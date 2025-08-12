SUV cỡ B bán chậm nhất Việt Nam chuyển sang lắp ráp, tăng giá bán

Theo nhà phân phối, lô xe Mazda CX-3 giao từ tháng 8 đã được chuyển sang lắp ráp trong nước, đồng thời có nâng cấp nhỏ, chấm dứt “hành trình” 4 năm không có phiên bản mới. Trước đây, mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Ngoại thất của Mazda CX-3 2025 được làm mới ở chi tiết lưới tản nhiệt, chuyển từ dạng thanh ngang sang mặt lưới giống các “đàn anh”. Ngoài ra, cản trước/sau của xe cũng có thiết kế mới (Ảnh: THACO).

Giá bán lẻ đề xuất của Mazda CX-3 2025 tăng 18-30 triệu đồng so với trước. Giờ đây, mẫu xe này có giá khởi điểm từ 549 triệu đồng và cao nhất lên tới 659 triệu đồng, vẫn dễ tiếp cận hơn các đối thủ như Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng) hay Toyota Yaris Cross (650-765 triệu đồng).

Phiên bản Giá cũ Giá mới Mức tăng 1.5L AT 522.000.000 549.000.000 27.000.000 1.5L Deluxe 559.000.000 579.000.000 20.000.000 1.5L Luxury 589.000.000 619.000.000 30.000.000 1.5L Premium 641.000.000 659.000.000 18.000.000

Chi tiết các phiên bản và giá niêm yết của Mazda CX-3 2025 (Đơn vị: Đồng).

Trên phiên bản cao cấp nhất, Mazda CX-3 2025 được trang bị đèn chiếu sáng trước dạng LED Projector đi kèm tính năng tự động bật/tắt và tự động cân bằng góc chiếu. Bộ mâm hợp kim vẫn có kích thước 18 inch và thiết kế giống bản nhập khẩu.

Nội thất của xe vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể, có phần kém bắt mắt khi vẫn sử dụng cụm đồng hồ dạng analog kết hợp màn điện tử nhỏ, trong khi nhiều đối thủ đã có màn hình điện tử toàn phần. Màn hình trung tâm có kích cỡ 7 inch đi kèm 6 loa âm thanh.

Một số tiện nghi khác có thể kể đến như: khởi động nút bấm, lẫy chuyển số, màn hình hiển thị kính lái HUD, phanh tay điện tử, điều hòa tự động, ga tự động (Ảnh: THACO).

Về khả năng vận hành, xe chỉ có duy nhất tùy chọn động cơ SkyActiv-G 1.5L, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước, tạo ra 110 mã lực và 144Nm. Xe có chế độ lái thể thao.

Trang bị an toàn có điểm nhấn là gói công nghệ i-Activsense (chỉ xuất hiện trên phiên bản cao cấp nhất). Hệ thống này gồm các tính năng hỗ trợ người lái như: tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố trước/sau.

Gói công nghệ an toàn của Mazda CX-3 2025 thiếu một chút tính năng so với các đối thủ cùng phân khúc, nhưng khá hấp dẫn với mức giá chưa đến 700 triệu đồng (Ảnh: THACO).

Có giá bán cạnh tranh, song Mazda CX-3 không phải là sản phẩm có sức tiêu thụ tốt. Nếu chỉ xét riêng “sân chơi” của các dòng SUV đô thị cỡ B, mẫu xe Nhật thường xuyên “đội sổ” trong bảng xếp hạng doanh số.

Trong nửa đầu năm 2025, Mazda CX-3 chỉ tiêu thụ được tổng cộng 1.569 chiếc, thua xa sản phẩm đắt nhất phân khúc - Honda HR-V (2.599 chiếc), và còn khoảng cách lớn với những cái tên được ưa chuộng như VinFast VF 6 (7.501 chiếc), Toyota Yaris Cross (5.420 chiếc) và Mitsubishi Xforce (4.575 chiếc).

Theo giới chuyên gia, nếu không tính một số sản phẩm Trung Quốc có sự hiện diện không thực sự nổi bật thì Mazda CX-3 sẽ là sản phẩm “ế” nhất phân khúc B-SUV tại Việt Nam. Xét trong phạm vi những mẫu xe được công bố doanh số, CX-3 khó thoát khỏi vị trí cuối bảng.