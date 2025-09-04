Diễn viên Khánh Huyền: Trên phim đấu đá vì con, ngoài đời làm bạn với con

Khánh Huyền cho biết điều đầu tiên thu hút chị ở kịch bản "Duyên" chính là câu chuyện gia đình hấp dẫn với nhiều kịch tính. Chị bị cuốn vào nhân vật bà Hà, vừa làm mẹ chồng, vừa làm con dâu, lại thường xuyên có những màn đấu khẩu hài hước với cô em chồng (do Thân Thúy Hà thủ vai).

Nhân vật bà Hà không phải là một hình mẫu hoàn hảo. Bà có lúc hiếu thắng, toan tính để giành quyền quản lý nông trại cho con trai Hoàng Nam (Nhan Phúc Vinh). Nhưng đằng sau tất cả hành động đó là tình thương con sâu đậm. Điểm sáng của nhân vật là khi nhận ra sai lầm, bà đã dũng cảm đối diện, nhận lỗi và lựa chọn đi trên con đường đúng đắn.

Khánh Huyền với hai người con trong phim: Hoàng Nam (Nhan Phúc Vinh) và Thảo Chi (Kiều Trinh Xíu) (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Phân cảnh đắt giá, thể hiện rõ nhất sự chuyển biến của nhân vật và tinh thần của bộ phim, là khi bà Hà phát hiện ra chủ mưu hãm hại nông trại và đổ tội cho Duyên (Tăng Huỳnh Như). Bà đã tự mình đến xin lỗi con dâu vì những đối xử không tốt trước đây.

Chia sẻ về phân cảnh này, Khánh Huyền bộc bạch: “Đây là một trong rất nhiều phân cảnh dễ thương, toát lên tinh thần chính của bộ phim: Đề cao sự gắn kết, nơi tình cảm gia đình sẽ vượt lên mọi toan tính. Bộ phim mang lại cảm giác “chữa lành” cho khán giả, bởi sau những đối đầu là giây phút con người ta lắng lại, ngồi cạnh nhau trò chuyện thân tình để hiểu nhau hơn”.

Dù hóa thân trọn vẹn vào vai diễn, Khánh Huyền cho biết giữa chị và bà Hà có một điểm khác biệt lớn trong cách nuôi dạy con cái. Điểm chung duy nhất có lẽ là tình yêu thương con vô bờ bến.

“Bà Hà rất áp đặt lên con cái, còn tôi ngoài đời là một người mẹ hiện đại. Tôi luôn cố gắng làm bạn với con nhiều nhất có thể, không để sự áp đặt của mình làm ảnh hưởng đến suy nghĩ hoặc quyết định của con”, nữ diễn viên chia sẻ.

Cả ba người con của chị đều có năng khiếu nghệ thuật, nhưng Khánh Huyền tôn trọng lựa chọn riêng của các con, coi nghệ thuật là một niềm vui chứ không phải con đường sự nghiệp bắt buộc.

Con trai lớn Trần Minh Quân hoạt động trong lĩnh vực marketing và chỉ chơi nhạc như nghề tay trái, trong khi hai cô con gái cũng có những định hướng riêng.

Con trai lớn Trần Minh Quân của Khánh Huyền (Ảnh: Facebook nhân vật).

Để có thể hết mình với đam mê, Khánh Huyền luôn cảm thấy biết ơn hậu phương vững chắc của mình. Chị tự hào chia sẻ về người bạn đời: “Điều tuyệt vời nhất ở ông xã là anh cho tôi tự do làm điều mình thích. Anh luôn ủng hộ con đường nghệ thuật của vợ, không bị những rào cản về việc có vợ nổi tiếng hay phải đi làm xa nhà”.

Không chỉ có chồng thấu hiểu, mẹ chồng của Khánh Huyền (đã gần 100 tuổi và không sống chung) cũng luôn thông cảm và ủng hộ cho nghề nghiệp của con dâu. Đó chính là nguồn động lực lớn để chị yên tâm cống hiến cho nghệ thuật.