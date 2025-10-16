Siêu mẫu bế bụng bầu gây sốt khi mở màn show Victoria’s Secret 2025

Tối 15/10 (giờ địa phương), buổi trình diễn thời trang của hãng đồ nội y Victoria’s Secret đã diễn ra ở Brooklyn, New York.

Tâm điểm của đêm diễn là màn tái xuất và mở màn đầy bất ngờ của cựu "thiên thần" (cách gọi những người mẫu nổi danh của Victoria’s Secret Fashion Show) Jasmine Tookes.

Siêu mẫu 34 tuổi này đã tự tin khoe trọn bụng bầu trong thiết kế nội y táo bạo.

Siêu mẫu Jasmine Tookes, đang mang thai ở những tháng cuối, tự tin đảm nhận vị trí mở màn cho Victoria’s Secret Fashion Show 2025 (Ảnh: Getty).

Jasmine Tookes bước ra sàn diễn với thần thái lôi cuốn, khoác lên mình đôi cánh thiên thần màu vàng rực rỡ mang phong cách trang trí công phu và gắn nhiều bóng đèn.

Đôi cánh lấp lánh này được phối hợp cùng với bộ trang phục lưới xuyên thấu, làm nổi bật chiếc bụng bầu ở những tháng cuối thai kỳ của Jasmine.

Trong một khoảnh khắc trên sàn diễn, Tookes đã dịu dàng ôm bụng bầu, chiếm trọn sự chú ý của mọi khán giả.

Theo phong cách cổ điển của Victoria’s Secret, vẻ ngoài của Jasmine Tookes được chăm chút tinh tế: Cô trang điểm tự nhiên với tông màu da ở môi và mắt.

Jasmine thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông quốc tế khi trình diễn trên sân khấu (Ảnh: Getty).

Mái tóc Jasmine buông xõa bồng bềnh cùng đường ngôi giữa, bay nhẹ trong gió. Đặc biệt, làn da của cô được tạo độ căng bóng nhờ dầu dưỡng thể cao cấp do chính thương hiệu của cô đồng sáng lập, được thoa bởi chuyên gia trang điểm huyền thoại Pat McGrath.

Jasmine Tookes hiện đang mang thai đứa con thứ 2 với chồng là doanh nhân Juan David Borrero (Giám đốc điều hành Snapchat). Cặp đôi đã có một con gái là Mia Victoria (SN 2023).

Tookes tiết lộ vào tháng 7 rằng, cô đang mong đợi 1 bé trai. Chia sẻ với tạp chí Vogue về lần mang thai thứ 2, cô cho biết: "Tôi là một người thích lên kế hoạch. Việc có thêm 1 em bé luôn là điều tôi và chồng mong muốn. Chỉ là vấn đề về thời điểm và khi nào hợp lý, khi chúng tôi không phải di chuyển quá nhiều vì công việc".

Jasmine Tookes bắt đầu trình diễn cho Victoria’s Secret từ năm 2012 và chính thức trở thành "thiên thần" vào năm 2015.

"Bà bầu" Jasmine xuất hiện ở vị trí trung tâm ở cuối màn trình diễn (Ảnh: Getty).

Màn mở màn của cô tại Victoria’s Secret Fashion Show 2025 được xem là động thái mạnh mẽ của thương hiệu trong việc khẳng định sự đa dạng và tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ ở mọi giai đoạn, bao gồm cả thiên chức làm mẹ.

Trước đó, thương hiệu nội y Victoria's Secret công bố thông tin về show diễn năm nay kèm đoạn video "nhá hàng" khiến người hâm mộ háo hức.

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 cũng là một đêm diễn của thời trang và âm nhạc. Show năm nay có sự góp mặt của nhóm nhạc Hàn Quốc TWICE, Karol G, Missy Elliot và Madison Beer.

Những gương mặt người mẫu kỳ cựu gắn liền với Victoria’s Secret Fashion Show như Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Barbara Palvin, Liu Wen, Behati Prinsloo, Joan Smalls, Doutzen Kroes và Candice Swanepoel đều trở lại để khẳng định vị thế của mình.

Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của dàn mỹ nhân mới như: Bella và Gigi Hadid, Anok Yai, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Ashley Graham, Alex Consani...