Quang Thắng từng khuyên Quốc Khánh lấy vợ, kể cuộc sống một mình ở Hà Nội

"Lương tôi được bao nhiêu đều đưa hết cho vợ"

Khán giả vẫn tò mò về cuộc sống của Quang Thắng nhưng hình như anh rất kiệm lời, ít chia sẻ?

- Thú thực, tôi rất ngại đưa cuộc sống của mình lên mặt báo. Tôi muốn giữ cho gia đình sự riêng tư. Nếu cứ chia sẻ hết, vui thì không sao, chẳng may có chuyện gì đó, người ta lại mang chuyện cũ ra trách móc thì buồn lắm.

Hiện tại, tôi sống ở Hà Nội một mình, hằng ngày đi làm ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Vợ và các con tôi sống ở Hải Phòng.

Nhiều người hỏi rằng, Quang Thắng có sợ vợ không? Tôi không sợ mà nể cô ấy vì tôi đi vắng thường xuyên và vợ chính là người nuôi dạy, chăm sóc các con.

Có thời gian tôi vắng nhà 1 tháng nên vợ nói gì thì mình vẫn chấp nhận. Khi ở Hà Nội lâu, cô ấy điện thoại hỏi xem tôi thế nào, liệu có cô nào ở... Thủ đô không? Tôi nói, nếu yêu đương thì phải có tiền, còn Quang Thắng có lương hơn 10 triệu đồng, đưa hết cho vợ, làm gì có bạn gái. Khi tôi nói thế thì cô ấy chỉ cười thôi.

Nghệ sĩ Quang Thắng cho biết, anh muốn giữ sự riêng tư cho gia đình nên khá kín tiếng.

Cuộc sống một mình của anh ở Hà Nội thế nào?

- 7 năm trước, khi quyết định chuyển từ Hải Phòng lên Nhà hát Kịch Hà Nội công tác, tôi đắn đo rất nhiều. Tôi suy nghĩ đến việc mình một nơi, gia đình một nơi, có bận rộn thêm không?

Nhưng sau đó, tôi nghĩ đến việc thay đổi môi trường làm việc, sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn và quan trọng nhất là NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - cũng rất động viên, ủng hộ tôi về nhà hát.

Trung Hiếu là một nghệ sĩ nhạy cảm với thời cuộc nên luôn tạo điều kiện cho anh em nghệ sĩ hoàn thành công việc chuyên môn ở đơn vị mà cũng có thể tham gia các công việc bên ngoài.

Thời gian đầu, tôi cũng đã đưa vợ lên Hà Nội ở một căn nhà trọ nhỏ nhưng mọi thứ đều chật chội, khó khăn nên cô ấy lại về dưới Hải Phòng.

Sau đó, tôi mới mua được một căn nhà nhỏ bên Gia Lâm và ở một mình. Hàng ngày, tôi tự dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu ăn.

Khi ra chợ, ai cũng biết Quang Thắng. Nhiều người bán hàng nhìn thấy tôi thường nói với nhau: “Nghệ sĩ trên tivi đấy, “chặt mạnh” vào nhé”... Nhưng các cô, các chị chỉ nói vui thế thôi, xong lại bán giá rất... “mềm”.

Ở Hà Nội một mình, những lúc buồn, anh thường làm gì?

- Tôi lấy công việc, vào bếp nấu ăn làm niềm vui của mình. Nhiều ngày đi diễn, về đến nhà, tẩy trang xong mệt quá, tôi đi ngủ luôn nên cũng không có thời gian để buồn.

Tôi tham gia nhiều chương trình nên cũng bận rộn. Tôi cũng là người thoải mái nên anh em bạn bè, nghệ sĩ trẻ ở Nhà hát Kịch Hà Nội cũng thường xuyên về nhà tôi, tổ chức nấu nướng, liên hoan.

Nam nghệ sĩ tự nhận mình nấu ăn rất ngon.

Người ta bảo Quang Thắng khiêm tốn lắm, sự thật anh rất giàu có?

- Tôi có giấu giếm điều gì đâu? Tôi chỉ là nghệ sĩ “sống được” với nghề. Còn tin đồn thì nhiều lắm, tôi chỉ sống đúng với điều kiện mình có.

Bao nhiêu năm làm nghề, điều tôi tự hào là tình cảm của khán giả dành cho mình, đi đến đâu cũng có người gọi “Quang Thắng ơi”, "Thắng vẹo", "Thắng mũi to kìa”...

Nói thật, làm nghệ thuật không thể giàu được, bản thân Quang Thắng cũng phải làm việc nghiêm túc, chạy show “bở hơi tai” mới đủ ăn, có chút thu nhập gửi về nuôi con.

