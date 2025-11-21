"Mỹ nhân thập niên 90" Diễm Hương hiếm hoi tái xuất, nhan sắc gây chú ý
(Dân trí) - Ba thập kỷ rời xa nghệ thuật, diễn viên Diễm Hương vẫn thu hút sự quan tâm của khán giả mỗi lần xuất hiện.
Mới đây, các cựu sinh viên khóa một của Đại học Điện ảnh TPHCM (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM) có buổi họp mặt tại TPHCM.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn cho biết, buổi gặp gỡ có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng một thời như: Diễm Hương, Mộng Vân, Thanh Huyền, Vân Anh, Ngọc Hiệp, Thiệu Ánh Dương...
Đây đều là những người bạn học chung khóa. Sau hơn 30 năm, mỗi người đều có con đường riêng, sống nhiều nơi khác nhau, nên hiếm khi tụ họp đông đủ.
"Các bạn học khóa diễn viên, còn tôi học khóa quay phim năm 1988. Trong thời gian học cùng trường, tôi chơi thân với các bạn lớp diễn viên. Dịp này Thanh Huyền và Vân Anh từ Mỹ về, Diễm Hương cũng vừa về Việt Nam, nên chúng tôi hẹn gặp nhau trò chuyện. Hiếm hoi mới có một dịp đông đủ như vậy.
Buổi gặp mặt rất vui, bạn bè lâu không gặp nhưng ngồi bên nhau là nói đủ chuyện, ôn kỷ niệm thời xưa. Diễm Hương còn nhắc lại thời đóng diễn viên quần chúng khi mới vào nghề", nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn chia sẻ.
Hình ảnh Diễm Hương và Mộng Vân xuất hiện chung khung hình được khán giả chú ý. Người hâm mộ xúc động khi chứng kiến màn hội ngộ của hai biểu tượng nhan sắc một thời.
Dù không còn hoạt động nghệ thuật, Diễm Hương và Mộng Vân vẫn được khen về phong thái sang trọng, khí chất nổi bật đặc trưng. Trong buổi họp lớp, Diễm Hương để tóc dài, diện đầm trắng thanh lịch còn Mộng Vân khoe vẻ quyến rũ trong bộ đầm đen khoét cổ.
Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn cho biết, Diễm Hương có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình tại nước ngoài. Những năm qua, khi con cái của Diễm Hương trưởng thành, chị có thời gian về thăm Việt Nam nhiều hơn.
Từ khi rời showbiz, Diễm Hương sống kín tiếng, ít xuất hiện. Năm 2022, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn cũng là người kết nối để Diễm Hương tham gia buổi họp lớp cùng bạn học cũ sau nhiều năm mất liên lạc.
Về Mộng Vân, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn nói cô hiện tận hưởng cuộc sống độc thân bình yên tại TPHCM. Các con của Mộng Vân đều thành đạt, làm việc ở nước ngoài.
Trò chuyện với phóng viên năm 2022, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn cho biết, anh không chỉ là bạn học, mà còn là người đã thực hiện nhiều bộ ảnh huyền thoại cho các mỹ nhân, tài tử thập niên 1990 như Diễm Hương, Mộng Vân, Lý Hùng, Việt Trinh...
"Lúc đó, tôi còn là sinh viên mới 19, 20 tuổi, thấy ảnh mình chụp cho các bạn được đăng báo thì rất phấn khởi. Tình bạn của chúng tôi bắt đầu như vậy rồi tiếp diễn đến sau này.
Khi chúng tôi ra trường, điện ảnh và báo chí phát triển. Các bạn được hãng phim mời đóng, được các nhà xuất bản mời chụp ảnh lịch, cứ thế trở thành ngôi sao. Tôi cũng được biết đến nhiều hơn.
Đương nhiên có rất nhiều nhiếp ảnh gia khác chứ không chỉ riêng tôi. Nhưng tôi nghĩ mình là người gắn bó với các bạn. Chúng tôi đã có những câu chuyện đẹp về tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và hoài bão", nhiếp ảnh gia chia sẻ.
Diễm Hương sinh năm 1970, là một trong những mỹ nhân đình đám thập niên 1990. Chị ghi dấu trong nhiều bộ phim ăn khách, là "nữ hoàng ảnh lịch", "biểu tượng sắc đẹp" huyền thoại trong lòng khán giả.
Sau thời đỉnh cao danh tiếng, Diễm Hương lấy chồng sớm, có nhiều năm sinh sống ở nước ngoài và gần như không tham gia vào giới showbiz.
Mộng Vân sinh năm 1969 tại Huế. Khi tròn 20 tuổi, chị dự thi Hoa hậu báo Tiền Phong (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ngày nay) và lọt vào vòng chung kết.
Đầu thập niên 1990, Mộng Vân là một trong những ngôi sao màn ảnh được khán giả yêu thích. Tên tuổi chị gắn với những bộ phim như: Tình khúc 68, Bông hồng đẫm lệ, Nước mắt học trò, Thăng Long đệ nhất kiếm, Kiều Nguyệt Nga...