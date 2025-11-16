Ca sĩ Trung Quốc tử vong do bị ghế điện ép trên sân khấu, dư luận phẫn nộ

Ngày 15/11, ban nhạc Ordinary Rock Band đăng cáo phó, xác nhận Giải Huệ Quân qua đời ngày 10/11 sau một tai nạn trong lúc làm việc. Theo truyền thông Trung Quốc, sự cố xảy ra tại một chương trình nghệ thuật ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

Trong quá trình điều chỉnh thiết bị sân khấu, phần khung của ghế điện cỡ lớn bất ngờ ép mạnh vào lồng ngực nữ ca sĩ, khiến cô gãy xương sườn và khó thở nghiêm trọng. Giải Huệ Quân được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng không qua khỏi, tử vong sau 10 giờ nhập viện.

Nữ nghệ sĩ Giải Huệ Quân qua đời sau tai nạn sân khấu nghiêm trọng (Ảnh: Sina).

Các bác sĩ cho biết gãy xương sườn là chấn thương nguy hiểm vì mảnh xương gãy có thể làm tổn thương tim, phổi hoặc màng phổi, dẫn đến tràn khí, tràn máu, nhiễm trùng và nhiều biến chứng đe dọa tính mạng.

Đơn vị tổ chức sân khấu thừa nhận vụ việc xảy ra tại địa điểm của họ. Phía này cho biết đã đạt thỏa thuận với gia đình nạn nhân và xác định đây là tai nạn lao động.

Tuy nhiên, nhiều nghệ sĩ và cư dân mạng Trung Quốc đang đặt ra câu hỏi về quy trình vận hành sân khấu, trách nhiệm của ban tổ chức và lý do khiến tai nạn nghiêm trọng như vậy có thể xảy ra. Phía sân khấu cho biết “đã xử lý” nhưng từ chối công bố chi tiết.

Một người bạn của Giải Huệ Quân cho biết gia đình nữ ca sĩ lập tức đến Gia Hưng để lo hậu sự ngay trong ngày sự cố xảy ra.

Vụ việc làm bùng lên tranh luận về mức độ an toàn trong môi trường làm việc của nghệ sĩ. Nhiều người cho rằng các địa điểm biểu diễn cần nâng cấp quy trình, thiết bị và hệ thống bảo hộ để hạn chế tối đa rủi ro.

Giải Huệ Quân không phải nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên gặp nạn vì sân khấu mất an toàn.

Vũ công Lý Khải Ngôn bị liệt cả đời sau vụ tai nạn bị màn hình LED nặng 600kg rơi vào người (Ảnh: HK01).

Năm 2022, nam vũ công Lý Khải Ngôn bị màn hình LED nặng 600kg rơi xuống trong lúc trình diễn tại Hong Kong (Trung Quốc), gây chấn thương nặng ở đầu, xuất huyết não, gãy đốt sống cổ và liệt tứ chi. Tai nạn này được xem là một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất lịch sử biểu diễn Hong Kong.

Sau nhiều cuộc phẫu thuật và điều trị, anh vẫn chưa thể phục hồi khả năng vận động và có nguy cơ nằm liệt giường suốt đời. Đặc biệt, giấc mơ nghệ thuật của anh chính thức khép lại ở tuổi 27. Trước đó, anh là nghệ sĩ tài năng, tận tâm, yêu nghề và có tương lai rộng mở.