Thời tiết ngày 10/8: Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 10/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ ngày 11/8, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần.

Theo dự báo, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa những ngày tới tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Từ ngày 12/8, nắng nóng ở Trung Bộ giảm dần.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho hay từ ngày 12/8, nhiệt độ ở miền Bắc giảm và chưa có dấu hiệu nắng nóng diện rộng.

Theo ông Hưởng, khoảng từ ngày 12-18/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Vị chuyên gia cũng cho biết khu vực Trung Bộ trở vào từ khoảng ngày 13-18/8 chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Bắc Bộ và Trung Bộ ngày 10/8 tiếp tục nắng nóng (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 10/8 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C; nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên 30-32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng đồng bằng và trung du có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C, riêng đồng bằng và trung du 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, riêng phía Đông Lâm Đồng 32-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.