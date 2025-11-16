Nhan sắc xinh đẹp tuổi 20 của Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025

Tối 15/11, tại khu du lịch Mộc Châu Island (Sơn La), đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 đã diễn ra với chủ đề Lan tỏa bản sắc - Kết nối toàn cầu, thu hút hàng nghìn khán giả và du khách.

Trong đêm thi, 30 thí sinh trải qua ba phần thi chính: Áo dài, bikini và dạ hội.

Sau 3 phần thi và vòng ứng xử, thí sinh Trần Minh Phương (SN 2005, Hà Nội) được xướng tên cho ngôi vị cao nhất, trở thành Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, đồng thời giành thêm danh hiệu Người đẹp có gương mặt đẹp nhất.

Thí sinh Trần Minh Phương đến từ Hà Nội, 20 tuổi đăng quang Hoa hậu Du lịch Dân tộc 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Trần Minh Phương ghi điểm với phong thái ổn định, nét đẹp hài hòa, nụ cười rạng rỡ và khả năng truyền tải thông điệp trong phần ứng xử. Trong suốt hành trình, cô được đánh giá là có tinh thần nhất quán, thể hiện sự cầu tiến và năng lượng tích cực. Ban giám khảo đánh giá tân Hoa hậu sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, trí tuệ, phù hợp với vai trò đại sứ du lịch trong nhiệm kỳ tới.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Thụy Thúy Tiên (TP Huế), danh hiệu Á hậu 2 thuộc về Kha Thị Thơ (Nghệ An), danh hiệu Á hậu 3 thuộc về Dương Thị Thanh Trúc (Thanh Hóa) và danh hiệu Á hậu 4 thuộc về Nguyễn Thị Như Quỳnh (Hà Tĩnh).

Ban tổ chức cũng trao nhiều giải phụ như: Người đẹp truyền cảm hứng, Người đẹp du lịch, Người đẹp hình thể, Người đẹp bản sắc dân tộc, Người đẹp ảnh, Người đẹp nhân ái…

Top 5 Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 trong đêm chung kết (Ảnh: Ban tổ chức).

Sự kiện được tổ chức trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025), cũng là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi mong muốn lan tỏa vẻ đẹp văn hóa 54 dân tộc Việt Nam, đặt trọng tâm vào giá trị bản sắc, tinh thần hội nhập và vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - văn hóa.

Tham dự chương trình có đại diện Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Sơn La cùng đại diện nhiều sở, ban, ngành. Đêm thi được truyền hình trực tiếp trên kênh STV, livestream trên nền tảng số và tiếp sóng tại 14 địa phương.

Trần Minh Phương duyên dáng trong phần thi áo dài (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo bà Đàm Hương Thủy - Trưởng Ban tổ chức - cuộc thi được xây dựng như một hành trình quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam, nơi thí sinh không chỉ thể hiện nhan sắc mà còn lan tỏa sự hiểu biết, niềm tự hào dân tộc và tinh thần hội nhập. Bà kỳ vọng mỗi người đẹp sau cuộc thi sẽ trở thành cầu nối văn hóa, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với du khách quốc tế.

Đại diện chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến, cho biết Sơn La xem đây là cơ hội giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và con người Tây Bắc tới du khách. Ông nhấn mạnh sự kiện góp phần kích cầu du lịch, tạo thêm điểm nhấn truyền thông cho tỉnh trong thời gian tới.

Thí sinh Trần Minh Phương được đánh giá là giữ tinh thần xuyên suốt trong quá trình tham gia cuộc thi (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngoài các phần thi chính, đêm chung kết còn có những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu. Ca sĩ Tùng Dương mang tới 3 tiết mục Chiếc khăn Piêu, Tái sinh và Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Rapper Double2T gây phấn khích với À Lôi và Em bé chất.

Chương trình còn có sự góp mặt của Minh Lam - Quán quân Tinh hoa nhí Việt Nam 2025 và các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Sơn La, mang đến không gian nghệ thuật đặc trưng vùng Tây Bắc.

Được biết, trước đêm chung kết, top 30 thí sinh đã trải nghiệm văn hóa và du lịch tại Mộc Châu thông qua loạt chương trình thực tế. Đây được xem là hoạt động quan trọng để thí sinh hiểu sâu hơn về văn hóa bản địa, chuẩn bị cho sứ mệnh đại sứ du lịch sau khi đăng quang.