Xe khách mất lái tông vào xe máy trên cầu Thanh Trì khiến 2 người tử vong

Tối 23/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hưng (TP Hà Nội) cho biết, khoảng 17h30 cùng ngày tại khu vực đầu cầu Thanh Trì (đoạn hướng đi xuống đường Đỗ Mười), xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Ngọc Thanh).

Theo vị lãnh đạo, vào thời gian trên, ô tô khách (chưa rõ BKS) đang di chuyển trên cầu Thanh Trì (hướng Long Biên vào nội thành) bất ngờ mất lái, lao sang làn đường của xe máy rồi tông trực diện vào một xe máy.

"Cú va chạm mạnh khiến hai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ, danh tính các nạn nhân đang được xác định. Nguyên nhân ban đầu do lái xe khách mất lái gây ra vụ tai nạn, Công an phường Vĩnh Hưng đang tiếp tục làm rõ vụ việc", vị lãnh đạo nói.

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm xảy ra sự việc, chiếc ô tô khách đâm vào thành cầu và bốc cháy. Người dân cùng lực lượng chức năng đã có mặt, kịp thời dập tắt ngọn lửa. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực cầu Thanh Trì bị ùn ứ cục bộ.

Tại hiện trường, một phần lan can cầu Thanh Trì bị xe khách húc văng xuống dưới, nhiều mảnh vỡ từ vụ tai nạn văng khắp mặt đường. Một số người cho biết 2 nạn nhân tử vong là bố con, tuy nhiên cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.