Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Pháp và Tổng Thư ký OECD

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam, nhân dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Cộng hoà Nam Phi, sáng 23/11 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Mathias Cormann.

"Lựa chọn rất quan trọng của Việt Nam"

Tại cuộc gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng thống Macron, người bạn thân thiết của Việt Nam sau Hội nghị cấp cao lần thứ 3 của Liên Hợp Quốc về Đại dương (UNOC 3) tháng 6 vừa qua; khẳng định việc coi trọng và phát triển quan hệ với Pháp là yêu cầu khách quan và lựa chọn rất quan trọng của Việt Nam, đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, mong sớm đón Thủ tướng Pháp thăm Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Pháp.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về tình hình thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu gây thiên tai ở nhiều nơi trên thế giới. Tổng thống Emmanuel Macron chia sẻ sâu sắc với người dân Việt Nam về những thiệt hại về người và của do các đợt bão lũ gây ra.

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ sự cần thiết phải cùng nhau chia sẻ trách nhiệm, cùng nhau hợp tác để ngăn chặn, chống đỡ và khắc phục những hệ quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Tổng thống Macron nhắc lại ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào tháng 5 vừa qua, đánh giá các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, quốc phòng đang được triển khai rất hiệu quả; nhất trí hai bên sớm hoàn thiện và thông qua Kế hoạch hành động triển khai Tuyên bố chung về Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Pháp.

Tổng thống Emmanuel Macron gửi lời thăm hỏi đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Với mong muốn thúc đẩy trụ cột hợp tác kinh tế còn nhiều dư địa giữa hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Pháp tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), đề nghị Pháp sớm thông qua Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ ‘‘thẻ vàng” IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan tâm chung về tình hình thương mại thế giới, các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh sáng kiến của Pháp về an ninh mạng, nhất trí hai bên tăng cường phối hợp trong lĩnh vực này.

Tổng thống Macron đánh giá cao nhận định của Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhất trí hai bên cần đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, tăng cường tự chủ chiến lược trong bối cảnh chính trị, thương mại quốc tế nhiều biến động như hiện nay, đồng thời phối hợp với các đối tác ủng hộ chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế.

"Việt Nam là nền kinh tế phát triển năng động"

Tiếp Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự ủng hộ của Ban Thư ký và cá nhân Tổng Thư ký đã đồng hành và hỗ trợ Việt Nam đảm nhiệm tốt vai trò đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á nhiệm kỳ 2022-2025 và tiếp tục triển khai hiệu quả Bản Ghi nhớ (MoU) Việt Nam - OECD 2022-2026 đạt nhiều kết quả cụ thể.

Chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế và các định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam đến năm 2045, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các chuyên gia của OECD tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tư vấn giúp Việt Nam nâng cao năng lực hoạch định và thực thi chính sách, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, hướng tới việc đáp ứng các chuẩn mực quản trị toàn cầu của OECD; chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn và hỗ trợ các cơ quan Việt Nam tham gia sâu hơn vào các ủy ban chuyên môn của OECD trên tinh thần thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn, thách thức của các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Thủ tướng mong muốn có thêm cán bộ Việt Nam làm việc tại OECD.

Vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Thư ký OECD đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa OECD và Việt Nam, khẳng định Việt Nam là nền kinh tế phát triển năng động, ngày càng có vai trò quan trọng trong khu vực Đông Nam Á - cực tăng trưởng của kinh tế toàn cầu.

OECD mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong tư vấn chính sách và những vấn đề Việt Nam cần.