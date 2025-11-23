Thể Công Viettel loại CLB CAHN, Nam Định thắng trong ngày Xuân Son tái xuất

Trận đấu giữa Thể Công Viettel và CLB CAHN diễn ra trên sân Hàng Đẫy tối nay (23/11) vô cùng hấp dẫn.

Sau nhiều pha hãm thành qua lại lẫn nhau, CLB CAHN mở tỷ số ở phút 32. Trong pha bóng này, bóng được chuyền vào giữa. Tiền đạo ngoại Rogerio Alves đánh đầu hụt, nhưng Lê Văn Đô lao vào đệm bóng từ cự ly gần, ghi bàn giúp CLB CAHN dẫn trước 1-0.

Trận đấu giữa CLB CAHN (áo đỏ) và Thể Công Viettel rất hấp dẫn (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau bàn thua, Thể Công Viettel đẩy mạnh tốc độ tấn công. Phút bù giờ thứ 4 của hiệp một, đội bóng của HLV Velizar Popov (người Bulgaria) có bàn san bằng tỷ số.

Từ quả đá phạt góc, Trương Tiến Anh chuyền bóng cho Nata. Cầu thủ ngoại này đánh đầu ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Thể Công Viettel.

Hiệp hai tiếp tục diễn ra hấp dẫn. Phút 77, đón đường chuyền từ phía phải khu vực 16m50, tiền vệ người Australia Stefan Mauk đệm bóng chính xác, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB CAHN.

Khuất Văn Khang (phải) thi đấu xuất sắc (Ảnh: Mạnh Quân).

Đến phút 83, trung vệ Đình Trọng của CLB CAHN phạm lỗi với Khuất Văn Khang trên đà cầu thủ của Thể Công Viettel lao xuống đối mặt với thủ môn Nguyễn Filip. Trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Đình Trọng.

Phút 87, lại là Khuất Văn Khang làm khổ hàng thủ CLB CAHN. Tiền vệ của Thể Công Viettel đi bóng vào khu vực cấm địa, trung vệ Hugo Gomes của CLB CAHN phạm lỗi rất rõ ràng.

Chẳng hiểu sao trọng tài Lê Vũ Linh ban đầu lại phạt thẻ vàng Văn Khang vì lỗi ngã giả vờ. May mà công nghệ VAR vào cuộc, trọng tài Lê Vũ Linh thay đổi quyết định, xóa thẻ cho Văn Khang, rồi cho Thể Công Viettel hưởng phạt đền.

Thể Công Viettel giành quyền vào tứ kết Cúp Quốc gia (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ chấm 11m, Lucao đánh bại thủ môn Nguyễn Filip của CLB CAHN, ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Thể Công Viettel.

Tỷ số này buộc đôi bên phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Ở loạt sút cân não này, Thể Công Viettel giành chiến thắng 4-3, loại đội đương kim vô địch Cúp quốc gia là CLB CAHN khỏi tứ kết.

Xuân Son trở lại trong màu áo CLB Nam Định (Ảnh: Lâm Anh).

Ở các cặp đấu khác diễn ra hôm nay, CLB Nam Định thắng Long An 2-0, trong ngày tiền đạo Nguyễn Xuân Son tái xuất và đá chính ngay từ đậu

CLB Ninh Bình thắng Hải Phòng 2-1, CLB Công an TPHCM thắng CLB TPHCM 3-0. Trận đấu cuối cùng thuộc vòng 1/8 Cúp Quốc gia sẽ diễn ra ngày 28/1/2026, giữa CLB PVF-CAND và HAGL.