Volvo XC60: Chiếc xe được thiết kế từ sự thấu hiểu

Anh Trần Đình Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) là một kỹ sư công nghệ và đồng thời là bố của hai con nhỏ. Anh đã sở hữu chiếc Volvo XC60 được 2 năm. Chia sẻ về chiếc xe của mình, anh cho biết: “Phải nói thật rằng lúc mua xe, tôi không nghĩ nhiều đến các con. Nhưng rồi, càng đi, càng gắn bó lâu với chiếc XC60 tôi mới thấy đây không chỉ là một chiếc xe cho tôi, mà là một nơi an toàn cho cả gia đình”.

Giống như nhiều người chủ gia đình, nhất là những ai có con nhỏ, anh Nam cho biết tiêu chí chọn xe của mình cũng đã thay đổi. Không chỉ đơn thuần quan tâm đến những thông số như mã lực, dáng xe hay thương hiệu, thứ họ cần là sự yên tâm, một điều có thể cảm nhận được sau những chuyến đi dài và khi phát sinh những tình huống bất ngờ.

Volvo XC60 - một chiếc xe đề cao an toàn cho cả gia đình (Ảnh: Volvo).

Cabin yên tĩnh, giấc ngủ của con là ưu tiên hàng đầu

Chia sẻ về kỷ niệm khó quên với chiếc Volvo XC60, anh Nam cho biết: “Hôm đó, cả nhà từ Hà Nội về quê nội ở Nam Định. Con gái 2 tuổi đang sốt nhẹ, ngủ thiếp đi ngay sau khi lên xe. Đường cao tốc đôi lúc có đoạn ổ gà, còi xe trọng tải lớn, nhưng bé vẫn ngủ ngon lành. Tôi rất ấn tượng với độ cách âm của cabin. Ngay cả khi xe vào phố, tiếng còi xe cũng không đánh thức con dậy".

Với anh Nam, một chiếc xe không cần quá hào nhoáng, nhưng nhất định phải là nơi an toàn để bảo vệ gia đình, là nơi để vợ con anh có thể tranh thủ chợp mắt kể cả trên những chặng đường dài hay những buổi sáng di chuyển đi làm, đi học.

Volvo XC60 phù hợp cho người đam mê xê dịch (Ảnh: Volvo).

Không chỉ được đánh giá cao bởi khả năng cách âm, Volvo XC60 ghi điểm với người dùng trong điều kiện tham gia giao thông phức tạp tại đô thị, anh Lê Minh Thanh (38 tuổi, Hà Nội), một người dùng Volvo XC60 đánh giá cao khả năng bảo vệ an toàn cho những người cùng tham gia giao thông trên đường của Volvo XC60.

Anh Thanh nhận định, giá trị thực sự của chiếc Volvo XC60 không nằm ở thông số kỹ thuật mà thể hiện ở những tình huống anh đối mặt với nguy hiểm. Anh Thanh cho biết, trong một lần lái xe trong khu dân cư, có đứa trẻ bất ngờ đạp xe băng qua đường.

“Tôi chưa kịp đạp phanh thì xe đã kịp thời tự phanh lại. Lúc đó chỉ kịp giữ tay lái, không nghĩ được gì thêm. Nghĩ lại tình huống này tôi vẫn thấy giật mình”, Anh Thanh kể lại.

Hệ thống phanh khẩn cấp City Safety, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, giữ làn đường… của Volvo XC60 là trợ thủ đắc lực cho người lái. “Công nghệ City Safety giúp tôi an tâm, bình tĩnh và đỡ mắc sai hơn, nhất là khi có con ngồi sau xe”, anh chia sẻ.

Chiếc xe là “tổ ấm” nhỏ bảo vệ cả gia đình khi di chuyển (Ảnh: Volvo).

Xe êm, máy đầm, thoải mái cho cả gia đình

Gia đình anh Thanh sống ở quận Thanh Xuân, di chuyển đến nơi làm việc tại khu vực Hoàn Kiếm, hầu như sáng nào anh cũng gặp cảnh tắc đường, kẹt xe kéo dài.

Những hôm đưa hai con đi học sớm, anh thường mở nhạc nhẹ và để chiếc Volvo XC60 lướt đều trong dòng xe đông đúc. “Máy xe êm, ngồi trong xe gần như không nghe thấy tiếng động cơ. Ba bố con cứ chầm chậm đi qua phố, bé út thì tranh thủ ngủ thêm, còn bé lớn mải mê nhìn vào cửa kính ngắm phố phường. Mỗi sáng như vậy, tôi lại thấy an tâm với lựa chọn của mình", anh Thanh kể.

