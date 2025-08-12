Vì sao bóng chuyền nữ Việt Nam không được cộng điểm dù đánh bại Thái Lan?

Tối 10/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã xuất sắc hạ gục Thái Lan với tỷ số 3-2 ở chặng 2 SEA V-League (giải bóng chuyền Đông Nam Á) tại nhà thi đấu Ninh Bình. Đây là chiến thắng lịch sử với bóng chuyền nữ Việt Nam. Lần đầu tiên, chúng ta đánh bại Thái Lan sau 40 trận toàn thua. Bên cạnh đó, thầy trò HLV Tuấn Kiệt cũng có lần đầu tiên vô địch SEA V-League.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không được cộng điểm dù thắng Thái Lan (Ảnh: Sava).

Tuy nhiên, trên bảng xếp hạng thế giới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại không được cộng điểm nào dù thắng Thái Lan. Lý do bởi FIVB quy định Thái Lan sẽ không được tính điểm ở giải đấu cấp độ khu vực khi đã tham dự giải vô địch thế giới Nations League.

Do đó, kể cả thắng hay thua đối thủ này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều không được cộng hay trừ điểm. Thực tế, sau thất bại trước Thái Lan ở chặng 1 SEA V-League 2025, chúng ta cũng không mất điểm nào.

Nations League là giải đấu diễn ra hàng năm, quy tụ 18 đội tuyển bóng chuyền nữ hàng đầu thế giới. Thái Lan là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở giải đấu này.

Dù không có biến động về điểm khi gặp Thái Lan nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều được cộng điểm trong 4 trận đấu gặp Indonesia và Philippines ở hai chặng SEA V-League mùa này (gặp mỗi đội hai lần). Chỉ tính riêng ở SEA V-League, đoàn quân của HLV Tuấn Kiệt được cộng thêm 14,58 điểm.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vươn lên xếp thứ 22 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất trong lịch sử (Ảnh: FIVB).

Nhờ đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã vươn lên thứ 22 thế giới với 155,79 điểm, kém Thái Lan 1 bậc khi có ít hơn 4,63 điểm. Đây là vị trí cao nhất của chúng ta trên bảng xếp hạng bóng chuyền thế giới.

Điều đáng nói, cách đây 3 năm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng bị loại khỏi bảng xếp hạng của FIVB vì không tham dự giải quốc tế. Đến tháng 6/2023, đội mới trở lại nhờ vô địch AVC Challenge. Ở điểm đó, tuyển Việt Nam có 62 điểm và đứng thứ 49. Tới tháng 8/2025, tuyển Việt Nam đã tăng 93,79 điểm cùng 27 bậc.

Tính riêng ở châu Á, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang xếp thứ 4, chỉ sau Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và xếp trên Kazakhstan, Hàn Quốc hay Đài Bắc Trung Hoa.

Trước mắt, thầy trò HLV Tuấn Kiệt sẽ thi đấu ở hai giải đấu quan trọng là Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 (khởi tranh 22/8) và SEA Games 33 (tháng 12/2025). Cả hai giải đấu này đều được tổ chức ở Thái Lan.