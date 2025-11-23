Mỹ nhân Trung Quốc bị gia đình hào môn “cấm cửa” sau khi sinh con

Theo truyền thông Trung Quốc, Dương Thái Ngọc sinh con cho bạn trai kém tuổi Trương Hướng Vinh - thiếu gia của Tập đoàn Kim Lộc.

Sau buổi gặp mặt tại biệt thự gia đình họ Trương ở Phúc Kiến (Trung Quốc), nữ diễn viên bị cho là không được mẹ của Hướng Vinh chấp nhận vì lo ngại “đời tư phức tạp”.

Dương Thái Ngọc và bạn trai thiếu gia đã lên chức bố mẹ hồi tháng 8 vừa rồi (Ảnh: Sina).

Trước đó, vào tháng 2, Dương Thái Ngọc bị phát hiện hẹn hò thiếu gia Trương Hướng Vinh. Hai tháng sau, hình ảnh cô sang Nhật Bản cùng bạn trai với vòng hai to bất thường làm dấy lên nghi vấn mang thai, song nữ diễn viên không phản hồi.

Theo trang 163, Trương Hướng Vinh là cháu trai của Chủ tịch Tập đoàn Kim Lộc - doanh nghiệp nổi tiếng với các sản phẩm thuốc diệt côn trùng. Dù cố gắng thuyết phục, anh vẫn không khiến gia đình chấp nhận bạn gái và con trai.

Một số nguồn tin cho hay Dương Thái Ngọc bị gia đình họ Trương “cấm cửa”, không cho quay lại biệt thự.

Tháng 11, nữ diễn viên bất ngờ tái xuất tại một sự kiện thương mại. Khác với hình ảnh rạng rỡ trước đây, cô xuất hiện với vẻ mệt mỏi, tăng cân, gây bất ngờ khi trở lại làm việc chỉ vài tháng sau sinh.

Dương Thái Ngọc tham dự sự kiện vào tháng 11, vài tháng sau khi sinh con (Ảnh: Sina).

Cuộc đời Dương Thái Ngọc từng bước sang trang mới khi hẹn hò tỷ phú Trần Kim Phi - cha nuôi của Lưu Diệc Phi.

Nữ diễn viên có thời gian du học Mỹ trước khi trở về Trung Quốc, thi đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2011. Tuy vậy, sự nghiệp cô không có nhiều dấu ấn, chỉ thực sự được biết đến khi hẹn hò tỷ phú họ Trần sở hữu tài sản ước tính khoảng 8,5 tỷ USD.

Cặp đôi công khai tình cảm năm 2017 sau hai năm bí mật hẹn hò. Mối tình “chú - cháu” từng gây nhiều tranh cãi, nhưng Dương Thái Ngọc khẳng định: “Chúng tôi ở bên nhau không liên quan đến lợi ích hay tiền bạc, chỉ đơn thuần là yêu nhau”.

Dương Thái Ngọc được truyền thông Trung Quốc gọi là "bản sao của Lưu Diệc Phi" (Ảnh: Weibo).

Trong thời gian yêu nhau, Trần Kim Phi thường tháp tùng bạn gái đến các sự kiện, giúp cô kết nối với các nhà sản xuất, đạo diễn lớn. Nữ diễn viên từng tham gia các phim Mộ rồng, Love in the 1980s, Youth… và xuất hiện trên nhiều tạp chí, sự kiện, thậm chí được mời đóng phim Hollywood.

Tuy vậy, năm 2021, cặp đôi lệch 30 tuổi bất ngờ chia tay. Nguyên nhân được cho là Dương Thái Ngọc muốn tiến tới hôn nhân, trong khi tỷ phú họ Trần chỉ muốn tập trung sự nghiệp và có ý định trao tài sản cho con trai riêng sống tại Mỹ.

Từ khi kết thúc chuyện tình với tỷ phú Trần Kim Phi, sự nghiệp của Dương Thái Ngọc có dấu hiệu tụt dốc. Trong 4 năm, người đẹp không có nhiều cơ hội đóng phim, chỉ tham gia dẫn chương trình và sống kín tiếng hơn. Hai năm gần đây, cô gần như biến mất khỏi làng giải trí Trung Quốc.