Quỳnh Anh Shyn: Hot girl Hà thành lột xác gợi cảm, mối tình 5 năm viên mãn

Quỳnh Anh Shyn sinh năm 1996, được biết đến từ thời tuổi teen, là một trong những hot girl Hà Thành cùng lứa với Chi Pu, SunHT, Salim... Sau này, cô theo đuổi con đường trở thành fashionista (người định hướng, dẫn đầu phong cách thời trang).

Năm nay, người đẹp gây chú ý khi tham gia Em xinh say hi Không phải thí sinh nổi bật ngay từ đầu, nhưng càng về sau, Quỳnh Anh Shyn càng để lại nhiều dấu ấn với khán giả.

Trong chương trình, Quỳnh Anh Shyn thường xuất hiện với những bộ cánh thời thượng, kiểu tóc độc đáo. Ngoài ra, cách cô lựa chọn bài hát, phong cách biểu diễn cùng nỗ lực trong âm nhạc giúp khán giả có những góc nhìn khác về cô.

Một số ca khúc có sự tham gia của Quỳnh Anh Shyn như Gã săn cá, Lời thật lòng khi say, Đồng dao xinh gái... đều thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng.

Hồi tháng 7, ảnh Quỳnh Anh Shyn mặc áo dài trong một tiết mục Em xinh say hi gây sốt mạng. Người hâm mộ nhận xét hot girl một thời nay có diện mạo trưởng thành, tự tin so với vẻ trong sáng, hồn nhiên thời cấp 3.

Quỳnh Anh Shyn chia sẻ, Em xinh say hi không chỉ là một cuộc thi mà còn là trải nghiệm để cô học hỏi bản lĩnh sân khấu, thử thách những điều mới mẻ. Từng nhận nhiều tranh cãi khi lấn sân ca hát, song hot girl khẳng định ca hát với cô không phải cuộc dạo chơi mà là đam mê nghiêm túc.

"Đây là hành trình vừa mạo hiểm vừa xứng đáng. Tôi đã học được cách vượt qua giới hạn bản thân và có thêm nhiều mối quan hệ quý giá", Quỳnh Anh Shyn từng nói khi khép lại chương trình.

Bên cạnh âm nhạc, thời trang là dấu ấn mạnh mẽ trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của Quỳnh Anh Shyn. 14 năm từ ngày nổi tiếng với danh xưng "hot girl tuổi teen", cô đã trở thành một trong những fashionista gây chú ý ở Việt Nam, thường xuyên xuất hiện trong các tuần lễ thời trang quốc tế, hợp tác cùng nhiều thương hiệu lớn.

Trên mạng xã hội, những hình ảnh Quỳnh Anh Shyn biến hóa phong cách từ đời thường cho đến những lần sự kiện đã trở thành nguồn cảm hứng cho giới trẻ yêu thời trang. Khán giả nhận xét Quỳnh Anh Shyn "lột xác" về phong cách, ngày một táo bạo, gợi cảm.

Dù vậy, Quỳnh Anh Shyn cũng không ít lần tạo ra tranh cãi về gu thời trang độc lạ. "Tắc kè hoa" làng mốt Việt từng cho biết, cô không quá bận lòng về những ý kiến chê bai, trái chiều. Theo Quỳnh Anh Shyn, hình tượng ngọt ngào, đáng yêu ngày xưa không còn đúng với con người cô khi trưởng thành.

"Nếu giữ mãi hình tượng ngày xưa thì tôi không thể nào hòa nhập với những thương hiệu thời trang cao cấp. Ngoài ra, hình ảnh "bánh bèo" đó cũng không phải là con người thật của tôi. Tôi là người khá nghịch ngợm và phong cách hiện tại mới chính là bản sắc thật của tôi", Quỳnh Anh Shyn từng nói trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Sau nhiều năm hoạt động chăm chỉ với nhiều vai trò như người mẫu ảnh, diễn viên, gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn, Quỳnh Anh Shyn có thu nhập đủ để tự lập về kinh tế. Năm 2024, mạng xã hội rộ tin đồn người đẹp rao bán căn penthouse trị giá 12 tỷ đồng, song cô không lên tiếng phản hồi.

Quỳnh Anh Shyn thường xuất hiện với những món hàng hiệu, phụ kiện đắt đỏ. Hằng năm, cô cũng chi số tiền lớn để đầu tư cho những chuyến sang nước ngoài học hỏi ngành thời trang nước bạn.

Ngoài công việc, Quỳnh Anh Shyn duy trì lối sống hiện đại, nhiều năng lượng, yêu thích trải nghiệm, du lịch. Với cô, cân bằng giữa sự nghiệp và đời sống cá nhân là cách để tìm kiếm, duy trì cảm hứng sáng tạo.

Gần đây, loạt ảnh du lịch của Quỳnh Anh Shyn bên hội "em xinh" Bích Phương, Orange, Mỹ Mỹ... cũng nhận được sự quan tâm từ nhiều khán giả.

Trong tình yêu, Quỳnh Anh Shyn hạnh phúc bên bạn trai - stylist, nhà thiết kế Nam Phùng. Chuyện tình 5 năm của cô và Nam Phùng luôn “màu hồng”, hiếm khi mâu thuẫn, cãi vã vì luôn đồng điệu, thấu hiểu nhau.

Nam Phùng có ảnh hưởng lớn đến Quỳnh Anh Shyn trong sự nghiệp thời trang, thường chia sẻ kinh nghiệm, góp ý, tư vấn lựa chọn trang phục và giúp cô thoát mác "hot girl bánh bèo".

“Ngày xưa, tôi thích phong cách nổi loạn nhưng không dám bước ra vùng an toàn, không dám đón nhận những bình luận tiêu cực. Anh Nam là người giúp tôi tự tin hơn, bảo rằng quần áo là niềm vui, hãy sống thật với bản thân đi”, Quỳnh Anh Shyn từng chia sẻ.

Thời gian tới, Quỳnh Anh Shyn ấp ủ kế hoạch ra mắt sản phẩm âm nhạc, mong tiếp tục phát triển sự nghiệp thời trang, trở thành gương mặt có sức ảnh hưởng không chỉ trong nước mà còn ở quốc tế.

Quỳnh Anh Shyn tên thật Phí Quỳnh Anh, sinh năm 1996, quê Hà Nội. Năm 2011, cô được nhiều bạn trẻ biết đến qua nhóm hot girl gồm 3 thành viên (Quỳnh Anh Shyn, An Japan và Mẫn Tiên). Từ khi Nam tiến phát triển sự nghiệp năm 2015, cô dần thay đổi phong cách, thoát khỏi hình ảnh của hot girl tuổi teen. Từ năm 2019, Quỳnh Anh Shyn hoạt động trong làng thời trang chuyên nghiệp, hướng tới hình ảnh fashionista biến hóa đa dạng, liên tục thử nghiệm các phong cách mới mẻ.

