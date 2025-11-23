Hồ thủy điện ở Đồng Nai xả tràn không báo trước gây ngập

Ngày 23/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cùng đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường đến thăm, tặng quà và động viên nhân dân xã Đak Lua bị ảnh hưởng nặng vì thủy điện xả tràn gây ngập lụt.

Theo báo cáo của UBND xã Đak Lua, từ đêm 20/11 đến chiều 22/11, Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn điều tiết hồ chứa, làm mực nước sông Đồng Nai dâng nhanh, gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn xã Đak Lua.

Hoa màu trên địa bàn xã Đak Lua (Ảnh: UBND xã Đak Lua).

Theo thống kê của địa phương, 366 căn nhà bị ngập, trong đó có 89 căn ngập sâu từ 0,5m đến 2,7m; gần 400ha cây ăn trái, hoa màu và ao cá bị ngập; 12km đường dân sinh bị ngập; 81 chuồng trại của người dân bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại 40 tỷ đồng.

Ngày 22/11, UBND xã Đak Lua đã chủ động triển khai các biện pháp khắc phục; huy động lực lượng tổng vệ sinh đường đi, nhà ở bị ngập, đưa vật nuôi, tài sản của người dân đã di chuyển đến nơi an toàn trước đó về lại nhà.

UBND xã Đak Lua cho biết, địa phương không nhận được thông báo chính thức từ Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 về việc xả lũ. Tốc độ nước lên quá nhanh (đặc biệt là sau khi Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 tăng lưu lượng xả đột ngột) khiến công tác chuẩn bị ứng phó của xã bị động.

Nguồn lực địa phương còn hạn chế, trong khi các trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống lụt bão của xã còn thiếu và xuống cấp; một số khu vực trũng sâu, nhưng không có kênh, mương thoát nước dẫn đến nước rút chậm, ảnh hưởng cây trồng…

Dịp này, UBND tỉnh cũng đã trao hơn 60 phần quà hỗ trợ cho các hộ chính sách, hộ nghèo và các hộ dân bị ảnh hưởng nặng do ngập lụt tại xã Đak Lua.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng và 17 nhà máy thủy điện, đề nghị phối hợp cung cấp thông tin điều tiết xả tràn, xả lũ về hạ lưu sông Đồng Nai, La Ngà, Sông Bé.