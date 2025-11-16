Đèn đỏ "không chịu nhảy xanh" tại nút giao Trần Phú - Hùng Vương ở Hà Nội

Ngày 16/11, mạng xã hội đăng tải thông tin kèm clip về việc đèn tín hiệu giao thông tại khu vực nút giao Trần Phú - Hùng Vương (TP Hà Nội) bị lỗi, khiến giao thông khu vực này ùn tắc kéo dài trong khoảng 30 phút.

Cụ thể, người đăng tải clip cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 5h15 cùng ngày tới khoảng gần 6h tại nút giao Trần Phú - Hùng Vương. Theo đó, tất cả các cột đèn tín hiệu giao thông tại khu vực nút giao này đều chuyển sang màu đỏ và không nhảy sang xanh.

Hình ảnh đèn đỏ "không chịu nhảy" do bị lỗi (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo hình ảnh trong clip, khi thấy đèn tín hiệu không chuyển màu xanh, các tài xế ô tô và xe máy đều không dám di chuyển vì lo ngại có thể bị xử phạt nguội. Sau đó, có một số lái xe máy đã "động viên" nhau và liều đi qua nút giao.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân.

Liên quan tới sự việc này, trưa cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT Hà Nội) xác nhận thông tin và cho biết đây là sự cố lỗi đèn tín hiệu, do thiết bị ngoại vi để ngoài trời lâu ngày dẫn tới chập cáp.

"Sau khi tiếp nhận thông tin từ đội CSGT địa bàn quản lý tuyến đường nêu trên, đơn vị đã cử cán bộ xuống để khắc phục sự cố. Và đèn tín hiệu giao thông khu vực này đã được khôi phục và hoạt động bình thường vào lúc 7h cùng ngày", vị cán bộ nói.

Trước đó, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn, ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu thời gian thực, nhằm nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều khiển và giảm ùn tắc giao thông.

Ô tô, xe máy không dám di chuyển vì sợ bị phạt nguội. Sự việc gây ùn ứ giao thông (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong thời gian triển khai thực hiện, hệ thống đèn đếm lùi tại một số nút giao sẽ tạm thời không hoạt động để phục vụ công tác nâng cấp, thay thế thiết bị điều khiển.

Phòng CSGT Hà Nội đề nghị người tham gia giao thông tuân thủ nghiêm hiệu lệnh của đèn tín hiệu, hướng dẫn của lực lượng CSGT nhằm bảo đảm an toàn, trật tự và lưu thông thông suốt trong thời gian thi công.

Đèn tín hiệu giao thông trên trục đường Trần Hưng Đạo đã khôi phục lại giây đếm, tuy nhiên số giây giảm còn 8 trong chu kỳ đèn xanh, đỏ (Ảnh: Trần Thanh).

Ghi nhận của phóng viên, từ chiều 10/11, tại ngã tư Phan Chu Trinh - Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo, Hàng Bài - Trần Hưng Đạo, Bà Triệu - Trần Hưng Đạo, Quang Trung - Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông - Trần Hưng Đạo, các ngã tư trên đã hiển thị lại đếm giây nhưng chỉ trong 8 giây cuối của chu kỳ đèn.

Cụ thể, đối với chu kỳ đèn xanh, hệ thống không hiển thị số đếm lùi ngay từ đầu mà chỉ xuất hiện trong 8 giây cuối, sau đó đèn chuyển vàng khoảng 3 giây rồi sang đỏ.

Tương tự, ở chu kỳ đèn đỏ, số đếm cũng chỉ hiện trong 8 giây cuối trước khi chuyển sang xanh.