Dù không phải xe chạy điện, Volvo XC60 bản lai điện nhẹ vẫn tạo ra cảm giác tĩnh lặng và thư thái nhờ hệ thống cách âm tốt và vận hành mượt mà. Động cơ mild hybrid, máy xăng tăng áp và siêu nạp 2.0L kết hợp hệ thống điện 48V mang đến khả năng tăng tốc nhanh nhạy nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu, nhất là khi di chuyển trong phố.

Khi chiếc xe cũng là không gian kết nối gia đình (Ảnh: Volvo).

“Xe không cần quá mạnh mẽ nhưng tôi vẫn thích cảm giác mỗi khi cần tăng tốc là xe phản hồi gần như ngay lập tức. Mỗi lần vượt xe tải trên đường vành đai hay đường trường, chiếc xe phản hồi rất nhanh, đầm, chắc. Volvo XC60 cho tôi sự chủ động”, anh Thanh chia sẻ.

“Bố mẹ ơi, sao xe nhà mình không có mùi như taxi?”

Cũng sở hữu chiếc Volvo XC60 được 3 năm nay, vợ chồng chị Lê Mỹ Như (TPHCM) từng cân nhắc việc bọc lại ghế bằng loại da công nghiệp để thay đổi màu nội thất xe mà vẫn tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, sau một lần con nhỏ bị dị ứng dẫn đến ho kéo dài khi ngồi lâu trên một chiếc xe taxi, hai vợ chồng bắt đầu đặt câu hỏi về chất lượng vật liệu và môi trường trong khoang cabin.

Vợ chồng chị Như đã quyết định giữ lại nội thất nguyên bản với ghế bọc da Nappa, không chỉ vì tính thẩm mỹ hay cảm giác cao cấp, mà còn vì yếu tố sức khỏe và an toàn cho trẻ nhỏ.

“Mùi da thật rất dịu, không bị hắc như da công nghiệp. Cảm giác ngồi cũng thoáng và dễ chịu hơn nhiều”, chị Như nói. Có lần con trai chị thắc mắc: “Sao xe nhà mình không có mùi như taxi?”, chị Như nhận ra đó có lẽ là nhờ hệ thống lọc không khí CleanZone được trang bị trên chiếc Volvo XC60. Điều vợ chồng chị chỉ nghe “quảng cáo” mà không nghĩ khi vận hành hệ thống này lại phát huy vai trò tốt như vậy.

Hệ thống phanh khẩn cấp City Safety, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, giữ làn đường… của Volvo XC60 là “trợ thủ đắc lực” cho người lái (Ảnh: Volvo).

CleanZone là một hệ thống lọc khí tiên tiến do Volvo phát triển, không chỉ lọc bụi mịn PM2.5, mà còn loại bỏ phấn hoa và các tác nhân gây dị ứng. Đây là những yếu tố vốn rất dễ ảnh hưởng tới sức khỏe trẻ nhỏ.

Hệ thống này cũng được tích hợp cảm biến để giám sát chất lượng không khí bên trong xe và tự động điều chỉnh chế độ lọc, đồng thời ngăn khí ô nhiễm từ ngoài tràn vào cabin. Ở một số dòng, CleanZone còn đi kèm tính năng lọc ion hóa không khí, giúp cải thiện sự trong lành, đây là điều mà người dùng thường không để ý cho đến khi chính cơ thể họ cảm nhận rõ sự khác biệt.

Với những gia đình như anh Thanh, anh Nam, chị Như, những thứ tưởng như nhỏ nhặt đó lại trở thành lý do để họ cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi đưa con đi học, đi chơi xa, hay chỉ đơn giản là ngồi trên xe trong những ngày phố bụi bặm.

Cùng cả gia đình đi đến những vùng đất mới với Volvo XC60 (Ảnh: Volvo).

Một chiếc xe - không chỉ là phương tiện

Với Volvo XC60, nhiều người dùng không còn xem xe chỉ đơn thuần là phương tiện để đi làm nữa. Đây là là nơi con ngủ, đưa vợ chồng đi làm việc xa, cả nhà bật nhạc và thoải mái tận hưởng ngay cả khi mắc kẹt trong dòng xe đông nghẹt buổi chiều. Những khoảnh khắc ấy làm nên cảm giác gắn kết gia đình và gắn bó với chiếc xe.

Volvo XC60 không chỉ dành cho những người yêu công nghệ hay thiết kế Bắc Âu. Chiếc xe dành cho những gia đình, đây còn là nơi mỗi người cha, người mẹ đều đang học cách yêu thương con mình tốt hơn. “Volvo XC60 giúp tôi làm cha, làm chồng tốt hơn. Hành trình làm cha mẹ cũng là hành trình tìm kiếm sự yên tâm, là bảo vệ những người mình yêu thương nhất”, anh Thanh chia sẻ.