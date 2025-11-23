Chiến thắng ồn ào giúp tân Hoa hậu Hoàn vũ trở thành ngôi sao sau một đêm

Theo thống kê, tài khoản Instagram của Fátima Bosch hiện đạt 3,1 triệu người theo dõi. Trước đó, tài khoản của cô chỉ ở mức hơn 100.000 người theo dõi vào tháng 10, thời điểm người đẹp mới bước vào cuộc thi.

Ngay trước chung kết, lượng theo dõi tăng lên hơn 1 triệu và chỉ trong 2 ngày sau đăng quang, tài khoản của cô đã tăng thêm hàng triệu lượt theo dõi.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Fátima Bosch hiện có 3,1 triệu người theo dõi trên Instagram (Ảnh: Instagram).

Song song với mức độ nổi tiếng tăng nhanh, Fátima Bosch vướng phải nhiều nghi vấn liên quan đến kết quả cuộc thi. Tại đêm chung kết 21/11, phần thể hiện của đại diện Mexico bị nhận xét “mờ nhạt” nhất trong top 5. Tuy nhiên, cô vẫn được xướng tên ở vị trí cao nhất.

Tranh cãi càng leo thang sau những chia sẻ của ông Omar Harfouch, cựu giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Ông tuyên bố rời khỏi hội đồng chấm thi ngay trước bán kết vì nghi ngờ tính minh bạch.

Theo ông, một “hội đồng giám khảo riêng” đã bí mật quyết định top 30 trước bán kết, đây là hành động bị cho là trái với quy định của ban tổ chức.

Ông Omar cùng 2 giám khảo khác gồm cựu cầu thủ Pháp Claude Makélélé và công nương Camilla de Bourbon des Deux-Siciles đều rút khỏi hội đồng trước chung kết.

Chiến thắng của Fátima Bosch tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vẫn là tâm điểm truyền thông quốc tế (Ảnh: MU).

Riêng ông Omar cho biết, Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) Raúl Rocha từng vận động ông chấm điểm cao cho Fátima Bosch. Ông còn cáo buộc chiến thắng của cô liên quan đến mối quan hệ làm ăn giữa gia đình Fátima và Chủ tịch MUO. Thông tin này được MUO bác bỏ ngay trong họp báo sau cuộc thi.

Đáp lại, ông Omar tiếp tục khẳng định MUO có hành vi thao túng kết quả, đồng thời cho biết ông đang cân nhắc kiện ban tổ chức. Cựu giám khảo cũng tiết lộ ông biết trước Fátima Bosch sẽ đăng quang một ngày trước chung kết và đã thông báo điều này với HBO.

Ông nói đang giữ các đoạn trò chuyện riêng tư liên quan đến ban tổ chức và sẽ công bố đầy đủ trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên HBO vào tháng 5/2026.

Một số người đẹp, cựu hoa hậu cho rằng top 4 năm nay làm tốt hơn và xứng đáng đăng quang hơn Fátima Bosch (Ảnh: MU).

Theo People, một thí sinh giấu tên cho biết, cô thất vọng khi nghe tin top 30 được chọn trước chung kết. Cô nhận định Omar Harfouch “đã lên tiếng đúng tinh thần mà cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ hướng tới”.

Cựu thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Michelle Dee khi nói về kết quả cuộc thi trên X (trước đây là Twitter): “Không nói nên lời. Tôi thực sự bối rối”. Đồng thời, cô gửi lời chúc mừng đến đại diện Philippines - Ahtisa Manalo - vì đã có màn thể hiện xuất sắc.

Trước chung kết, Michelle Dee từng kêu gọi người hâm mộ tích cực bình chọn cho Ahtisa, người giành vị trí á hậu 3 tại mùa giải năm nay.

Về phía mình, cựu Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray cũng bày tỏ sự thất vọng trước kết quả chung cuộc. Catriona cho rằng Ahtisa Manalo đã có màn trình diễn vượt trội: “Tất cả chúng tôi đều thấy cô ấy tỏa sáng và nỗ lực như thế nào trên sân khấu. Cô ấy là nữ hoàng của chúng tôi”.

Fátima Bosch đang tận hưởng niềm hạnh phúc chiến thắng (Ảnh: MU).

Hiện phía tân hoa hậu, Chủ tịch MUO và HBO chưa phản hồi về các cáo buộc nói trên. Trong bài đăng mới nhất, Fátima Bosch chỉ gửi gắm thông điệp: “Tôi muốn khẳng định rằng, những gì Chúa đã định sẵn cho bạn, sẽ không bị đố kỵ cản trở, không bị số phận phá hỏng và cũng không thể bị vận may làm thay đổi”.

Fátima Bosch (SN 2000) là người mẫu kiêm nhà thiết kế thời trang. Cô tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Universidad Iberoamericana và từng theo học chuyên sâu tại Lyndon Institute, Vermont (Mỹ).

Tân hoa hậu hiện sở hữu thương hiệu thời trang riêng và xuất thân trong gia đình có truyền thống kinh doanh - chính trị nổi tiếng tại Mexico. Cha cô là giám đốc trong lĩnh vực dầu khí, anh trai hoạt động chính trị, còn phía họ ngoại lại có truyền thống tham gia các cuộc thi sắc đẹp.