Có ý kiến cho rằng, nam nghệ sĩ thường hay “cảm nắng” khi tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp xinh đẹp, giỏi giang. Quang Thắng thì sao?

- Là một người nghệ sĩ, tôi cũng rung động trước cái đẹp nhưng bản thân luôn đặt ra giới hạn cho mình: Nếu đi quá đà sẽ làm tan nát gia đình nên tôi thấy việc đánh đổi này không xứng đáng.

Hiện tại, vẫn có người yêu và bật đèn xanh nhưng tôi chỉ coi là anh em, bạn bè. Tôi luôn coi gia đình là sự thiêng liêng nên có cách để từ chối. Mình làm được như vậy thì đối phương luôn nể và tôn trọng mình.

Khán giả có thể hình dung anh là một người bố thế nào? Ở nhà, Quang Thắng hay vợ đóng vai ác?

- Vì thường xuyên đi xa nên tôi khá chiều các con nhưng chiều trong khuôn khổ thôi. Các con vẫn điện thoại hỏi bố để tư vấn nhiều chuyện hoặc hỏi khi đồ đạc, xe bị hỏng. Cái nào làm được các con sẽ làm nếu không, tôi sẽ về sửa cho các con.

Ở nhà, bà xã là người đóng vai ác (cười). Con gái lớn của tôi đã tốt nghiệp Đại học Hàng Hải, con thứ 2 đang học đại học, cậu út đang học lớp 9 nên bà xã tôi cũng đỡ vất vả hơn hồi các con còn nhỏ.

Chúng tôi thống nhất chỉ định hướng, không can thiệp sâu vào sở thích, lựa chọn nghề nghiệp của các con.

Quang Thắng cho biết, để thay đổi môi trường làm việc, anh đã chuyển từ Hải Phòng lên Hà Nội và nhận được sự giúp đỡ của nhiều đồng nghiệp.

Nghe nói, Quang Thắng nấu ăn rất ngon và thường xuyên mang đồ ăn lên cho NSND Công Lý thời anh ấy vẫn tham gia "Táo quân"?

- Tôi nấu ăn ngon đấy. Khi tập Táo quân, tôi mang đồ ăn đến và nấu nướng phục vụ mọi người. Tôi thích nấu canh dưa bò cho mọi người ăn. Nấu món này, tôi thường dậy sớm ra chợ mua thịt bò ngon, để tủ lạnh. Buổi chiều nấu nướng, sau đó mang lên nơi tập là Đài Truyền hình Việt Nam cho mọi người thưởng thức.

Tôi cũng chiều NSND Công Lý nhất. Lý thích canh dưa bò nên vẫn dặn tôi nấu món này. Khi tôi chưa có nhà ở Hà Nội, tôi thường vào nhà Công Lý ở, anh em hợp và hiểu nhau.

"NSND Quốc Khánh rất đàn ông"

Ngoài NSND Công Lý ra, anh còn chơi thân với nghệ sĩ nào nữa?

- Tôi với NSND Quốc Khánh khá thân nhau, đó là một người anh đúng nghĩa của tôi.

Năm 1999, khi chập chững lên Hà Nội, tôi quen anh Khánh đầu tiên. Anh là người dìu dắt tôi, để cả hai cùng chạy show kiếm tiền.

Tính anh Quốc Khánh rất đàn ông. Có nhiều lúc, anh ấy dạy dỗ tôi như người anh ruột dạy em út trong nhà.

Nhiều người ít tiếp xúc thường nói rằng, NSND Quốc Khánh rất khó tính nhưng vì hiểu nhau nên tôi thấy anh ấy rất dễ chịu.

Một người đàn ông ngoài 60 tuổi chưa lấy vợ thì nhiều người nghĩ khó tính nhưng ai hiểu sẽ thấy, anh ấy cũng rất thú vị.

Vì mãi không thấy anh lấy vợ nên tôi khuyên anh ấy lập gia đình. Tôi nói: “Anh lấy vợ đi để có người bầu bạn…”. Anh lại trêu tôi: “Anh yêu phụ nữ quá nên không muốn làm ai khổ”...

Tôi cảm nhận được sự cô đơn của Quốc Khánh và của chính tôi - những người nghệ sĩ có hàng nghìn khán giả ngoài sân khấu - nhưng về nhà lại chỉ có một mình. Nói thế thôi, chúng tôi cũng tự thấy bằng lòng với những gì mình lựa chọn.

NSƯT Quang Thắng trong vở "Bỉ vỏ" của Nhà hát Kịch Hà Nội.

“Táo quân” có ý nghĩa thế nào trong sự nghiệp của anh?

