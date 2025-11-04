“Siêu mẫu của mọi siêu mẫu” Cindy Crawford đọ sắc cùng con gái

Mới đây, trên thảm đỏ Liên hoan nghệ thuật và phim ảnh LACMA 2025, siêu mẫu Cindy Crawford và con gái Kaia Gerber cùng xuất hiện trên thảm đỏ, được báo chí phương Tây đưa tin.

Ở tuổi 58, “siêu mẫu của mọi siêu mẫu” vẫn giữ vững phong độ nhan sắc đỉnh cao, trong khi con gái cô - Kaia, 24 tuổi - là một trong những gương mặt người mẫu trẻ nổi bật của thế hệ mới.

Trước đây, Cindy Crawford có danh xưng là “siêu mẫu của mọi siêu mẫu” (Supermodel of supermodels) vì cô là một trong những người đầu tiên định hình khái niệm "siêu mẫu" vào thập niên 1990.

Khi đó, Cindy và các người mẫu nổi tiếng cùng thời như Naomi Campbell, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Christy Turlington, đã vang danh khắp thế giới nhờ những bước chân điêu luyện và thần thái mỗi người một vẻ trên sàn diễn thời trang.

Trong ảnh, Cindy chọn bộ váy vàng ánh kim của Gucci, thiết kế trễ vai điểm xuyết tua rua ánh sáng, tôn lên làn da rám nắng và đường cong biểu tượng từng khiến giới mộ điệu thế giới hâm mộ. Kaia lại xuất hiện trong bộ đầm đỏ rực ôm sát, khoe nét trẻ trung, thanh mảnh và khí chất hiện đại.

Hai mẹ con nữ siêu mẫu cùng để tóc uốn sóng theo phong cách Hollywood cổ điển, chỉ khác ở chi tiết ngôi lệch và ngôi giữa.

Báo chí phương Tây nhận xét, cặp mẹ - con này là phiên bản kết hợp hoàn hảo giữa một bên là huyền thoại, một bên là người kế thừa.

Những lần cả hai xuất hiện trước công chúng, truyền thông lại dành những mỹ từ cho nhan sắc và khí chất của họ. Rất khó để so sánh ai đẹp hơn ai, bởi một người có vẻ đẹp mặn mà và khí chất ngôi sao, trong khi người còn lại tỏa sáng nhờ sức sống thanh xuân.

Mối quan hệ giữa Cindy Crawford và Kaia Gerber còn được biết đến là hình mẫu của tình mẫu tử và di sản thời trang.

Cindy từng chia sẻ trên Instagram loạt ảnh từ khi Kaia còn nhỏ đến lúc sải bước trên thảm đỏ kèm lời cổ vũ dành cho con gái: “Mẹ tự hào về lòng trắc ẩn, sự tò mò và nghị lực của con. Yêu con vô cùng”.

Đây là hình ảnh Kaia khi còn nhỏ được Cindy chia sẻ.

Kaia Gerber tiếp bước sự nghiệp của mẹ cô, trở thành một người mẫu từ năm 2017, khi mới 16 tuổi, sải bước lần đầu trên sàn diễn trong show Calvin Klein của Raf Simons.

Ngay khi ra mắt, giới truyền thông đã gọi Kaia là “bản sao hoàn hảo của Cindy Crawford”, từ ánh nhìn, nụ cười cho đến dáng đi đặc trưng.

Chỉ một năm sau, Kaia đã được vinh danh là “Model of the Year” (người mẫu của năm) tại Fashion Awards (Giải thưởng Thời trang) 2018 và xuất hiện trên trang bìa British Vogue.

Hiện nay, Kaia là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn như Celine, Chanel, Versace và Marc Jacobs.

Dẫu vậy, Kaia vẫn đang nỗ lực để xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, cô luôn khẳng định: “Tôi không cố gắng trở thành mẹ mình, tôi chỉ muốn học từ bà ấy sự chuyên nghiệp và lòng tận tâm với công việc”.

Cindy cũng từng chia sẻ là: “Khi xuất hiện vì con, tôi luôn nhớ: Đó không phải là sân khấu của mình”. Chính sự khiêm nhường đó giúp Cindy trở thành người mẹ thấu hiểu, để Kaia có không gian phát triển bản sắc riêng.

Trong mắt giới mộ điệu thời trang phương Tây, Cindy - Kaia không chỉ là hai thế hệ trong một gia đình, mà còn là đồng nghiệp.

Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu, từ sản phẩm thể thao cho đến những bộ ảnh thời trang cao cấp.

Về phần Cindy, sau hơn 3 thập kỷ chinh phục các sàn diễn, cô vẫn là hình mẫu không thể thay thế, là người từng định nghĩa chuẩn mực siêu mẫu. Cô là đại diện của vẻ đẹp khỏe khoắn, tự tin, phong cách đã định hình thời trang Mỹ suốt nhiều thập kỷ.

Trong khi đó, Kaia lại mang hơi thở thời đại Gen Z phóng khoáng, với nét phóng khoáng nhưng không kém phần sắc sảo.

Cindy Crawford (SN 1966, tại Illinois (Mỹ)), là một trong những siêu mẫu huyền thoại của thập niên 1990, được mệnh danh là "biểu tượng thời trang". Với gương mặt sắc sảo, nốt ruồi quyến rũ trên gương mặt và vóc dáng hoàn hảo, cô từng là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu xa xỉ như Versace, Revlon, Chanel. Ngoài sự nghiệp người mẫu lừng lẫy, Cindy còn tham gia điện ảnh, kinh doanh. Sau khi kết hôn với doanh nhân Rande Gerber, cô có hai con, trong đó Kaia Gerber nối nghiệp mẹ, trở thành một trong những người mẫu trẻ nổi tiếng.

Ảnh: Instagram, Vogue, Getty