Lễ khai giảng năm học mới lịch sử, triển khai trực tuyến trên cả nước

Lễ khai giảng năm học mới sẽ được triển khai trực tuyến trên cả nước (Ảnh: D.T).

Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT) và Khai giảng năm học 2025-2026.

Buổi lễ được tổ chức trọng thể nhằm khẳng định vai trò, vị thế và truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành giáo dục, lan toả tinh thần đổi mới sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng.

Buổi lễ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, vào lúc 8h sáng ngày 5/9. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc, từ mầm non đến đại học.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, các đại biểu và khách mời sẽ cùng nhau ôn lại truyền thống 80 năm của ngành giáo dục, lắng nghe diễn văn của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, phát biểu của đại diện học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Đặc biệt là phần phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học mới của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên cả nước thực hiện vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Năm học này, ngành giáo dục sẽ tập trung triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 gắn với tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa và huy động nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên tham gia giáo dục trong nhà trường.

Chương trình dự kiến buổi lễ như sau: