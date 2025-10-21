Sắc vóc xinh đẹp, trẻ hơn tuổi của "vợ trưởng thôn" Khánh Huyền

Diễn viên Khánh Huyền (áo trắng hàng đầu) sinh năm 1971, từng là gương mặt đình đám của màn ảnh phía Bắc với nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim: Người vác tù và hàng tổng, Ngọt ngào và man trá, Gạo nếp gạo tẻ 2, Mắt biếc, Những tháng năm rực rỡ…

Đặc biệt, trong phim truyền hình Người thổi tù và hàng tổng, Khánh Huyền ghi dấu ấn sâu đậm với vai Thơm - vợ trưởng thôn Kiên do Quốc Tuấn thủ vai. Thơm là người phụ nữ nóng tính, hay bắt nạt chồng, nhưng ẩn sâu bên trong lại hết mực yêu thương và bảo vệ gia đình. Nhân vật này vừa đanh đá, chua ngoa, vừa chân chất, tình cảm - khiến khán giả buồn cười nhưng vẫn yêu mến, cảm thấy gần gũi.

Sự tung hứng tự nhiên, ăn ý giữa Khánh Huyền và Quốc Tuấn đã mang đến cho bộ phim không khí sinh động và đầy duyên dáng. Cặp đôi “vợ chồng trưởng thôn” do họ thể hiện trở thành hình tượng kinh điển của phim truyền hình Việt một thời.

Ngoài tài năng diễn xuất, Khánh Huyền còn được khán giả yêu mến bởi nhan sắc tự nhiên, đậm chất Á Đông. Khi còn trẻ, cô sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo cùng gương mặt hiền hậu, ánh mắt to tròn biết nói - khiến ai gặp cũng ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Sắc vóc của Khánh Huyền thời ấy được xem là biểu tượng của vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng nhưng không kém phần cuốn hút. Nhiều người nhận xét, cô “hot” chẳng kém các "nữ hoàng ảnh lịch” nổi tiếng như Diễm My hay Thu Hà - những biểu tượng nhan sắc đình đám của màn ảnh Việt thập niên 1990.

Sau 24 năm vắng bóng trên màn ảnh phía Bắc, kể từ bộ phim Người thổi tù và hàng tổng, diễn viên Khánh Huyền mới đây đã tái xuất ấn tượng trên sóng VTV trong Gió ngang khoảng trời xanh - tác phẩm do đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh thực hiện.

Ngay sau khi phim lên sóng, khán giả đã dành nhiều lời khen “có cánh” cho màn trở lại của Khánh Huyền.

Nhiều ý kiến cho rằng, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được thần thái sang trọng, trẻ trung dù đã bước sang tuổi 54: “Khánh Huyền bao nhiêu năm vẫn trẻ. Hễ xuất hiện là vô cùng cuốn hút”; “Cô Huyền đứng cạnh dàn diễn viên trẻ hơn cả chục tuổi vẫn nổi bật”; “Tạo hình nhân vật xuất sắc, vừa sang trọng vừa nữ tính, rất hợp với phong cách ngoài đời của cô Khánh Huyền”; “Nghệ sĩ Khánh Huyền quá đẹp và sang”...

Nhiều khán giả, dân mạng thậm chí còn liên tưởng, ví nhan sắc của Khánh Huyền với nhiều minh tinh châu Á nổi tiếng như: Ôn Bích Hà, Trần Hảo, Vương Tổ Hiền, Son Ye Jin, Choi Ji Woo…

Trước những bình luận tích cực từ khán giả, Khánh Huyền bày tỏ sự cảm kích và cho biết bản thân không đặt nặng chuyện giữ gìn nhan sắc, cũng không có bí quyết đặc biệt nào. Nữ nghệ sĩ chỉ cố gắng duy trì lối sống khoa học, lành mạnh và cân bằng ngay từ khi còn trẻ.

Khi đọc được những lời khen về ngoại hình của mình trên mạng xã hội, Khánh Huyền khiêm tốn chia sẻ: “Mỗi lần đọc những bình luận ấy, tôi đều thấy ngại vì có lẽ mọi người hơi ưu ái mình quá”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Khánh Huyền cho hay, từ nhỏ đã rất sợ đau nên chưa bao giờ nghĩ đến việc can thiệp thẩm mỹ hay tiêm chất làm đầy để níu giữ tuổi xuân. Với chị, vẻ đẹp tự nhiên cùng tinh thần tích cực chính là “bí quyết” giúp bản thân luôn rạng rỡ theo thời gian.

