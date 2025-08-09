Ly hôn 5 năm, “nàng Cỏ” Goo Hye Sun bất ngờ nhắc nhở chồng cũ

Goo Hye Sun lần đầu gặp chồng cũ Ahn Jae Hyun trên phim trường Blood (Bác sĩ Ma cà rồng) vào năm 2015 và nhanh chóng trở thành cặp tình nhân chị - em nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn. Sau một năm yêu nhau, họ quyết định tiến tới hôn nhân vào tháng 5/2016.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2019, Goo Hye Sun đã bất ngờ tuyên bố ly hôn và hé lộ cuộc sống hôn nhân được xem là địa ngục với công chúng.

Người đẹp nổi tiếng xứ Hàn sử dụng trang cá nhân để kể xấu chồng, tố anh bạc tình, lăng nhăng và thiếu tôn trọng vợ. Vụ việc kéo dài vài tháng và trở thành tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc.

Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun từng là cặp tình nhân lệch tuổi nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2020 (Ảnh: Naver).

Tháng 9/2019, Ahn Jae Hyun chính thức đệ đơn ly hôn. Và tới giữa năm 2020, cặp đôi chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn và bắt đầu cuộc sống riêng. Trong suốt cuộc chiến ly hôn, Goo Hye Sun sử dụng truyền thông để giãi bày trong khi Ahn Jae Hyun lựa chọn giải pháp im lặng.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân tan vỡ, năm 2024, Goo Hye Sun nói: "Tôi đã nỗ lực để lấy lại sự cân bằng, hy vọng được công chúng ủng hộ. Nhiều người nghĩ việc ly hôn có thể khiến tôi không hạnh phúc, nhưng tôi nghĩ khác.

Nếu hôn nhân là chuỗi ngày ảo tưởng khiến người ta tràn đầy hy vọng, thì tôi tin ly hôn sẽ đưa họ trở về thực tại. Tôi muốn biến cuộc sống trở nên hoàn hảo và tôi đang có đủ can đảm để theo đuổi điều đó".

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Goo Hye Sun dần tổ chức lại cuộc sống và lấy lại danh tiếng. Cô quay lại trường đại học để hoàn tất khóa học trong quá khứ. Năm 2024, Goo Hye Sun tốt nghiệp khoa Điện ảnh và Truyền hình của trường Đại học Sungkyunkwan (Hàn Quốc).

Goo Hye Sun đã tổ chức cuộc sống mới ổn định sau hôn nhân đổ vỡ (Ảnh: Tenstar).

Người đẹp đạt 4,27/4,5 điểm và điểm thấp nhất là B+. Cô cũng nhận được giải thưởng tốt nghiệp danh dự cao nhất dành cho 5% sinh viên đứng đầu khoa nhận được. Ngay sau đó, cô bắt đầu khóa học thạc sĩ.

Goo Hye Sun cũng thành lập công ty giải trí và dành thời gian làm mới bản thân. Người đẹp thế hệ 8X cũng bắt đầu hẹn hò nhưng cũng chia tay sau 1 năm công khai mối quan hệ.

Về phần chồng cũ Jae Hyun, anh thừa nhận đã trải qua những năm tháng rất khó khăn. Anh từng rơi vào trầm cảm và phải đền bù rất nhiều hợp đồng sau vụ ly hôn ồn ào.

Năm 2024, tham gia chương trình I live alone, Ahn Jae Hyun thừa nhận, sức khỏe của anh liên tục sa sút, phải phụ thuộc vào thực phẩm chức năng trong 4-5 năm gần đây.

Ahn Jae Hyun thừa nhận rơi vào khủng hoảng tinh thần sau cuộc hôn nhân đổ vỡ (Ảnh: News).

Một năm gần đây, Jae Hyun bắt đầu trở lại đóng phim và tham gia các show truyền hình thực tế. Gần đây, nam diễn viên chia sẻ về dự định yêu đương. Trong chương trình phát sóng hồi đầu tháng 8 này, nam diễn viên thổ lộ mong muốn tìm được một người tốt và phù hợp để hẹn hò.

Những bài viết và thông tin liên quan tới Jae Hyun luôn có sự xuất hiện của Goo Hye Sun, điều này khiến nữ diễn viên xứ Hàn bức xúc.

Ngày 8/8, Goo Hye Sun đăng tâm thư trên trang cá nhân có 1,8 triệu người theo dõi của cô. Bài đăng đã thu hút hơn 26.000 lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận từ khán giả.

Cô viết: “Trong quá trình ly hôn giữa tôi và chồng cũ, nhiều ý kiến trái ngược được đưa ra. Cuối cùng, cả hai đã đi đến thỏa thuận theo hướng không truy xét đúng sai.

Dù điều đó không phải là một sự hòa giải trọn vẹn về mặt tình cảm, đó vẫn có thể coi là một lời hứa ngầm, là lẽ phải giữa con người với nhau. Ly hôn là quá trình mà mỗi bên đều cho rằng mình bị tổn thương, vì vậy nó rất ích kỷ và đầy khó khăn”.

Goo Hye Sun nhắn nhủ chồng cũ tập trung làm việc, không nhắc đến cô trong các bài đăng (Ảnh: Instagram).

Nữ diễn viên bày tỏ thái độ bức xúc khi tên cô vẫn được gắn với Jae Hyun trong các bài viết mang hướng tích cực lẫn tiêu cực. “Điều đó chính là một dạng bạo lực thứ 2 và gây ra vết thương sâu sắc cho tôi”, nữ diễn viên nhận định.

Cuối cùng, nữ diễn viên nhấn mạnh: “Tôi tha thiết mong mọi người hiểu rằng, trên đời này không ai có quyền chế giễu tôi - người trong cuộc - chỉ để mang lại tiếng cười cho công chúng.

Tôi cũng mong chồng cũ sẽ hoạt động, được chú ý, phát triển và thành công bằng chính bản sắc và sự chân thành của bản thân, chứ không phải bằng cách lấy tôi làm đề tài”.

15 năm trước, Goo Hye Sun vụt sáng như một ngôi sao của làng giải trí xứ Hàn, đứng cùng hàng với Song Hye Kyo, Kim Tae Hee nhờ thành công của Vườn sao băng phiên bản Hàn Quốc.

Goo Hye Sun được xem là một trong những nữ nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Hàn Quốc. Ngoài khả năng diễn xuất tinh tế, cô còn là một biên kịch có cá tính, từng thực hiện nhiều cuốn sách được khán giả quan tâm.

Cô cũng có tác phẩm phim ngắn mang sắc thái riêng và được giới chuyên môn đánh giá cao. Ngoài ra, nữ diễn viên sinh năm 1984 còn có khả năng hội họa, ca hát, sáng tác ca khúc.