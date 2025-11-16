Bà Michelle Obama nói nước Mỹ "chưa sẵn sàng" cho một nữ tổng thống

Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama (Ảnh: Press).

"Đừng nghĩ đến chuyện tôi ra tranh cử", bà Michelle nhấn mạnh và nói thêm rằng: "Bởi vì tất cả mọi người đều đang nói dối. Các bạn chưa sẵn sàng cho một nữ tổng thống".

Theo bà, nước Mỹ chưa sẵn sàng cho một nữ tổng thống và cho rằng đất nước "cần phải trưởng thành hơn nữa".

"Như chúng ta đã chứng kiến trong cuộc bầu cử Mỹ vừa qua, điều đáng buồn là chúng ta chưa sẵn sàng cho một nữ Tổng thống Mỹ", cựu đệ nhất phu nhân đề cập trong cuộc trò chuyện đăng trên kênh YouTube cá nhân hôm 14/11.

Tổng thống Donald Trump đã đánh bại cựu Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Và chính ông Trump cũng đã đánh bại nữ ứng viên Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Theo các chuyên gia lúc đó, chiến thắng của ông Trump có nghĩa là truyền thống bầu chọn một người đàn ông vào vị trí cao nhất của nước Mỹ vẫn không thay đổi sau hơn 200 năm.

Bà Michelle đưa ra lời bình luận trên trong cuộc trò chuyện tại Viện Âm nhạc Brooklyn hôm 5/11 cho podcast của mình. Cuộc thảo luận diễn ra giữa cựu đệ nhất phu nhân và diễn viên Tracee Ellis Ross, trong đó họ trao đổi về quyển sách mới của bà có tựa đề "The Look".

Bà Ross hỏi bà Michelle rằng liệu bà có cảm thấy vai trò đệ nhất phu nhân, hình mẫu vai trò "người vợ và sự nữ tính", có gây ảnh hưởng đến "khoảng trống mà chúng ta đã tạo ra cho một người phụ nữ trở thành tổng thống" hay không.

“Bạn biết đấy, chúng ta còn rất nhiều điều phải trưởng thành và hiện thực đáng buồn là vẫn còn có nhiều người đàn ông cảm thấy họ không thể bị dẫn đầu bởi một phụ nữ, và chúng ta đã thấy điều đó", bà Michelle nói tiếp.

Bà Michelle tích cực vận động cho bà Harris trong chiến dịch tranh cử năm 2024, thu hút đám đông lớn tại các cuộc mít tinh, vận động cho quyền chăm sóc sức khỏe của phụ nữ và kêu gọi nam giới bỏ phiếu cho Harris.

Sau thất bại của bà Harris, cựu đệ nhất phu nhân Michelle đã phải đối mặt với những đồn đoán và lời kêu gọi tranh cử tổng thống, nhưng bà đã nhiều lần khẳng định không muốn tranh cử vào Phòng Bầu dục.