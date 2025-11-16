Tài xế ô tô bị phạt 5 triệu đồng vì đi lấn sang làn đường ngược chiều

Ngày 16/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt anh N.V.T. (SN 1990, quê Hải Phòng) do có hành vi điều khiển ô tô không đi bên phải theo chiều đi của mình.

Với lỗi vi phạm trên, anh T. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX.

Tài xế T. tại cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, vào lúc 7h46 ngày 25/9, một người dân khi đang đi trên đường tỉnh 35 (đoạn vào khu công nghiệp Mê Linh, TP Hà Nội), phát hiện xe tải biển số 19H-081.xx do anh T. điều khiển đi ẩu, chiếm làn đường ngược chiều. Hành vi này đã bị người dân ghi lại và phản ánh sự việc tới Cục CSGT.

Tiếp nhận thông tin từ Cục CSGT, Phòng CSGT Hà Nội đã xác minh, xử lý vụ việc.

Cục CSGT cho biết, trung bình mỗi ngày đơn vị này nhận được hàng trăm tin nhắn của quần chúng nhân dân phản ánh về vi phạm giao thông. Theo cảnh sát, các thông tin này đều được tiếp nhận, trả lời và Cục sẽ chuyển cho các Đội CSGT hoặc Phòng CSGT các địa phương để xác minh, xử lý.

Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, xử lý, nhiều chủ xe, lái xe không hợp tác hoặc thông tin người gửi không đầy đủ. Ví dụ vụ việc trên vi phạm từ tháng 9 nhưng đến ngày 15/11, cảnh sát mới mời được lái xe lên để lập biên bản.