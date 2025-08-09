Tạ Đình Phong - Vương Phi: Mối tình 25 năm đầy sóng gió nhưng vẫn ngọt ngào

Cuộc tình “huyền thoại” kéo dài hơn 2 thập kỷ

Cách đây không lâu, truyền thông Trung Quốc ghi lại được khoảnh khắc hiếm hoi của Vương Phi và Tạ Đình Phong sau một buổi tụ họp cùng bạn bè. Cặp đôi đình đám của làng giải trí châu Á xuất hiện công khai, tay trong tay rời khỏi nhà hàng, khiến mạng xã hội bùng nổ vì khoảnh khắc ngọt ngào như ngôn tình.

Hình ảnh Tạ Đình Phong và Vương Phi sóng vai bên nhau được truyền thông Trung Quốc ghi lại (Ảnh: Sohu).

Ở tuổi 55, “thiên hậu” Vương Phi vẫn dáng vẻ dịu dàng, trẻ trung và đầy cuốn hút. Cô chỉ diện áo khoác rộng, đội mũ đen đơn giản, nhưng luôn nói cười khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.

Trong khi đó, Tạ Đình Phong, với phong cách lạnh lùng đặc trưng, lại thể hiện một mặt đầy tình cảm khi luôn giữ tay bạn gái. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng Vương Phi ngẩng đầu cười giòn tan.

Mặc dù cả hai ăn mặc kín đáo và còn đeo khẩu trang nhưng giới thạo tin và người hâm mộ đều xác định là Tạ Đình Phong và Vương Phi.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cũng đủ khiến mạng xã hội “nổ tung”. Hàng loạt bình luận để lại trên Weibo: “Hai người này sao vẫn ngọt ngào như ngày đầu vậy?”; “20 năm rồi mà vẫn nắm tay đi cùng nhau, đúng là tình yêu không tuổi”; “Thật sự cảm động, trong giới giải trí còn có tình yêu thuần khiết như vậy sao?”...

Tạ Đình Phong và Vương Phi tay trong tay nhau được truyền thông Trung Quốc chụp lại gần đây (Ảnh: Sohu).

Mối tình Vương Phi và Tạ Đình Phong là một trong những mối tình được xem là huyền thoại của làng giải trí Trung Quốc.

Họ từng công khai hẹn hò từ năm 2000, sau đó chia tay, mỗi người bước vào hôn nhân riêng: Vương Phi kết hôn với Lý Á Bằng và sinh con gái Lý Yên, còn Tạ Đình Phong cưới Trương Bá Chi và sinh hai con trai.

Tuy nhiên, sau bao biến cố, hai người lại trở về bên nhau vào năm 2014, trong một sự kiện được mệnh danh là “cuộc tái hợp thế kỷ”. Đó là khi hình ảnh Tạ Đình và Vương Phi hôn nhau nồng nhiệt tại căn hộ của "thiên hậu" ở Bắc Kinh (Trung Quốc) rò rỉ trên mạng xã hội, chính thức xác nhận việc hai người tái hợp sau nhiều năm xa cách.

Dù đã bên nhau thêm 11 năm sau khi tái hợp, cặp đôi luôn giữ lối sống kín đáo, không phô trương. Họ ít khi cùng xuất hiện trước công chúng, không chia sẻ chuyện riêng tư, càng không dùng chuyện tình cảm để tạo “sóng” truyền thông.

Thế nhưng, mỗi lần họ vô tình bị bắt gặp chung khung hình, người hâm mộ lại thấy được tình cảm chân thật, không cần lời nói, chỉ cần quan sát qua ánh mắt, nụ cười, hay cái nắm tay nhẹ nhàng của hai người.

Vương Phi và Tạ Đình Phong nắm tay nhau nhiều năm trước (Ảnh: Sohu)

Nhiều khán giả vẫn đặt nghi vấn về những chi tiết của mối tình "truyền kỳ" này, thậm chí có những suy đoán không hay về họ nhưng qua năm tháng, cặp đôi vẫn nắm tay nhau.

Vượt qua những kỳ vọng xã hội, những tiêu chuẩn hôn nhân khắt khe, Vương Phi và Tạ Đình Phong chọn sống theo cảm xúc thật để ở bên nhau, không cần lý do hay sự chứng nhận nào từ đám đông.

Tình yêu của Vương Phi và Tạ Đình Phong khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ vì bền lâu, mà còn bởi sự tự do và thành thật trong cảm xúc. Hai người không cần tổ chức hôn lễ để hợp thức hóa mối quan hệ, không cần liên tục xuất hiện cùng nhau để chứng minh đang hạnh phúc. Thay vào đó, chỉ một cái nắm tay nhẹ nhàng, cũng đủ khiến người hâm mộ thổn thức.

Trong thế giới giải trí vốn nhiều biến động và đầy thị phi, nơi mà các cuộc tình thường “chớm nở, chóng tàn”, thì chuyện tình “Phong - Phi” lại như làn nước trong lành, nhận được sự chúc phúc của khán giả.

Dù đã lớn tuổi, không còn là những thanh niên mộng mơ, nhưng cặp đôi này vẫn khiến khán giả yêu mến vì mang đến cho họ dũng khí tin vào tình yêu.