Bị tuýt còi, người đi xe máy tông thẳng vào CSGT ở Lâm Đồng

Ngày 12/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng Công an xã Liên Hương điều tra, làm rõ vụ người đi xe máy tông gãy chân trung tá cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h23 ngày 11/8, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc xã Liên Hương.

Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện Trần Đại Phong (SN 2008, trú tại tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định nên ra hiệu lệnh, yêu cầu tài xế dừng phương tiện để xử lý.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (ngoài cùng, bìa trái) cùng các cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng đến thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Hoàng Trung (Ảnh: Như Ý).

Bị cảnh sát giao thông tuýt còi, Trần Đại Phong lái xe máy tông thẳng vào người Trung tá Nguyễn Hoàng Trung (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2) khiến người này gãy chân, phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 12/8, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đã đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Hoàng Trung. Đại tá Nguyễn Tường Vũ cũng đề nghị lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 2 phối hợp cùng các y, bác sĩ tập trung chăm sóc, điều trị tốt nhất để Trung tá Nguyễn Hoàng Trung sớm hồi phục sức khoẻ, quay trở lại đơn vị công tác.