- Táo quân là thanh xuân của tôi. Chương trình cho tôi nhiều thứ, từ công việc này đến các show diễn khác. Táo Kinh tế là vai tôi gắn bó lâu nhất, chắc vì ngoại hình của tôi... hơi sang, dính đến tiền nong thì hợp (cười).

Vào năm 2003, chương trình Táo quân lần đầu tiên phát sóng cũng là lần đầu tôi được đi nước ngoài biểu diễn. Từ đó, cuộc sống của tôi đã bước sang trang mới khi được nhiều khán giả biết đến, có nhiều show diễn hơn.

Có người hỏi tôi lúc đó (36 tuổi) mới thành công thì có muộn không? Tôi nghĩ, với nghệ sĩ, chỉ cần khán giả còn yêu mến thì không bao giờ là muộn.

Nghe nói, có thời gian Quang Thắng từng bị stress vì bị đồng nghiệp trêu chọc ở hậu trường Táo quân?

- Thời đó, tôi chưa có nhà ở Hà Nội, lang thang hết nhà này đến nhà kia. Có những lúc tôi phải uống thuốc an thần bởi vì học thoại không thuộc, bạn diễn không thông cảm còn công kích mình, coi mình là trò vui nên tôi suy sụp lắm.

Những năm đó, sau khi diễn xong, đồng nghiệp được về nhà bên gia đình, có chăn ấm đệm êm thì khoảng 4h sáng, Quang Thắng phải phi xe trong mưa lạnh sang Gia Lâm, gửi xe máy để bắt chuyến xe đầu tiên về Hải Phòng để kịp giờ đi làm.

Sau này, tôi thuộc thoại hơn thì không bị trêu nữa nhưng nhớ đến những tháng ngày khó khăn đó, tôi mới thấy trân trọng mình của hôm nay.

Anh có bao giờ muốn phẫu thuật thẩm mỹ, nhất là chiếc mũi đặc biệt của mình?

- Ngày trước, tôi từng nghĩ đến chuyện đó nhưng sau đó tôi cho rằng không cần thiết. Từ lâu rồi, tôi đi đâu cũng bị chú ý bởi vì có chiếc mũi to, thậm chí đây là đặc điểm để bạn bè, đồng nghiệp gọi mình.

Cứ nói đến "ông mũi to" là người ta nhắc đến tôi. Tôi không phiền vì mỗi nghệ sĩ đều có một đặc điểm đáng yêu để khán giả và đồng nghiệp nhớ tới.

Tôi sẽ không đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bố mẹ cho mình hình hài thế nào thì tôi sẽ giữ như vậy. Tôi thấy mình có một cái mũi to nhưng duyên dáng và đáng yêu.

Đã là nghệ sĩ thì phải cố gắng mang lại những sáng tạo nghệ thuật cho khán giả. Như vậy sẽ được nhớ đến hơn là việc thay đổi ngoại hình.

Nam nghệ sĩ luôn tự hào vì chiếc mũi to - thương hiệu cá nhân của mình.

Anh có cho rằng mình là "ngôi sao" của Nhà hát Kịch Hà Nội không?

- Ngược lại đấy, tôi là người dễ tính và khiêm tốn. Nếu không sống đúng với tính cách của mình, tôi thấy rất khó sống. Vì đi đâu cũng phải che đậy, giả dối.

Tôi không ngại gì cả, nếu cho mình là một "ngôi sao", tôi đã không dám ra chợ cóc gần nhà mua đồ, nói chuyện thoải mái với các bác bán hàng.

Anh thích được gọi là diễn viên hài Quang Thắng hay nghệ sĩ Quang Thắng?

- Tôi diễn bi hay hài đều được. Tuy diễn hài được nhiều người thích nhưng ở ngoài tôi cũng bình thường, thậm chí có người nhận xét tôi ít nói.

Khán giả gọi tôi bằng nghệ danh nào cũng được. Miễn là tôi được mọi người nhớ đến.

Xin cảm ơn anh vì những chia sẻ!

Quang Thắng sinh năm 1968, từng học Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Hải Phòng. Năm 1999, anh lên Hà Nội học khoa Đạo diễn tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. NSƯT Quang Thắng gây ấn tượng trong lĩnh vực hài kịch và phim điện ảnh. Vai Táo Kinh tế trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân là một trong những vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp của anh. Anh tham gia các bộ phim như: Lời nói dối ngọt ngào, Yêu thì ghét thôi, Tết này ai đến xông nhà, Áo lụa Hà Đông, Hiệp sĩ mù, Người vợ cuối cùng... Hiện, anh công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam