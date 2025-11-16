Người dân có thể nộp sổ đỏ qua VNeID; chính sách giúp mua nhà xã hội dễ hơn

Từ ngày 11/11, người dân có thể nộp sổ đỏ qua ứng dụng VNeID

Ứng dụng VNeID đã bổ sung tính năng cho phép người dân nộp thông tin “sổ đỏ” trực tuyến cho cơ quan Nhà nước, nhằm phục vụ chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai trên toàn quốc.

Cụ thể, người dùng định danh mức độ 2, ấn tìm kiếm sẽ thấy mục “cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước”. Tại đây, ứng dụng giải thích việc cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm phục vụ xác minh, kiểm tra, đối chiếu và xử lý thông tin.

Sau đó, người dân ấn vào "Tạo mới" và chọn loại thông tin là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất". Toàn bộ thông tin kê khai tại ứng dụng sẽ được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Các trường thông tin mà người dân cần cung cấp khi nộp sổ đỏ trực tuyến (Ảnh: Văn Hưng).

Các thông tin liên quan đến sổ đỏ bắt buộc phải kê khai gồm: Số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ. Người dân sẽ tải lên hình ảnh, tài liệu về sổ đỏ cần nộp. Cuối cùng, xác nhận các thông tin trên là đúng và gửi yêu cầu.

Sổ đỏ đang để ở ngân hàng thì nộp trên VNeID như thế nào?

Người dân có sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng vẫn có thể kê khai trực tuyến trên ứng dụng VNeID. Chỉ cần tải ảnh sổ đỏ và điền thông tin cơ bản, dữ liệu sẽ được gửi đến cơ quan chức năng để xác thực.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện một xã tại Hà Nội cho biết, trước đây khi sổ đỏ đang được thế chấp, người dân vẫn phải nộp bản photocopy cho tổ trưởng dân phố. Nếu chưa có, tổ sẽ hướng dẫn người dân kê khai thông tin ban đầu, sau đó liên hệ ngân hàng để lấy bản sao và nộp bổ sung cho xã, phường.

Hiện nay, quy trình đã được đơn giản hóa trên ứng dụng VNeID: Người dân chỉ cần gửi ảnh chụp sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng và khai đầy đủ thông tin để xác thực. Trường hợp đã nộp hồ sơ trực tiếp cho xã, phường trước đó thì không cần kê khai lại trên ứng dụng.

Người lao động tự do muốn mua nhà ở xã hội thì xác nhận thu nhập thế nào?

Người lao động tự do phải bảo đảm điều kiện về thu nhập, được cơ quan Công an cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận.

Theo quy định mới nhất tại Nghị định số 261/2025 của Chính phủ, trường hợp người lao động có thu nhập thấp tại khu vực đô thị không có hợp đồng lao động thì phải bảo đảm điều kiện về thu nhập theo quy định và được cơ quan Công an cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận.

Người dân xếp hàng nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận, cơ quan Công an cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở tại thời điểm đối tượng đề nghị xác nhận căn cứ thông tin cơ sở dữ liệu về dân cư để thực hiện việc xác nhận điều kiện về thu nhập.

Những chính sách mới giúp người lao động dễ mua nhà ở xã hội hơn

Từ ngày 10/10, mức trần thu nhập để xét mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội được nâng lên 20 triệu đồng/tháng với cá nhân, 40 triệu đồng/tháng với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với người độc thân nuôi con.

Nhóm cá nhân gồm người thu nhập thấp đô thị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, với thu nhập được xác nhận từ cơ quan hoặc doanh nghiệp. UBND cấp tỉnh được quyền điều chỉnh hệ số thu nhập phù hợp thực tế và có thể bổ sung ưu đãi cho hộ có từ 3 người phụ thuộc trở lên, giúp mở rộng nhóm được thụ hưởng.

Nghị định 261 cũng giảm lãi suất cho vay ưu đãi với cá nhân mua nhà ở xã hội từ 6,6% xuống còn 5,4%. Với các khoản vay đã ký trước ngày 10/10 tại Ngân hàng Chính sách xã hội, người dân được điều chỉnh hợp đồng để áp dụng mức lãi suất mới cho cả dư nợ gốc và dư nợ quá hạn.

Thị trường nhà ở xã hội ở Hà Nội sôi động vào nửa cuối năm (Ảnh: Hà Phong).

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, trong đó đề xuất việc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng bị phạt từ 120 đến 160 triệu đồng.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất phạt tiền từ 80 đến 120 triệu đồng nếu bên thuê, thuê mua nhà ở xã hội không sử dụng nhà ở phục vụ vào mục đích ở cho bản thân và thành viên trong gia đình; bên mua, thuê mua nhà ở xã hội bán lại nhà ở không đúng quy định; thu tiền ứng trước của người mua nhà ở xã hội không đúng quy định.

Hé lộ địa phương được giao xây nhiều nhà ở xã hội nhất

Bộ Xây dựng đặt ra chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn cho từng địa phương. Cụ thể, giai đoạn 2025-2030, TPHCM được giao xây 194.297 căn nhà ở xã hội, cao nhất cả nước. Con số qua từng năm giai đoạn 2025-2027 lần lượt là 13.040 căn, 28.500 căn, 41.500 căn; giai đoạn 2028-2030 đều là 37.200 căn/năm.

Trong năm 2025, TPHCM được giao chỉ tiêu 13.040 căn nhà ở xã hội, đã hoàn thành 7.939 căn (đạt 61%); đang đầu tư xây dựng 12.907 căn. Khả năng hoàn thành trong năm là 13.040 căn, đạt 100%.

Lý do chính khiến số lượng được giao cho TPHCM cao nhất cả nước và tăng mạnh sau năm 2025 là thành phố đã sáp nhập 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Con số phải hoàn thành trước khi hợp nhất chỉ là 69.700 căn.

Xếp thứ hai cả nước là Bắc Ninh, với chỉ tiêu 135.002 căn đến năm 2030. Hà Nội đứng thứ ba về chỉ tiêu với 88.666 căn, trong đó năm 2027 được giao nhiều nhất với 20.000 căn.

Năm nay, Hà Nội được giao chỉ tiêu 4.670 căn, đã hoàn thành 3.286 căn (đạt 70%); đang đầu tư xây dựng 11.530 căn. Khả năng hoàn thành trong năm là 4.750 căn, đạt 102%.