Mưa lớn ở Nam Trung Bộ giảm dần, miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 23/11, tại Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và vùng Tây Nam Bộ đã xuất hiện mưa rào, có nơi có dông, cục bộ mưa to.

Lượng mưa từ 0h đến 15h ghi nhận nhiều nơi trên 50mm như: Tam Trà (Đà Nẵng) 68,2mm, Xuân Bình (Đà Nẵng) 58,2mm, Cát Tài (Gia Lai) 53,8mm,…

Dự báo từ chiều tối 23 đến sáng 25/11, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to, phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 200mm.

Chiều và đêm 23/11, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, phổ biến 1030mm, cục bộ trên 60mm. Từ chiều và đêm 25/11, mưa lớn ở Nam Trung Bộ có xu hướng giảm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, một bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa, từ ngày 25/11 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Lũ dữ khiến Nam Trung Bộ thiệt hại nặng nề (Ảnh: Nam Anh).

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Khu vực Hà Nội phổ biến không mưa, từ ngày 25/11 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 24/11, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng TP Huế có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.