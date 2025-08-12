Cristiano Ronaldo và bạn gái đính hôn sau 9 năm hẹn hò

Sáng 12/8 (giờ Hà Nội), người đẹp Georgina Rodriguez đã thông báo đính hôn với bạn trai nổi tiếng Cristiano Ronaldo. "Em đồng ý, bây giờ và mãi mãi", người đẹp sinh năm 1994 viết kèm hình ảnh bàn tay đeo nhẫn kim cương lớn.

Ngay lập tức cặp đôi nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ và bạn bè trên trang cá nhân. Hình ảnh lập tức thu hút hơn hai triệu lượt “thích” chỉ sau một tiếng bức ảnh được đăng tải.

Georgina Rodriguez khoe chiếc nhẫn đính hôn to bự cô nhận từ Cristiano Ronaldo trên trang cá nhân (Ảnh: Instagram).

Một số bình luận dành cho cặp vợ chồng tương lai: "Cuối cùng tôi cũng chờ được ngày này", "Xin gửi lời chúc mừng tới Ronaldo và Georgina, hai bạn thực sự xứng đôi", "Mọi người đã đợi quá lâu cho khoảnh khắc này, Ronaldo đã cầu hôn Georgina", "Thật đáng tiếc, anh ấy cuối cùng cũng lấy vợ nhưng chúc mừng hai người"…

Ngoài những bình luận chúc phúc, người theo dõi cặp đôi còn trầm trồ với chiếc nhẫn cầu hôn Ronaldo dành cho bạn gái lâu năm.

Được biết, kích thước viên kim cương đính trên chiếc nhẫn của Georgina dao động từ 18 đến 22 carat. Trên thị trường, một viên kim cương có kích thước lớn như vậy có giá lên đến 5 triệu euro (gần 153 tỷ đồng).

Ronaldo bắt đầu gắn bó với Georgina từ năm 2016, khi mỹ nhân người Argentina đang làm việc trong cửa hàng Gucci tại Tây Ban Nha. Trước đó, ngôi sao bóng đá rất đào hoa với nhiều chuyện tình gây chú ý cùng các người đẹp của giới giải trí như: Paris Hilton, Gemma Anderson, Irina Shayk.

Georgina Rodriguez và Cristiano Ronaldo đã đính hôn sau 9 bên nhau (Ảnh: Getty Images).

Khi cặp đôi công khai mối quan hệ, nhiều người từng cho rằng, họ sẽ sớm chia tay. Tuy nhiên, cuối cùng, Georgina đã gắn bó với danh thủ Bồ Đào Nha suốt 9 năm qua.

Đồng hành cùng Ronaldo, sự nghiệp của Georgina cũng có nhiều bước tiến lớn. Cô gia nhập làng giải trí và gặt hái được danh tiếng.

Georgina được biết đến nhiều hơn qua loạt chương trình thực tế I Am Georgina (Tôi là Georgina) trên Netflix. Chương trình này hé lộ cuộc sống của cô trong vai trò người mẹ, người mẫu và bạn đời của siêu sao bóng đá.

Ngoài nhan sắc, mỹ nhân người Argentina còn rất giỏi trong việc chăm sóc gia đình. Georgina đã trở thành mẹ của 5 đứa con. Dù không sinh ra cậu lớn Ronaldo Junior và cặp song sinh Eva - Mateo, cô vẫn hết lòng chăm sóc và yêu thương bọn trẻ.

Chuyện tình của Georgina Rodriguez và Cristiano Ronaldo luôn nhận được sự quan tâm của công chúng (Ảnh: News).

Trong những năm qua, ngoài việc đồng hành chăm sóc và nuôi dạy 5 đứa con, Ronaldo và Georgina còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn hoặc trên du thuyền nghỉ dưỡng.

Suốt 9 năm bên nhau, cặp đôi nhiều lần đối mặt với tin đồn làm đám cưới nhưng chưa từng có thông báo chính thức. Một số ý kiến cho rằng, lý do trì hoãn cặp đôi tổ chức hôn lễ là sự chênh lệch về tài sản. Tuy nhiên, sau nhiều năm bên nhau, cuối cùng họ đã có một quyết định trọn vẹn.

Lễ cưới của Ronaldo và Georgina hiện chưa được ấn định. Các tài khoản mạng xã hội của siêu sao 40 tuổi cũng chưa đăng thông điệp đính hôn. Tuy nhiên, truyền thông quốc tế nhận định, hôn lễ của cặp đôi sẽ là sự một trong những sự kiện rầm rộ của làng thể thao và giải trí.