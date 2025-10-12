“Vợ chồng trưởng thôn” Quốc Tuấn - Khánh Huyền sau 24 năm

Phát sóng năm 2001, Người thổi tù và hàng tổng của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong những bộ phim truyền hình được yêu thích nhất đầu thập niên 2000. Tác phẩm phản ánh sinh động đời sống của người dân vùng nông thôn Bắc Bộ thời kỳ mở cửa.

Ngay khi lên sóng, phim nhanh chóng trở thành hiện tượng, thu hút khán giả cả nước nhờ câu chuyện gần gũi, hài hước mà sâu sắc, cùng diễn xuất “thật như đời” của dàn diễn viên - đặc biệt là 2 diễn viên chính Quốc Tuấn và Khánh Huyền.

Quốc Tuấn trong phim "Người thổi tù và hàng tổng" (Ảnh: Chụp màn hình).

Không quá khi nói rằng, thành công của Người thổi tù và hàng tổng đến từ diễn xuất chân thực và tự nhiên của Quốc Tuấn trong vai trưởng thôn Kiên - nhân vật trung tâm của phim.

Với ngoại hình hiền lành, chân chất và lối diễn mộc mạc, tinh tế, Quốc Tuấn “diễn mà như không diễn”, khắc họa sống động hình ảnh một anh trưởng thôn vụng về, có phần lém lỉnh nhưng chân thành, tình cảm và hết lòng vì dân.

Khán giả vẫn nhớ như in những phân cảnh hài hước của anh như: Cảnh tắm sông bị dân làng bắt gặp, cảnh bị bố “vạch quần đánh đòn” - những chi tiết đời thường nhưng thấm đẫm hơi thở cuộc sống.

Vai trưởng thôn Kiên trở thành dấu ấn sâu đậm nhất trong sự nghiệp của Quốc Tuấn. Bởi suốt nhiều năm qua, dù ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, nam diễn viên vẫn nhận được tình cảm đặc biệt của khán giả, được nhiều người nhớ và gọi là "người thổi tù và hàng tổng".

Hình ảnh của Khánh Huyền trong phim (Ảnh: Chụp màn hình).

Nếu Quốc Tuấn gây ấn tượng với sự chân thực thì Khánh Huyền lại khiến người xem yêu mến với vai Thơm - cô vợ của trưởng thôn - vừa đanh đá, chua ngoa vừa sống rất tình cảm.

Khánh Huyền kể rằng, khi vừa trở về sau chuyến lưu diễn ở Đông Âu cùng Nhà hát Tuổi trẻ, chị thấy trên bàn có một tập kịch bản cùng lời nhắn: “Huyền đọc kịch bản đi, đoàn đang quay rồi, chờ Huyền về để quay phần của Huyền”.

Khi mở những trang đầu tiên, chị ngạc nhiên vì nhân vật Thơm khác hoàn toàn những vai hiền lành, dịu dàng mình từng thể hiện.

“Tôi còn gọi điện cho đạo diễn Phi Tiến Sơn hỏi: “Anh có nhầm không, sao lại nghĩ em hợp vai này?”. Nhưng sau đó tôi được động viên nên vẫn muốn thử sức. Chính nhờ những vai trái ngược như vậy tôi khám phá thêm khía cạnh mới trong diễn xuất”, Khánh Huyền nhớ lại.

Sự tung hứng tự nhiên, ăn ý giữa Quốc Tuấn và Khánh Huyền khiến Người thổi tù và hàng tổng trở nên sinh động, gần gũi và đầy duyên dáng. Họ đã thổi hồn vào nhân vật, tạo nên hình tượng “vợ chồng trưởng thôn” kinh điển của phim truyền hình Việt.

Hơn 20 năm trôi qua, cả 2 nghệ sĩ vẫn luôn nhận được sự quan tâm và tình cảm yêu mến từ khán giả.

Mới đây, trò chuyện với phóng viên Dân trí, Quốc Tuấn cho biết, anh đang tham gia một dự án điện ảnh, được quay tại Cần Giờ. Tác phẩm do đạo diễn trẻ Lê Bảo thực hiện - người từng gây chú ý với phim Vị - tranh giải tại Liên hoan phim Berlin.

“Phim này tôi đảm nhận vai chính. Ê-kíp đã quay gần 3 tháng và đang ở giai đoạn cuối, dự kiến ra mắt năm 2026. Trước đó, tôi vẫn tham gia điện ảnh nhưng chủ yếu là vai nhỏ trong các phim Người vợ cuối cùng của Victor Vũ hay 2 phim độc lập: Cu li không bao giờ khóc và Mưa trên cánh bướm. Còn vai diễn trong dự án lần này dài hơi, đòi hỏi nhiều cảm xúc và chiều sâu hơn”, anh chia sẻ.

Quốc Tuấn cũng tiết lộ rằng, điều thú vị trong dự án lần này, diễn viên Khánh Huyền cũng góp mặt, đánh dấu cuộc tái ngộ sau 24 năm kể từ bộ phim truyền hình kinh điển Người thổi tù và hàng tổng lên sóng.

Quốc Tuấn tâm sự: “Tái hợp với Khánh Huyền sau 24 năm thật sự rất vui. Thực ra, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng cùng nhóm bạn cũ ở Nhà hát Tuổi trẻ gặp nhau cà phê, trò chuyện.

