Hoa hậu Yến Nhi bận rộn lịch trình, vẫn hướng về quê nhà

Tối 22/11, Hoa hậu Yến Nhi trở thành tâm điểm chú ý khi dự sự kiện tại một nhà hàng ở TPHCM. Cô diện chiếc đầm màu nude xuyên thấu gợi cảm, làm tóc và trang điểm nhẹ nhàng.

Yến Nhi cho biết cô tranh thủ chạy show do đã nhận lời từ trước. Sau sự kiện, người đẹp lập tức tập trung cho các hoạt động cứu trợ người dân vùng lũ.

Là một người con của tỉnh Đắk Lắk, những ngày qua, Yến Nhi vận động quyên góp quần áo, thuốc, băng, tã... để cứu trợ bà con vừa trải qua trận lũ kinh hoàng.

Hoa hậu Yến Nhi tại sự kiện hôm 22/11 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoa hậu cho biết: "Trước mắt, tôi sẽ mang "chuyến xe tình thương" về quê nhà ở khu vực thôn Phú Đa (phường Đông Hòa, Đắk Lắk) và các khu lân cận".

Hôm 20/11, Yến Nhi khiến nhiều người lo lắng khi chia sẻ việc bố cô gặp sự cố lật xuồng khi tham gia hỗ trợ người dân. May mắn là sau đó, hoa hậu nhận tin báo bố vẫn bình an.

"Lúc đó, tôi rất lo lắng vì vùng lũ mất sóng điện thoại, thậm chí tới giờ tôi vẫn chưa liên lạc được với ba, chỉ biết thông tin qua phường và những người xung quanh. Ngày nào tôi cũng cập nhật tin tức và chỉ mong bà con ở quê có thể vượt qua khó khăn", Yến Nhi nói.

Hoa hậu Yến Nhi hội ngộ Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Thu Ngân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhà của Yến Nhi tại thôn Phú Đa cũng chìm trong biển nước. Bố của hoa hậu hiện an toàn và cùng lực lượng địa phương hỗ trợ đưa người dân đến điểm tập kết.

Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025), Yến Nhi từng gây xúc động khi tiết lộ về hoàn cảnh gia đình khó khăn: Bố làm thợ hồ, mẹ bán vé số suốt hơn 20 năm để nuôi ba anh em ăn học. Những năm gần đây, vì việc bán vé số không còn đủ thu nhập, mẹ cô phải theo chồng đi phụ hồ.

Hồi tháng 10, Yến Nhi đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Miss Grand International) diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) nhưng trượt top 22.

Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2004) đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 hồi trung tuần tháng 9. Cô có 2 tuần chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Trước khi trở thành hoa hậu, Yến Nhi là người mẫu ảnh, từng cộng tác với nhiều thương hiệu thời trang và giành ngôi á quân tại một cuộc thi ảnh. Người đẹp 21 tuổi sở hữu chiều cao 1,72m, số đo 81-64-92cm. Yến Nhi hiện là sinh viên năm 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành, Đại học Văn Hiến (TPHCM).

Hoàng Thư