Nữ diễn viên luôn cố gắng ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày để cơ thể được phục hồi và tái tạo năng lượng. Chị tin rằng giấc ngủ đủ và sâu là chìa khóa để có một làn da cũng như tinh thần khỏe mạnh.

Khánh Huyền cũng đặc biệt chú ý đến lượng đường nạp vào cơ thể và luôn duy trì chế độ ăn uống kỷ luật. Suốt nhiều năm, "vợ trưởng thôn" gần như kiêng hoàn toàn đồ ngọt, từ bánh kẹo, nước ngọt có gas đến trà sữa hay cà phê sữa.

Bí quyết giữ dáng của chị nằm ở việc hạn chế tối đa tinh bột, đặc biệt là cơm trắng. Trong khi phần lớn người Việt xem cơm là món không thể thiếu, Khánh Huyền chỉ ăn một lượng rất nhỏ mỗi ngày, thay vào đó là rau xanh, cá, thịt nạc, khoai hoặc yến mạch.

Theo chị, việc cắt giảm tinh bột giúp bản thân kiểm soát cân nặng hiệu quả, ổn định đường huyết và làm chậm quá trình lão hóa. Bằng cách hạn chế cơm trắng, bánh mì và mì ống, nữ diễn viên không chỉ giữ được vóc dáng thon gọn mà còn bảo vệ làn da khỏi “xuống cấp” sớm.

Chế độ ăn ít tinh bột, nhiều rau xanh và đạm giúp cơ thể tăng khả năng đốt mỡ, giảm tích nước và duy trì nguồn năng lượng bền vững suốt ngày dài.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Ban đầu, việc từ bỏ đường và các thực phẩm chế biến sẵn thật sự không dễ, nhưng khi đã thành thói quen, tôi cảm thấy cơ thể khỏe khoắn, tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Làn da cũng sáng mịn hơn, ít mụn và lão hóa chậm hơn nhiều”.

Bên cạnh chế độ ăn uống khoa học, Khánh Huyền duy trì thói quen tập thể dục khoảng 1 tiếng mỗi ngày tại nhà. Trước đây, chị ít chú trọng luyện tập vì vóc dáng vốn cân đối, nhưng sau khi sinh con và tuổi tác tăng, chị nhận ra việc vận động thường xuyên là điều cần thiết để giữ gìn sức khỏe và hình thể.

Khánh Huyền ưu tiên các bài tập nhẹ nhàng như yoga, pilates hay giãn cơ - giúp cải thiện tuần hoàn, làm da hồng hào, giảm căng thẳng và duy trì vẻ trẻ trung, tràn đầy năng lượng.

Đối với việc chăm sóc da, Khánh Huyền coi đây là thói quen không thể thiếu mỗi ngày. Dù không cầu kỳ hay chạy theo mỹ phẩm đắt tiền, chị luôn chú trọng dưỡng ẩm cho da mặt, tay và chân để giữ được sự mềm mịn, khỏe khoắn.

Nữ diễn viên quan niệm, chăm sóc da là một sự đầu tư lâu dài, và khi biến nó thành thói quen, hiệu quả sẽ đến một cách tự nhiên.

Ngoài đời, Khánh Huyền được nhận xét trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Chị thường diện trang phục năng động, trẻ trung khi đi cà phê cùng bạn bè hoặc du lịch với gia đình.

Khánh Huyền cũng trang điểm nhẹ nhàng, giản dị hơn so với trên phim, nhưng vẫn khiến khán giả trầm trồ trước vẻ ngoài rạng rỡ, làn da căng mịn và thần thái tươi trẻ.

Không chỉ chú trọng giữ gìn sức khỏe và nhan sắc, Khánh Huyền còn được khen ngợi bởi gu thời trang hiện đại.

Ở tuổi 54, nữ diễn viên vẫn tự tin diện áo phông, quần jeans, váy ngắn hay những bộ đầm nhẹ nhàng, thanh lịch. Chị không ngại làm mới bản thân, thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau - từ năng động, khỏe khoắn đến nữ tính, dịu dàng.

Trang phục của Khánh Huyền luôn được lựa chọn khéo léo để tôn lên vóc dáng gọn gàng và nét rạng rỡ. Chính sự tinh tế và tự tin trong cách ăn mặc giúp chị luôn toát lên vẻ trẻ trung, tràn đầy sức sống, khiến nhiều người khó đoán được tuổi thật của nữ nghệ sĩ.

Ảnh: Nhân vật cung cấp, Facebook nhân vật