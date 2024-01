Tết Giáp Thìn, nam giới nên mặc áo dài gì để hợp xu hướng?

Những năm gần đây, nhiều người trẻ Việt bày tỏ niềm yêu thích với chiếc áo dài. Không riêng phái đẹp, nam giới cũng dần bình thường hóa việc mặc các thiết kế gắn liền với văn hóa truyền thống trong dịp lễ Tết.

Áo dài nam ngày nay được cách tân, phù hợp với thẩm mỹ của Gen Z (những người sinh năm 1997-2012). Điều này phần nào khiến giới trẻ Việt cảm thấy hứng thú hơn với áo dài.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhà thiết kế Đức Long cho biết: "Tôi được truyền cảm hứng từ nhóm nhạc Blackpink. Khi xem MV How you like that, tôi thấy các thành viên đã mặc hanbok được cách tân. Điều đó đã tạo nên sức hút với giới trẻ. Từ đó, tôi nghĩ đến việc tạo ra các thiết kế phù hợp với Gen Z" (Ảnh: Maison LONG).

"Giới trẻ ngày nay rất thích mặc đồ truyền thống. Hàn Quốc có hanbok, Nhật Bản có kimono thì Việt Nam có áo dài. Việc nhiều bạn trẻ lồng ghép trang phục đương đại khiến chiếc áo dài mang tính ứng dụng cao hơn. Giá thành áo dài ngày nay cũng đa dạng.

Trước kia, chỉ những nhà thiết kế lớn mới làm áo dài. Vài năm gần đây, nhiều thương hiệu trẻ cũng nhập cuộc, tạo ra thiết kế phù hợp với thị hiếu giới trẻ. Chỉ mặc áo dài trong ngày cưới đã là suy nghĩ cũ. Bây giờ, nhiều sự kiện còn thông báo dresscode (quy định trang phục) là áo dài", stylist Thịnh Chocolate bày tỏ quan điểm (Ảnh: Khanran).

Theo Thịnh Chocolate, phom dáng áo dài truyền thống vẫn được đón nhận bên cạnh xu hướng cách tân. Đặc biệt, áo dài oversized (quá cỡ) được nhiều thương hiệu áp dụng. Sự thoải mái luôn được phái mạnh ưu tiên.

Chất liệu áo dài nam cho Tết Nguyên đán 2024 chủ yếu là lụa, linen, tafta, gấm, tơ tằm. Bên cạnh đó, một số họa tiết mang đậm bản sắc văn hóa như khăn rằn hay quen thuộc như kẻ sọc cũng được áp dụng để hợp xu hướng giới trẻ (Ảnh: AIN).

Dựa vào chủ đề năm Giáp Thìn, nhiều thương hiệu cũng tập trung vào họa tiết rồng được khai thác theo các kỹ thuật thủ công như thêu hay đính kết. Ngoài những gam màu nổi bật như đỏ, vàng, giới trẻ ngày nay cũng đón nhận áo dài tông đen bởi tính ứng dụng cao.

Với nhiều người, tông màu này thường không hợp để diện vào những ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, giới trẻ đã có cái nhìn cởi mở hơn và phối áo dài đen theo cách riêng nhằm thể hiện cá tính (Ảnh: Maison LONG).

Trong trường hợp muốn sở hữu bộ áo dài vừa vặn với cơ thể, các khách hàng nam có thể đặt may theo số đo riêng. Thông thường, giá của thiết kế được may đo chênh khoảng 20% so với sản phẩm bày bán sẵn theo kích cỡ.

Nhà thiết kế Đức Long nói: "Hiện nay, tôi thấy nhiều người có xu hướng mua áo dài không chỉ mặc cho Tết, họ còn muốn giữ để diện lâu dài vào những dịp bình thường. Từ đó, nhu cầu may theo số đo tăng cao" (Ảnh: Maison LONG).

Ngoài những thiết kế có phần cổ đứng, áo dài cổ tròn cũng là lựa chọn đáng thử dành cho nam giới trong dịp Tết này. Món đồ này có thể phối theo nhiều kiểu khác nhau, từ cá tính đến lịch lãm.

Người sáng lập 2AM Studio cho biết, anh đã dùng chất liệu tweed pha đũi để tạo nên nét mới mẻ. Ưu điểm của chất liệu này là không bị nhăn khi người mặc ngồi xuống hay hoạt động nhiều (Ảnh: 2AM Studio).

Năm nay, áo dài dáng ngắn cũng nhận được nhiều sự quan tâm của nam giới. Họ có thể dễ dàng kết hợp cùng quần âu để tạo nên vẻ ngoài sang trọng trong ngày đầu năm (Ảnh: Unknown Cliché).

Thịnh Chocolate khuyên nam giới nên chú ý chọn đúng kích cỡ áo dài để tôn được vóc dáng. Dù chọn áo dài quá khổ, phái mạnh vẫn nên để ý yếu tố này. Ngoài quần tây, kaki hoặc denim vừa vặn, các bạn trẻ có thể thử mặc thiết kế ống rộng để tăng vẻ cá tính.

Nếu chỉ diện áo dài tông trung tính, nam giới hãy thử kết hợp với giày sneakers (giày thể thao) màu nổi hay dây chuyền dáng dài, kính râm để tạo điểm nhấn (Ảnh: AIN).