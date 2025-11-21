"Mỹ nhân thập niên 90" Diễm Hương hiếm hoi tái xuất, nhan sắc gây chú ý

Mới đây, các cựu sinh viên khóa một của Đại học Điện ảnh TPHCM (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM) có buổi họp mặt tại TPHCM.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn cho biết, buổi gặp gỡ có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng một thời như: Diễm Hương, Mộng Vân, Thanh Huyền, Vân Anh, Ngọc Hiệp, Thiệu Ánh Dương...

Đây đều là những người bạn học chung khóa. Sau hơn 30 năm, mỗi người đều có con đường riêng, sống nhiều nơi khác nhau, nên hiếm khi tụ họp đông đủ.

Nhiều diễn viên nổi tiếng thập niên 1990 có mặt trong buổi họp lớp: Diễm Hương (bìa trái), Mộng Vân (thứ hai từ trái qua), Vân Anh (áo chấm bi), Ngọc Hiệp (bìa phải)... (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Các bạn học khóa diễn viên, còn tôi học khóa quay phim năm 1988. Trong thời gian học cùng trường, tôi chơi thân với các bạn lớp diễn viên. Dịp này Thanh Huyền và Vân Anh từ Mỹ về, Diễm Hương cũng vừa về Việt Nam, nên chúng tôi hẹn gặp nhau trò chuyện. Hiếm hoi mới có một dịp đông đủ như vậy.

Buổi gặp mặt rất vui, bạn bè lâu không gặp nhưng ngồi bên nhau là nói đủ chuyện, ôn kỷ niệm thời xưa. Diễm Hương còn nhắc lại thời đóng diễn viên quần chúng khi mới vào nghề", nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn chia sẻ.

Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn bên Diễm Hương và Mộng Vân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hình ảnh Diễm Hương và Mộng Vân xuất hiện chung khung hình được khán giả chú ý. Người hâm mộ xúc động khi chứng kiến màn hội ngộ của hai biểu tượng nhan sắc một thời.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật, Diễm Hương và Mộng Vân vẫn được khen về phong thái sang trọng, khí chất nổi bật đặc trưng. Trong buổi họp lớp, Diễm Hương để tóc dài, diện đầm trắng thanh lịch còn Mộng Vân khoe vẻ quyến rũ trong bộ đầm đen khoét cổ.

Thiệu Ánh Dương (phim "Vị đắng tình yêu", "Những nẻo đường phù sa"...) vui mừng hội ngộ Diễm Hương (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn cho biết, Diễm Hương có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình tại nước ngoài. Những năm qua, khi con cái của Diễm Hương trưởng thành, chị có thời gian về thăm Việt Nam nhiều hơn.

Từ khi rời showbiz, Diễm Hương sống kín tiếng, ít xuất hiện. Năm 2022, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn cũng là người kết nối để Diễm Hương tham gia buổi họp lớp cùng bạn học cũ sau nhiều năm mất liên lạc.

Về Mộng Vân, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn nói cô hiện tận hưởng cuộc sống độc thân bình yên tại TPHCM. Các con của Mộng Vân đều thành đạt, làm việc ở nước ngoài.

Nhan sắc thời trẻ của Mộng Vân và Diễm Hương (Ảnh: Đoàn Minh Tuấn).

Trò chuyện với phóng viên năm 2022, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn cho biết, anh không chỉ là bạn học, mà còn là người đã thực hiện nhiều bộ ảnh huyền thoại cho các mỹ nhân, tài tử thập niên 1990 như Diễm Hương, Mộng Vân, Lý Hùng, Việt Trinh...

"Lúc đó, tôi còn là sinh viên mới 19, 20 tuổi, thấy ảnh mình chụp cho các bạn được đăng báo thì rất phấn khởi. Tình bạn của chúng tôi bắt đầu như vậy rồi tiếp diễn đến sau này.

Khi chúng tôi ra trường, điện ảnh và báo chí phát triển. Các bạn được hãng phim mời đóng, được các nhà xuất bản mời chụp ảnh lịch, cứ thế trở thành ngôi sao. Tôi cũng được biết đến nhiều hơn.

Đương nhiên có rất nhiều nhiếp ảnh gia khác chứ không chỉ riêng tôi. Nhưng tôi nghĩ mình là người gắn bó với các bạn. Chúng tôi đã có những câu chuyện đẹp về tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và hoài bão", nhiếp ảnh gia chia sẻ.