Nhưng đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cả hai có dịp làm việc chung trong một bộ phim. Càng thú vị hơn khi Huyền vào vai vợ cũ của tôi - một cái duyên rất đặc biệt”.

Anh chia sẻ thêm rằng, cảm xúc khi gặp lại bạn diễn cũ khiến những ngày làm việc trên phim trường trở nên thoải mái, tự nhiên.

“Chúng tôi gần như không cần thời gian để làm quen lại, cả hai đều nhập vai rất nhanh, cảm xúc đến rất tự nhiên. Dù không có nhiều cảnh chung, tôi tin khán giả sẽ cảm nhận được sự gần gũi, chân thành trong từng ánh mắt, cử chỉ. Có những phân đoạn, tôi nghĩ người xem sẽ thấy xúc động vì bắt gặp chính mình trong những tình huống đời thường ấy”, Quốc Tuấn chia sẻ.

Quốc Tuấn và Khánh Huyền hội ngộ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lý giải vì sao hình ảnh “vợ chồng trưởng thôn” Kiên - Thơm vẫn được nhắc đến sau hơn 2 thập kỷ, anh cho rằng, sức sống của phim đến từ kịch bản chân thực, gần gũi.

Theo Quốc Tuấn, mỗi nhân vật đều có nét rất đời, khiến khán giả thấy hình ảnh của mình trong đó. Một bộ phim chạm được vào người xem chính là nhờ sự đồng cảm ấy.

Nam diễn viên cũng nhớ lại kỷ niệm vui khi cùng Khánh Huyền diễn xuất trong phim: “Có cảnh Huyền hát khi nhân vật của tôi mang loa về, lúc đó cô ấy hát đúng nhịp quá.

Tôi còn trêu giá như Huyền hát “ngang” một chút thôi, chắc sẽ tự nhiên hơn. Nhưng biết làm sao được, Huyền vốn là ca sĩ, hát đã ăn vào máu rồi (cười). Dĩ nhiên, khán giả chẳng ai để ý điều ấy, nhưng với người làm nghề, mình luôn mong mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất có thể”.

Nói về nghề, Quốc Tuấn cho rằng, diễn viên chỉ thật sự “sống trong vai” khi hiểu nhân vật và nắm được ý đồ của đạo diễn.

“Khi cảm được nhân vật, người diễn viên không cần gồng mình nữa. Cảm xúc tự nhiên tuôn ra, và khi đó họ thật sự tự do, như đang dạo chơi trong cảm xúc”, anh bộc bạch.

Với vai diễn mới, anh thừa nhận từng khá căng thẳng vì tâm lý nặng nề, nhưng sau 1 tuần, mọi thứ dần trở nên dễ chịu hơn: “Khi đã hiểu nhân vật, hiểu nhịp phim, mọi thứ trôi chảy hơn nhiều. Cảm giác ấy là điều mà diễn viên nào cũng mong có được”.

Nhìn lại hành trình làm nghề, Quốc Tuấn bày tỏ sự trân trọng với các bạn diễn từng giúp anh thăng hoa, cùng anh tạo nên những cặp đôi ăn ý được khán giả nhớ mãi trong đó có Khánh Huyền và Lan Hương.

“Tôi may mắn khi có bạn diễn hiểu mình, cùng tung tẩy tự nhiên mà không cần gồng hay toan tính. Khi diễn viên và nhân vật hòa làm một, đó là lúc nghệ thuật chạm đến sự chân thật nhất”, anh nói.

Về đời tư, Quốc Tuấn chọn cuộc sống lặng lẽ để toàn tâm chăm sóc con trai - Bôm - mắc hội chứng Apert (bệnh xương cứng sớm cục bộ, hẹp đường thở), một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới.

Năm 2021, anh nghỉ hưu sau 19 năm gắn bó với Hãng phim truyện Việt Nam.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Quốc Tuấn từng chia sẻ rằng, cuộc sống mỗi ngày của anh trôi qua đều "rất quay cuồng" trong nhịp sống hối hả.

Mọi lịch trình của bản thân anh đều phụ thuộc vào thời gian biểu của con, song nhìn Bôm trưởng thành mỗi ngày, anh cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Ước mơ của anh là mãi được đồng hành cùng con trên chặng đường sắp tới.

Khánh Huyền ở tuổi 54 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về phía Khánh Huyền, hiện chị gây chú ý với vai bà Lý - Phó Chủ tịch Hội đồng một ngôi trường danh giá trong phim Gió ngang khoảng trời xanh - đang phát sóng trên VTV.

Chia sẻ cuộc sống hiện tại, Khánh Huyền cho biết, chị sống một mình, các con đã trưởng thành, đứa ra ở riêng, đứa đi học xa. Ông xã chị về Nha Trang chăm sóc mẹ - năm nay bà đã 97 tuổi. Nữ nghệ sĩ di chuyển giữa Sài Gòn, Hà Nội và Nha Trang, vừa làm việc, vừa tranh thủ sum vầy với gia đình.

Giờ đây, Khánh Huyền, việc đóng phim không còn là áp lực mà là niềm vui, để đi và trải nghiệm.

“Tôi cảm giác mình đã vượt qua dốc, giờ thong thả, thảnh thơi hơn. Công việc đến thì đón nhận, còn lại chọn cho mình sự thư thái và để mọi thứ diễn ra tự nhiên”, Khánh Huyền bộc bạch.