Chính quyền cấm đường, sơ tán dân khi xuất hiện vết nứt dài 150m trên đồi

Ngày 16/11, ông Trần Quang Hòa, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết tại khu vực đồi núi thôn Quyết Thắng xuất hiện vết nứt dài khoảng 150m.

Chính quyền đã khẩn trương sơ tán 2 hộ dân với 8 nhân khẩu và cấm đường qua khu vực để đảm bảo an toàn.

Vết nứt dài khoảng 150m (Ảnh: Văn Nguyễn).

Chiều 15/11, người dân trong lúc dọn đất đá tràn xuống tuyến đường liên xã sau mưa lớn đã phát hiện ngọn đồi phía trên xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường.

Đồi cao khoảng 50m bị nứt, sụt lún sâu 80cm, có điểm tới 1m, tạo thành rãnh chạy dọc sườn.

Lực lượng chức năng lập rào chắn, cấm đường (Ảnh: Văn Nguyễn).

Trước nguy cơ sạt lở rất cao, lực lượng chức năng xã Sơn Kim 2 lập rào chắn, cấm người và phương tiện qua lại, đồng thời di dời các hộ dân sống dưới chân đồi đến nơi an toàn.

Theo lãnh đạo xã, vết nứt lớn và tình trạng sụt trượt nghiêm trọng khiến địa phương chưa thể triển khai phương án xử lý.