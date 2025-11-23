Tại sao công an dẹp, dỡ bỏ các trang trí lấn chiếm vỉa hè phố Hàng Mã?

Ngày 23/11, nhiều người thắc mắc, bất ngờ khi thấy lực lượng chức năng ra quân quyết liệt dẹp, dỡ bỏ việc lấn chiếm vỉa hè tại phố Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, hoạt động này được tiến hành theo kế hoạch thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu của TP Hà Nội.

Cụ thể, ngày 11/11, Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai mô hình “phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị” tại ba phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình.

Việc thí điểm bắt đầu từ ngày 15/11 và dự kiến kéo dài đến 15/2/2026. Đây được xem là bước khởi đầu nhằm xây dựng những khu vực trung tâm của thủ đô trở thành điểm mẫu về trật tự đô thị, hướng tới hình ảnh Hà Nội “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Hiện đại”.

Tối 23/11 trên phố Hàng Mã, lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm đã thực hiện tuần tra, vận động người dân dọn dẹp vỉa hè, tháo dỡ các mái che không đúng quy định (Ảnh: Hải Long).

Theo kế hoạch, chương trình được tổ chức thành 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (15/11-30/11) tập trung điều tra cơ bản, rà soát và sắp xếp lại toàn bộ địa bàn. Các đơn vị sẽ kẻ vẽ, bổ sung hệ thống vạch sơn; bố trí lại vị trí tập kết rác; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân tự giác chấp hành quy định về trật tự giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Giai đoạn 2 (30/11-31/12) là đợt tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa các vi phạm tồn đọng. Lực lượng chức năng sẽ được huy động tối đa để kiểm tra và giải quyết dứt điểm những điểm nóng trên địa bàn.

Giai đoạn 3 (1/1/2026-15/2/2026) tập trung duy trì trật tự, tăng cường phòng ngừa và ngăn tái vi phạm.

Ba phường được chọn thí điểm đều là khu vực trung tâm, mật độ giao thông cao, hoạt động thương mại - dịch vụ sôi động và tập trung nhiều cơ quan Nhà nước. Vì vậy, việc xây dựng phường kiểu mẫu được đánh giá là nhiệm vụ khó, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và triển khai quyết liệt.

Đại diện các sở, ngành và lãnh đạo các phường đều thống nhất cho rằng cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, có lộ trình rõ ràng để bảo đảm hiệu quả trong từng giai đoạn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố, đề nghị các đơn vị và địa phương quán triệt đầy đủ mục tiêu của Kế hoạch; bám sát tiêu chí, xây dựng phương án phù hợp với thực tế từng địa bàn; đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng.

Ông nhấn mạnh công tác tuyên truyền phải được chú trọng để tạo sự đồng thuận của người dân trong suốt quá trình triển khai.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng đề nghị các sở, ban, ngành phát huy vai trò hướng dẫn, phối hợp với Ban Chỉ đạo 197 các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, bảo đảm quá trình thực hiện đúng quy định, văn minh, thuyết phục và kiên quyết duy trì trật tự, chống tái vi phạm.