Đưa nhau vào quán rồi đánh 3 bạn nhậu bị thương ở TPHCM
(Dân trí) - Trong lúc ăn nhậu tại một quán ốc ở phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM), một nhóm người bất ngờ xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào xô xát, khiến 3 người bị thương.
Ngày 16/11, Công an phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ nhóm người ẩu đả tại một quán ốc trên địa bàn.
Khoảng 23h30 ngày 15/11, một nhóm người đến ăn nhậu tại quán ốc trên đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú. Trong lúc ngồi nhậu, nhóm này bất ngờ phát sinh mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau.
Thời điểm trên, một số người trong nhóm dùng ly, chén ném nhau khiến nhiều thực khách hoảng loạn, tháo chạy. Theo người dân địa phương, vụ ẩu đả làm 3 người bị thương.
Nhận tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú nhanh chóng có mặt, đưa một số người liên quan về trụ sở làm việc.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.