Vụ ô tô lùi trúng nhóm người ở nhà văn hóa: Tài xế là phó bí thư xã

Liên quan tới vụ tài xế lùi xe trúng nhóm trẻ ở nhà văn hóa thôn ở Lào Cai, sáng 12/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lương Văn Thu - Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) - xác nhận, nam tài xế ô tô gây tai nạn được xác định là ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng.

Về thông tin cho rằng tài xế ô tô có nồng độ cồn, ông Thu cho biết cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ và sẽ cung cấp sau.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, khoảng 20h30 ngày 11/8, tại xã Phong Dụ Thượng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 11 người bị thương (ban đầu xác định có 7 người bị thương).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 8 người thương vong (Ảnh: Lê Đức).

Sau khi nhận tin báo Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên đã chỉ đạo trạm y tế xã thực hiện hiện cấp cứu ban đầu, hướng dẫn chuyển người gặp nạn về trung tâm y tế để điều trị.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là cháu P.D.K., ở thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng.

11 người bị thương gồm: Chị S.T.T. (28 tuổi), chị N.T.H. (29 tuổi), chị L.T.H. (22 tuổi), chị H.T.T. (37 tuổi), chị M.T.H. (28 tuổi), cháu H.T.T.N. (7 tuổi), cháu M.A.T. (38 tháng tuổi), cháu L.V.H. (8 tuổi), cháu S.V.D. (11 tuổi), cháu L.V.K. (7 tuổi), anh V.V.T. (38 tuổi).

Các nạn nhân đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên (Ảnh: Hoàng Đức).

Trước đó đêm 11/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lương Văn Thu xác nhận vụ tai nạn và cho biết khoảng 20h ngày 11/8, tại nhà văn hoá thôn Làng Chạng của xã tổ chức văn nghệ, nhiều người dân cùng các cháu nhỏ ra xem chương trình ca nhạc.

"Tới khoảng hơn 20h, một nam tài xế điều khiển ô tô bất ngờ lùi vào trong sân nhà văn hoá trúng đám đông đang xem ca nhạc", ông Thu nói.