota vẫn chưa đạt kỳ vọng. Ông dẫn chứng hai mẫu xe lắp ráp trong nước là Toyota Vios và Innova hiện có tỷ lệ nội địa hóa lần lượt là 33% và 37%.

"Mục tiêu của Chính phủ đề ra cho năm 2025 là 40%. Toyota cần đẩy mạnh các chiến lược để gia tăng tỷ lệ này trong thời gian tới," ông Quân nhấn mạnh.

Một số linh kiện ô tô được sản xuất tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Các kế hoạch trong tương lai

Để giải quyết bài toán này, Toyota Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục triển khai "Chương trình Hỗ trợ, tư vấn cải tiến cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ". Đây là năm thứ sáu liên tiếp hãng hợp tác với Bộ Công Thương để nâng cao năng lực cho các nhà cung cấp trong nước, giúp họ tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh đó, công ty cũng chia sẻ về định hướng trung hòa carbon vào năm 2050 thông qua chiến lược tiếp cận đa chiều, bao gồm việc giới thiệu các công nghệ điện hóa khác nhau nhằm giảm phát thải trên toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Hiện tại, Toyota đang lắp ráp 5 mẫu xe tại Việt Nam, bao gồm Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Innova và một số phiên bản của Fortuner. Trong đó, Vios thường xuyên là mẫu xe dẫn đầu doanh số trong phân khúc sedan hạng B. Hành trình nâng cao tỷ lệ nội địa hóa để đáp ứng mục tiêu của Chính phủ vẫn sẽ là một trọng tâm lớn của hãng xe Nhật trong giai đoạn tiếp theo.