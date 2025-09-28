Quỳnh Nga tuổi 37: Vòng eo 55cm gợi cảm, tin đồn hẹn hò gây chú ý

Quỳnh Nga sinh năm 1988, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc. Cô đón sinh nhật tuổi 37 hôm 7/9, nhận nhiều lời khen về sắc vóc trẻ trung so với tuổi thật.

Hồi tháng 8, bộ ảnh của Quỳnh Nga trong chuyến du lịch ở đảo Quan Lạn gây sốt mạng xã hội. Nữ diễn viên diện bikini cắt khoét, khoe đường cong gợi cảm.

Mặc dù chiều cao khiêm tốn, Quỳnh Nga vẫn được nhận xét có ngoại hình quyến rũ nhờ tỷ lệ cân đối. Đặc biệt, vòng eo 55-56cm là thế mạnh giúp nữ diễn viên chinh phục nhiều trang phục theo phong cách táo bạo.

Quỳnh Nga chăm chỉ tập yoga, gym, pilates để giữ sắc vóc. Thời gian qua, cô cũng yêu thích bộ môn pickleball từng tham gia giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới" hồi tháng 7.

Chế độ ăn uống cùng thói quen tập luyện thể thao đều đặn giúp người đẹp 37 tuổi có thân hình mảnh mai, múi bụng săn chắc. Cô tự tin khoe hình thể trong nhiều chuyến du lịch biển, các bộ ảnh bikini đều nhận "bão" tương tác từ dân mạng.

Từ khi "nâng cấp" vòng một, hình ảnh Quỳnh Nga thường gắn với những bộ cánh khoe đường cong. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho rằng cô chỉ muốn được khán giả nhớ đến với hình tượng ngọt ngào, nữ tính.

"Tôi không hy vọng hình ảnh gợi cảm, quyến rũ cứ gắn liền với tên tuổi mình. Nhưng nếu mọi người cứ gắn tôi vào hình tượng đó thì thôi, tôi cứ nhận vậy", Quỳnh Nga từng chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Những năm qua, Quỳnh Nga gây bất ngờ khi tham gia một số show truyền hình như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, Bước nhảy hoàn vũ 2024...

Cuối năm ngoái, loạt clip Quỳnh Nga khoe eo thon, thực hiện các điệu nhảy uyển chuyển trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ nhận hàng trăm ngàn lượt xem từ dân mạng. Hồi tháng 4, loạt màn trình diễn nóng bỏng của nữ diễn viên ở concert Chị đẹp cũng được khán giả hưởng ứng.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Quỳnh Nga cho biết, cô muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực, thử thách giới hạn chính mình bởi nếu cứ lo sợ thì mình sẽ mãi dừng chân ở quá khứ.

"Phim truyền hình giúp hình ảnh của tôi phủ sóng ở phía Bắc thì việc tham gia các gameshow giúp tôi đến gần hơn với khán giả phía Nam, đặc biệt là khán giả trẻ.

Tôi muốn thử sức với mọi cơ hội để khán giả không quên mình. Đó là điều tôi muốn mang tới, bản thân vừa có thể làm nghệ thuật chuyên môn vừa để khán giả biết đến mình nhiều hơn", Quỳnh Nga chia sẻ.

Sau khi chiến thắng Bước nhảy hoàn vũ 2024, Quỳnh Nga dành thời gian nghỉ ngơi và tập trung cho việc kinh doanh. Năm nay, cô chọn lọc các dự án phim ảnh nhưng vẫn xuất hiện trong nhiều sự kiện giải trí, các bộ ảnh thời trang, quảng cáo nhãn hàng.

Ở tuổi U40, Quỳnh Nga nói cô hài lòng với cuộc sống khi có hướng đi rõ ràng, có công việc để làm và trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Người đẹp nhìn cuộc sống bằng lăng kính tích cực và tin tưởng ngoài kia luôn có nhiều điều đón chờ nếu mình sẵn sàng bước tiếp.

Nhìn lại những thăng trầm đời tư, từ giai đoạn khó khăn kinh tế đến đổ vỡ hôn nhân, Quỳnh Nga cho biết thời gian sẽ giúp mỗi người vượt qua tất cả. Cô tin rằng nếu quyết tâm làm lại từ đầu thì ông trời sẽ không phụ lòng ai.

Nhiều khán giả cổ vũ Quỳnh Nga tìm hạnh phúc mới sau đổ vỡ. Diễn viên Lập trình cho trái tim cho biết cô độc thân, song cũng mong tìm được người chia sẻ, thấu hiểu, thông cảm trong công việc, cuộc sống.

"Tôi thích mẫu đàn ông có duyên, tinh tế, ga lăng, tất nhiên là cũng cao to, đẹp trai để sau này con cái được thừa hưởng nét đẹp đó từ bố hay những khi vợ chồng cãi nhau, to tiếng thì nhìn chồng đẹp trai cũng bớt khó chịu hơn.

Quan trọng hơn nữa là người đó phải chia sẻ, thấu hiểu cho công việc nghệ thuật của mình. Bởi nếu ghen tuông thì những lúc thấy tôi đóng cảnh tình cảm với bạn diễn hay tập nhảy với những bạn nhảy một cách tình tứ sẽ xảy ra xích mích, mâu thuẫn. Mối quan hệ cuối cùng cũng không thể bền chặt, lâu dài được", Quỳnh Nga nói trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 11/2024.

Những năm qua, diễn viên Quỳnh Nga thường xuyên vướng tin đồn hẹn hò diễn viên Việt Anh. Gần đây, cặp sao được bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại một phòng khám. Sau đó, Quỳnh Nga cho biết cô và nhóm bạn thân đi khám tổng quát, còn tin đồn đi khám thai là sai sự thật.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí trước đây, Quỳnh Nga cũng từng phủ nhận chuyện hẹn hò với Việt Anh. Nữ diễn viên cho biết những hình ảnh xuất hiện bên nhau là trong các buổi tập thể thao cùng bạn bè.

"Nếu cả hai có tìm hiểu nhau thật tôi nghĩ cũng là chuyện bình thường, bởi anh ấy độc thân và tôi cũng đang một mình. Tuy nhiên, để mở lòng và đi đến một mối quan hệ chính thức thì chúng tôi chưa đủ thời gian.

Hơn nữa, tôi và Việt Anh ở trong một nhóm bạn thân nên nhỡ hẹn hò, yêu đương xong lại không thành, "đường ai nấy đi" thì cũng khó có thể làm bạn", Quỳnh Nga chia sẻ.

Quỳnh Nga (SN 1988, quê ở Hà Nội) vào nghề với vai trò ca sĩ nhưng bắt đầu nổi tiếng từ phim Lập trình trái tim (2009). Sau thành công của phim, cô được khán giả "nhớ mặt đặt tên" với biệt danh "cá sấu chúa". Quỳnh Nga và diễn viên Doãn Tuấn kết hôn năm 2014. Đầu năm 2019, cặp đôi chia tay sau 5 năm chung sống. Sau quãng thời gian rời xa làng giải trí, Quỳnh Nga trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn "tiểu tam" Nhã trong bộ phim Về nhà đi con vào năm 2019. Năm 2023, cô tham gia mùa đầu tiên của Chị đẹp đạp gió. Một năm sau, cô góp mặt ở chương trình Bước nhảy hoàn vũ và giành giải quán quân.

Ảnh: Facebook nhân vật