Hiệu trưởng bị tố hành hung giáo viên tại tiệc liên hoan ngày 20/11

Ngày 23/11, mạng xã hội lan truyền thông tin về vụ việc cho rằng, một thầy giáo Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu (xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai) tố bị hiệu trưởng nhà trường say rượu, đánh nhập viện ngay trong tiệc liên hoan chào mừng ngày 20/11.

Sau khi thông tin này được đăng tải lên mạng xã hội, đã thu hút rất nhiều ý kiến tranh luận.

Thông tin kèm hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Liên quan đến sự việc này, tối cùng ngày trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Hòe, Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu cho biết, chính quyền đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội và đang giao công an xã vào cuộc làm rõ.

Trao đổi với phóng viên, thầy giáo Ngô Ngọc Năm (SN 1988, quê Phú Thọ), giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu, người tố bị hiệu trưởng hành hung lên mạng xã hội cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 19/11, tại một nhà hàng trên địa bàn xã Trạm Tấu.

"Vào tối 19/11, nhà trường tổ chức liên hoan kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại một nhà hàng trên địa bàn xã. Khi tiệc gần tàn, tôi có ngồi gần thầy Thanh (Hiệu trưởng nhà trường) về tiền chế độ bán trú và tiền công tác phí của giáo viên. Sau đó, ông Thanh nói là từ từ sẽ giải quyết và bất ngờ quay sang tát tôi 2 cái", thầy Năm kể.

Phiếu khám bệnh vào viện của giáo viên Ngô Ngọc Năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo thầy Năm, sau khi xuống dưới cổng nhà hàng, thầy giáo này tiếp tục hỏi về tiền chế độ vì đã cuối năm đồng thời thắc mắc về tiền bảo hiểm của cá nhân, thì tiếp tục bị thầy Thanh đánh, tát vào đầu, vào mặt mũi gây chấn thương.

"Lúc đó tôi lấy xe máy đi về trường để lau rửa vết thương, nhưng thầy Thanh tiếp tục về trường và lên phòng để hành hung tôi. Sau đó có vài thầy giáo và bảo vệ đến can ngăn. Toàn bộ quá trình bị hành hung, tôi luôn giữ bình tĩnh và không hề đánh trả lại ông Thanh", thầy Năm kể.

Cũng theo thầy Năm, tới ngày 20/11, do bị thương và choáng váng khi bị hành hung, thầy đã gọi điện cho ông Thanh và yêu cầu "có trách nhiệm" với mình, nhưng ông Thanh nói rằng đang bận và có nhờ thầy hiệu phó đưa thầy Năm đi thăm khám.

Báo cáo sự việc của Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trạm Tấu (tỉnh Lào Cai) (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Lúc đó thầy hiệu phó cũng nói đang bận và nhờ một thầy giáo khác đưa tôi tới bệnh viện. Do bị chấn thương vùng đầu và mệt mỏi nên tôi phải nằm điều trị tại bệnh viện. Mọi điều tôi nói đều chính xác, sau sự việc này tôi sẽ làm đơn trình báo cơ quan công an vào cuộc để làm rõ, trích xuất camera tại nhà hàng để mọi người nắm được sự việc", thầy Năm chia sẻ.

Để thông tin được khách quan, tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trạm Tấu cho biết, sự việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát và cá nhân ông cũng rất buồn.

Theo ông Thanh, sau khi xảy ra xô xát, cả hai cũng đã gặp nhau để xin lỗi và hòa giải trước sự chứng kiến của các thầy cô trong trường. Bản thân hiệu trưởng cũng đã làm báo cáo sự việc ngay trong ngày 20/11 để gửi UBND xã Trạm Tấu.

"Tối 19/11, sau khi uống rượu say, thầy Năm có doạ đánh 2 vị khách mà nhà trường mời tới. Sau đó tôi có đưa 2 vị khách này xuống bàn uống nước tại khu vực nhà sàn. Lúc đó thầy Năm tiếp tục đi xuống và cầm nắm tăm rồi đấm vào mặt tôi. Lúc đó theo phản xạ, tôi có khua tay phải và trúng vào mặt thầy Năm", ông Thanh kể.

Cũng theo ông Thanh, khi bị đánh bất ngờ, ông có hỏi thầy Năm sao lại đánh mình, tuy nhiên anh Năm không nói gì và tiếp tục định lao vào đánh ông. Thấy vậy, anh Giàng A Páo (già làng, trưởng bản, người có uy tín trong làng) có lao vào can ngăn và cũng bị thầy Năm hành hung. Sau đó ông Páo có phản kháng và đánh lại thầy Năm.

"Sau khi đi về trường, một số thầy giáo, bảo vệ có gọi thầy Năm và tôi lên để hòa giải, xin lỗi và bàn phương án để tới nhà ông Páo để xin lỗi về sự việc. Tới sáng hôm sau thì anh Năm xin nghỉ, không đi dạy mà xuống bệnh viện để điều trị", ông Thanh kể.

Vị hiệu trưởng cho biết, qua tìm hiểu thì thương tích của anh Năm không đến nỗi phải nằm viện, nhưng anh này cứ nằng nặc đòi nằm viện để "ăn vạ". Ông Thanh cho hay, đến nay thầy Năm lại đăng tải các thông tin chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến danh dự cá nhân và nhà trường, ông Thanh đã làm đơn gửi cơ quan công an để vào cuộc làm rõ.