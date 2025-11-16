Nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng vì vượt đèn đỏ

Chiều 16/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên vừa lập biên bản xử phạt với anh N.A.T. (SN 2004, quê Hưng Yên) do có hành vi điều khiển xe máy vượt đèn đỏ.

Hình ảnh anh T. điều khiển xe máy vượt đèn đỏ bị người dân ghi hình (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm trên, anh T. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 7h ngày 8/11, tài xế T. điều khiển xe máy biển số 17B6-574.xx đã có hành vi vượt đèn đỏ tại khu vực ngã tư km69+100 quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên. Hành vi của T. đã bị người dân ghi lại và phản ánh sự việc tới Cục CSGT.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức xác minh, xử lý trường hợp vi phạm.

Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là 078.9388.539.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát giao thông cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục Cảnh sát giao thông (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...

Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.